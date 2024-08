TripAdvisor waarschuwt je nu als er seksueel geweld in een hotel heeft plaatsgevonden

De populaire reis- en hotelaanbevelingssite TripAdvisor heeft een nieuwe functie toegevoegd, in een poging om hotels en resorts te identificeren waar gevallen van aanranding of andere gezondheids- en veiligheidsproblemen zijn gemeld.

Vorige week werd de functie geïntroduceerd. “Er staan nu naast sommige accommodaties bepaalde symbolen of tekens, op basis van nieuwsberichten en reacties vanuit de TripAdvisor-gemeenschap,” vertelt woordvoerder Kevin Carter aan The New York Times. “De waarschuwingen zijn bedoeld om gezondheids-, veiligheids-, en discriminatieproblemen binnen alle reiscategorieën van de site op te kunnen speuren.” Brian Hoyt, een andere woordvoerder van TripAdvisor, vertelde ons dat sinds woensdag slechts drie hotels deze symbolen hebben gekregen: het Grand Velas Riviera Maya, het Iberostar Paraíso Maya en het Iberostar Paraíso Lindo – allemaal gelegen in Playa del Carmen in Mexico.

Videos by VICE

De nieuwe functie is ontwikkeld nadat uit een onderzoek van het Milwaukee Journal Sentinel bleek dat TripAdvisor meerdere berichten heeft verwijderd van mensen die melding maakten van verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag in bepaalde hotels en resorts.

Kristie Love, een 35-jarige vrouw uit Dallas, beweert dat TripAdvisor haar bericht uit 2010 had verwijderd, waarin stond dat ze was aangerand door een bewaker van het Iberostar Paraíso Maya in Playa del Carmen in Mexico. Nadat het de eerste keer was verwijderd, probeerde ze haar bericht herhaaldelijk opnieuw te publiceren, maar telkens werd het door TripAdvisor verwijderd, omdat het “door de TripAdvisor-gemeenschap was beoordeeld als ongepast, wegens het schenden van het ‘gezinsvriendelijke’ taalbeleid van de site,” volgens de Sentinel.

In reactie daarop heeft TripAdvisor een verklaring gegeven, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het beleid is gewijzigd sinds de berichten van Love zeven jaar geleden werden verwijderd. In deze verklaring staat: “We hebben dat beleid een paar jaar geleden gewijzigd, zodat ook meer beschrijvende beoordelingen over ernstige incidenten, zoals verkrachting of mishandeling, op de site worden toegestaan.”

Nu staat er op TripAdvisor bij het hotel waar Love naar verluidt is aangerand een rode waarschuwingsbalk met de tekst: “TripAdvisor is op de hoogte gebracht van recente mediaberichten of gebeurtenissen over deze plek, die mogelijk niet zijn weergegeven in de beoordelingen. Misschien zou u bij het maken van uw reisplannen aanvullend onderzoek willen doen naar informatie over deze accommodatie.”

Deze waarschuwing blijft maximaal drie maanden staan, maar “als de problemen aanhouden, blijft de waarschuwingsbalk langer staan,” vertelde Carter aan The Times, waarna hij uitlegde dat “de beslissing om een waarschuwingsbalk toe te voegen of te verwijderen wordt gemaakt door een werknemerscomité.”

Toen we aandrongen op meer informatie over dit interne comité, zei woordvoerder Hoyt dat het bedrijf een “functie- en afdelingsoverschrijdend team” heeft ontwikkeld dat “niet alleen de inhoud op onze site beoordeelt, waardoor een accommodatie een waarschuwingsbalk kan krijgen, maar ook de berichtgeving in de media.”

“De eerste drie hotels zijn afgelopen woensdag voorzien van een waarschuwing, en ze zullen zeker niet de laatste zijn,” zegt Hoyt. “Bij een inspectie van TripAdvisor van afgelopen jaar kwamen we duizenden beoordelingen tegen waar woorden als diefstal, seksueel overschrijdend gedrag, aanranding, verkrachting en dood in voorkwamen. We denken dat de waarschuwing consumenten bewustmaakt om soms zelf iets meer onderzoek te doen, waardoor dit soort informatie gemakkelijk beschikbaar wordt gemaakt.”