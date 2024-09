Tropische Gezelligheid

“Met kerst zit iedereen gezellig rond de kerstboom, maar wat nog veel gezelliger is, is om met z’n allen rond een grote punchbowl te gaan zitten.”

Porties: 5

Voorbereiden: 6 minuten

Totaal: 8 minuten

Ingrediënten

200 ml Boompjes genever, 100% moutwijn

75 ml Luxardo Maraschino

150 ml ananassap

100 ml citroensap

2 kopjes suiker

1 kopje water

5 gebundelde bosjes gedroogde saliebladen

2 gebundelde bosjes verse salie

Ananas, gedroogd, voor de garnering

Bereidingswijze

1. Maak saliesiroop: Voeg de suiker en het water samen in een steelpannetje. Verwarm op laag vuur. Roer totdat de suiker volledig opgelost is in het water. Let op: zorg ervoor dat het mengsel nooit het kookpunt bereikt, anders gaat de boel kristalliseren. Als de suiker opgelost is, voeg dan de verse salie toe. Haal van het vuur en laat een half uurtje trekken.

2. Maak de punch: Knal alle ingrediënten in een punchbowl. Voeg daar 50 ml saliesiroop aan toe. Roer goed door.

3. Bind wat salie en gedroogde ananas samen tot kleine bundeltjes en leg op de punch ter decoratie. Steek deze vlak voor serveren in brand.