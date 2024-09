Trotseer de hitte met dit tropische roomijs met koekjes

Nu de temperatuur in Nederland tropische proporties heeft aangenomen, kunnen we allemaal wel wat hulp gebruiken om af te koelen. En laten wij hier nou precies het perfecte recept voor hebben.

Of je nu de hele dag verplicht veel te warme bedrijfskleding moet dragen, langzaam wegsmelt in je bureaustoel of met schurende dijen over terrassen rent terwijl je koele biertjes moet brengen naar toeristen – dit toetje gaat je weer tot leven te wekken na een lange dag werken.

Videos by VICE

Bovendien ben je binnen 15 minuten klaar, kun je het op geen enkele manier verknallen, en gaat er ook nog eens een scheutje rum in.

RECEPT: Tropisch roomijs met koekjes

Het is precies zoals het klinkt: een tropisch ijsje waar je een klein beetje aangeschoten van wordt. Je maakt binnen een mum van tijd een bak slagroom (met geraspte limoen, vanillebonen en kokosnootextract), voegt wat koekjes en een flinke bol ijs toe, en topt ‘m af met rum en kokosnootgranita.

Soms kun je dingen gewoon beter simpel houden. Je gefrituurde hersenpan heeft immers al genoeg te verduren in deze hitte.