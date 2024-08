Trotseer de hitte met deze verdomd makkelijke sangria

Sangria is een van ‘s werelds makkelijkste cocktails: rode wijn, limonade, wat fruit, even roeren, wat ijs erbij – en voilà, je hebt je eerste vakantie zonder ouders in een glas. Het klinkt eenvoudig, maar toch gaan veel mensen ontzettend hard op hun roodverbrande snufferd als ze deze zomerse Spaanse cocktail maken. Bij de verkeerde verhouding wijn en limonade blijft er een gore smaak in je keel hangen (en heb je de volgende dag een kop als een houten plank). En het lijkt misschien niet zo erg om een paar stukjes sinaasappel achterwege te laten, maar daardoor loop je de kans dat je cocktail uiteindelijk naar niks smaakt.



Om ervoor te zorgen dat je nooit meer de mist ingaat, hebben we de hulp ingeroepen van Angel Zapata Martin, de chef van het befaamde Londense tapasrestaurant Barrafina.

Videos by VICE

Maar voordat hij aan de sangria begint, moet Martin iets opbiechten.

“Eigenlijk is rode wijn met cola het eenvoudigste mixdrankje dat ik kan maken. Toen mijn vrienden en ik begonnen met drinken, was dit het drankje dat ik altijd maakte,” zegt hij. “Ik zou het nu meteen weer willen drinken!”

Maar vandaag maakt hij een iets volwassenere versie van de rodewijncocktail.

Bramen en zwarte bessen voor de sangria

“Sangria doet me denken aan de goede oude tijd met mijn vrienden en familie. Ik ben opgegroeid in Barcelona en als het zonnig was, gingen we altijd barbecueën in de tuin. We maakten dan sangria,” herinnert hij zich. “Het was heel grappig om mijn vader het te zien maken, omdat we van die grote kommen maakten, waar wel dertig à veertig man van konden drinken. Als kind vind je de smaak van alcohol niet altijd even lekker, maar als je er wat fruit bij doet, wordt het meteen veel aantrekkelijker en lekkerder.”

Perzik en de klassieke sinaasappel

“Er is eigenlijk helemaal geen recept voor sangria. Iedereen geeft er zijn eigen draai aan,” vertelt hij.

Alle ingrediënten

Voor de sangria van Martin betekent dit dat het fruit een flinke upgrade krijgt – alleen sinaasappelpartjes zijn niet genoeg. In plaats daarvan worden bramen, frambozen en stukken perzik gemengd met de sinaasappel en vervolgens gemarineerd in agavesiroop, een scheutje Cointreau en een spatje cognac. In een ideale wereld laat je alles minimaal een goede twee uur staan om de drank en siroop er goed in te laten trekken. Als je daar geen tijd voor hebt, is het ook geen ramp: het smaakt alsnog fantastisch.

Martin in de mix

“Het is eigenlijk echt het beste om het fruitmengsel een nacht te laten staan, zodat het een beetje gaat gisten,” zegt Martin. “In Spanje doe ik er normaal gesproken ook meloen en watermeloen in. Het werkt goed om fruit te gebruiken dat veel water bevat, zodat je het een tijdje kunt laten marineren. Meestal gebruik ik geen bessen, maar het is nu het bessenseizoen in Engeland , dus ze zijn overal heel makkelijk te krijgen.”

De marinade

“Door het fruitsap is sangria heel gemakkelijk te drinken, omdat je de alcohol minder proeft, maar na een paar glazen slaat het echt wel in,” voegt hij eraan toe.

Het gemarineerde fruit gaat in een grote kan en vervolgens giet je de rode wijn erbij. Tip: koop niet de allergoedkoopste fles, maar sla ook niet je hele bankrekening stuk op een flesje Château Mouton-Rothschild.

Rode wijn wordt toegevoegd

“Ik zou zelf niet een hele goedkope fles gebruiken, maar ik zou ook nooit een hele oude, gerijpte wijn gebruiken,” adviseert Martin. “Ik zou iets jongs kiezen, niet te duur, met een sterke smaak en een zuurtje om het zoete en fruitige te balanceren.”

Mineraalwater, een vanillestokje en wat geraspte sinaasappelschil verdwijnen ook allemaal in de kan. Martin gooit er stiekem nog een extra scheut Cointreau bij en roert de cocktail nog eens goed door. Vul een glas tot het randje met ijs en het genieten kan beginnen.



Je gaat deze verdomd makkelijke sangria waarschijnlijk de hele zomer opslurpen. We zien jullie bedankmailtjes graag tegemoet.

RECEPT: belachelijk makkelijke sangria

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram .