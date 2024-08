Trump at 360 jaar oude sojasaus bij een Koreaans staatsdiner (geen ketchup)

President Trump bevindt zich op dit moment in Zuid-Korea. Afgelopen weekend begon zijn twaalfdaagse tour door Oost-Azië. Dinsdag lunchte hij bij Camp Humphreys, een Amerikaanse legerbasis niet ver van Seoul, en propte hij zichzelf vol tijdens Taco Tuesday bij de Tex-Mex op de basis. Op dinsdagavond schoof hij aan bij een staatsbanket bij Cheong Wa Dae, ofwel het Blauwe Huis, zoals het huis van het staatshoofd van Zuid-Korea heet. Hier kreeg hij verschillende gerechten voorgeschoteld in een poging om “aan de wensen te voldoen van het staatshoofd van de Verenigde Staten,” volgens een verklaring van een onbekende staatsambtenaar tegen Yonhap, het Zuid-Koreaanse persbureau.

Er werden diverse culinaire hoogstandjes geserveerd: maïspap met verse kruiden; gegrilde zeetong (naar het schijnt Trump’s favoriete vis) gevangen bij het Goje Eiland samen met Donggukjang-consommé; rijst met champignons en pijnboompitten geserveerd in een stenen pot met gegrilde garnalen, gevangen in de wateren van Dokdo Eiland tussen Japan en Zuid-Korea. En Hanwoo-rib: “Een ribstuk met een hele bijzondere sojasaus die 360 jaar oud is, geserveerd op een dienblad,” aldus een spreker van het Zuid-Koreaanse presidentiële kantoor.

Serieus.

Wat een verschil met het maal dat Trump in Japan at, waar hij bekende Amerikaanse klassiekers voorgeschoteld kreeg. Burgers van Munch’s Burger Shack, een Japanse keten die zijn angus beef direct uit Amerika laat komen. Ook bezocht hij teppanyaki restaurant Ginza Ukai Tei, dat zijn aandelen met 7 procent zag groeien, na het bezoek van Trump.

Het staatsbanket bij het Blauwe Huis, zoals sommige al zeiden, is een behoorlijke culinaire verbetering voor Trump. Met een snelle berekening kwamen we erachter dat de sojasaus uit 1657 stamt. Het jaar dat de grondlegger van de Verenigde Staten, Benjamin Franklin, geboren is. Het is niet duidelijk of dit een symbolische gedachte is van Zuid-Korea om Trump te paaien, hoewel het gebruik van de eeuwenoude saus in het gerecht door mensen is geïnterpreteerd als een bewuste verwijzing naar Franklin’s geboortedatum.

Hoe dan ook, een ding is duidelijk in deze maaltijd: we zien geen cheeseburger, of een doorbakken steak met ketchup.