Trotse glittertieten en torenhoge pruiken op de Pride in Brighton

Mr. José wilde eigenlijk helemaal geen fotograaf worden. Voor de Venezolaan die in Amsterdam woont was het gewoon een excuus om met een meisje te praten waar hij op dat moment verliefd op was. Gelukkig voor ons dat hij is doorgegaan met fotograferen, want vanaf vandaag hangt zijn kleurrijke serie Glitter in the air in De Hallen in Amsterdam.

De fotoserie gaat over de Pride in de Engelse badplaats Brighton, waar een enorme lhbt-gemeenschap woont. Het is een levendige en kleurrijke ode aan de diversiteit. Op de foto’s lijkt alles in harmonie te zijn, ondanks de kakafonie van jurken, hoge hakken, veren, gigantische pruiken, prachtige make-up en fluwelen handschoenen. De geportretteerden vieren vol overgave de liefde en zichzelf.

Bekijk hieronder een aantal foto’s uit de serie: