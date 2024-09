Trump-kiezers leggen uit waarom hij het eigenlijk heel goed doet

De mainstream media willen dat je gelooft dat Trumps eerste honderd dagen als president een ramp zijn geweest. Rechtbanken hebben zijn uitvoeringsbesluiten omtrent immigratie herhaaldelijk geblokkeerd, waarbij zijn eigen tweets werden gebruikt als bewijs dat hij een moslimverbod wilde invoeren. Zijn eerste poging om Obamacare af te schaffen en te vervangen was één grote grap. Hij is besluiteloos over veel van zijn standpunten over zijn buitenlandbeleid – onlangs vertelde hij de Wall Street Journal: “Hey, ik ben een nationalist, maar ook voor globalisering.” Deze week gaf hij aan Reuters zelfs toe dat hij dacht dat het werk als president makkelijker zou zijn dan het is.

Maar het merendeel van dit soort analyse van de eerste honderd dagen van Trump is geschreven door mensen die hem om te beginnen niet eens als president wilden – een categorie waar ik zelf ook deel van uitmaak. Dus benaderde ik een aantal Trump-kiezers om te zien hoe zij tegen zijn presidentschap aankijken. Aangezien het steunen van Trump controversieel kan zijn op verschillende werkplekken en gemeenschappen vroegen meerdere geïnterviewden me om niet met hun volledige naam genoemd te worden. Hier is wat ze me vertelden:

Mo, een zorgverlener uit Tennessee in de vijftig

VICE: Welke van Trumps regeringsplannen zijn het belangrijkst voor je? Denk je dat hij ze heeft waargemaakt?

Mo: Trump gaf een lijst van meer dan twintig namen waaruit hij zei te kiezen voor het Hooggerechtshof. Hij hield die belofte. Hij heeft meer dan drieënhalf jaar te gaan in zijn eerste termijn. Ik denk dat de gevestigde orde van politici, inclusief republikeinen, hem tegenhouden.

Iets wat deze overheid deed waar ik heel dankbaar voor ben is de eerste arrestatie ooit voor vrouwenbesnijdenis. De betrokken arts wordt ervan verdacht dit al te doen sinds 2004. De wet die dat verbiedt bestaat als sinds 1996, maar onder de regering-Trump is de eerste arrestatie gemaakt.



Wat is het belangrijkste wat je wil dat Trump bereikt tijdens zijn presidentschap?

Ik hoop dat hij nog een conservatieve rechter benoemt in het Hooggerechtshof… of twee. En meer conservatieve rechters in lagere rechtbanken.

Wat vind je, als zorgverlener, van zijn beleid omtrent gezondheidszorg?

Ik ken Trumps gezondheidszorgbeleid niet helemaal. Ik weet niet of hij volledig weet wat er moet gebeuren en wat er gedaan kan worden. Ik ben het ermee eens dat Obamacare moet verdwijnen. Het gaat qua verzekeringen al in een neerwaartse spiraal, die jaren geleden door zijn eerste critici werd voorspeld. Mensen worden afgeschermd van de werkelijke kosten van de gezondheidszorg door ziektekostenverzekering en kosten voor zorgen worden verhoogd om te betalen voor degenen die zorg ontvangen maar er niet voor (kunnen) betalen. Gezondheidszorg is geen recht. We hebben het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. We hebben niet het recht op goederen en diensten van anderen.

Heeft een van Trumps keuzes in de eerste honderd dagen je teleurgesteld over zijn presidentschap?

Nee. Ik vind het totaal niet erg dat Hillary [Clinton] niet onze president is.

Chris, een 23-jarige bankmedewerker uit Vermont

VICE: Waarom heb je op Trump gestemd?

Chris: Ik stemde op Trump om het gematigde links te verzwakken. Na de voorververkiezing had iedereen het idee dat Hillary makkelijk zou gaan winnen. Een overwinning van Clinton zou de linkervleugel van de democratische partij enorme achteruitgang hebben gebracht. Als zowel de voorverkiezing als de algemene verkiezing met brede marges gewonnen zouden worden, zou de gevestigde orde van de partij een excuus hebben om Bernies [Sanders] “revolutie” onder de mat te vegen en nooit terug te brengen.

Wat vindt je van de massaprotesten tegen Trump? Ze zijn iets te gericht op sociale rechtvaardigheid naar mijn mening. Begrijp me niet verkeerd, die kwesties zijn belangrijk, maar het hele punt om ervoor te zorgen dat Hillary verloor was om socialisme te promoten. De Democratische Partij heeft al een stevige reeks standpunten over zaken als minderheidsrechten, vrouwenrechten en abortus. Waar is de mars voor gezondheidszorg of Occupy Wall Street deel twee?

Welke van Trumps regeringsplannen zijn het belangrijkst voor je? Infrastructuur. Dat is een van de weinige kwesties waar hij en links elkaar overlappen en ik hoop dat zijn eigen partij zijn geplande infrastructuurwet niet zal blokkeren als er gestemd moet worden.

Ook gezondheidszorg is belangrijk. De ACA (Obamacare) maakte de democraten zelfvoldaan. Als Trump de gezondheidszorg vernietigt dan groeit de alleenstaande betaler in populariteit. Je kunt al peilingen zien waar steun ervoor meer dan 50 procent is, puur vanwege de bedreiging van de Republikeinse Partij die met de ACA klooit.

Wat vind je van het gebruik van Twitter van de president? “Weaponized Shitposting”, het belangrijkste instrument van het Australische leger en Internettrollen. Veel mensen onderschatten wat Trump bereikt heeft door “Alt-Right” voor zich te winnen en een enorme aanhang op internet te verwerven.

Afgelopen zaterdag was Trumps honderdste dag als president. Denk je dat hij zijn campagnebeloftes heeft waargemaakt? Denk je dat hij dat zal doen?

Dat heeft hij absoluut niet, en dat zal hij ook niet doen, omdat hij door zijn eigen onverschilligheid wordt tegengehouden. Alle tekenen tot nu toe wijzen erop dat Trump het feitelijke bestuur saai vindt en dat hij het grootste deel van zijn werk overlaat aan concurrerende adviseurs, veel van hen zijn onderdeel van het politieke establishment en geven niks om zijn “programma.”

Spencer Raitt-Forrest, een 23-jarige operationeel leidinggevende uit New York City

VICE: Denk je dat Trump zijn campagnebeloftes is nagekomen?

Spencer Raitt-Forrest: Ik denk dat hij meer campagnebeloften is nagekomen dan vrijwel elke andere president in de recente geschiedenis. Hij doet zijn best, ik denk dat zijn hervorming van de gezondheidszorg een rotzooi is en het daarom niet gehaald heeft, en daar ben ik blij om. Maar als je The Art of the Deal leest, dan gaat het allemaal volgens plan.

Heeft een van Trumps keuzes in de eerste honderd dagen je teleurgesteld over zijn presidentschap?

Nee. Met uitzondering van zijn fair trade-handelsbeleid, de geschiedenis toont dat dit niet zal werken. [Herbert] Hoover probeerde het, maar faalde jammerlijk.

Heeft Donald Trumps presidentschap je er tot nu toe van overtuigd dat hij Amerika weer groots zal maken?

Ik denk persoonlijk dat Amerika altijd al geweldig was. Hij heeft veel gedaan om de regulering in het bedrijfsleven te verminderen en als iemand die economie diepgaand bestudeerd heeft denk ik dat alle toetredingsdrempels die verminderd worden, goed voor de economie zijn. Hij heeft de beloftes vervuld die hij zonder het Congres kon waarmaken en hij werkt richting oplossingen voor degene die hij nog niet heeft waargemaakt. 100 dagen is maar iets meer dan drie maanden, dat is niet veel gezien de enorme geschiedenis en bestuur van de Verenigde Staten.



Jonathan, een 35-jarige verzekeringsagent uit Mississippi

VICE: Denk je dat Trump zijn campagnebeloftes is nagekomen?

Jonathan: Ik zou even herinnerd moeten worden wat ze ook al weer waren, het waren er geloof ik wel meer dan honderd. Maar tot dusver denk ik dat hij het zo goed doet als verwacht. Hij maakt iedereen boos met zijn lef en moed en de economische cijfers en het feit dat Kim Jong Un er wel twee keer over nadenkt voordat hij ruzie begint te maken is fantastisch.

Denk je dat de pers oneerlijk verslag heeft gedaan van Donald Trump?

De journalisten doen precies wat ze willen. Hij geeft ze dingen om over te praten. Zijn incompetentie, zijn haar, zijn gebrek aan respect voor officieel vertoon en manieren. Ik weet bijna zeker dat een deel van de verslaggeving oneerlijk is. Hij heeft zijn best gedaan om ze allemaal te irriteren. Ze zijn boos en als je iemand boos maakt heb je (op zijn minst een beetje) controle over ze. Meer dan-ie honderd dagen geleden had.

Heeft een van Trumps keuzes in de eerste honderd dagen je teleurgesteld over zijn presidentschap?

Het hele Russische ding stoort me meer dan alles. Alles wat ik heb gezien… het lijkt een structureel probleem. Ik heb een theorie bedacht dat hij na het falen van een aantal zakelijke ondernemingen wat Russisch geld heeft geleend en nu probeert die schuld af te lossen.

Wat is belangrijkste dat je Trump wilt zien bereiken tijdens zijn presidentschap?

Ik wil sociale gezondheidszorg omdat mijn scheiding ervoor heeft gezorgd dat ik verantwoordelijk ben voor de medische kosten van mijn kinderen. Ik wil dat hij toont dat de Democraten bluften over de government shutdown. Ik wil dat hij alle militaire bezuinigingen die Obama doorvoerde herstelt. En ik wil dat hij campagne voert voor de muur in 2020.

Het republikeinse gezondheidsplan is min of meer het tegenovergestelde van de sociale gezondheidszorg – linkse mensen als Bernie Sanders zijn eigenlijk degenen die daarvoor pleiten. Trumps gezondheidsplan zal gezondheidszorg veel, veel duurder maken en mensen minder overheidssubsidies geven. Was je je hiervan bewust? Verandert dat de manier waarop je Trump begrijpt? Denk je dat hij gezondheidzorg gaat socialiseren?

Nee, hij gaat gezondheidszorg niet socialiseren. Ik had nooit gedacht dat hij dat zou doen. Maar ik zou het wel willen.

Jason, een 32-jarige digitale marketeer uit Oregon

VICE: Welke van Trumps regeringsplannen zijn het belangrijkst voor je?

Jason: De grootste kwesties voor mij waren wegblijven uit het Midden-Oosten – Hillary wilde een vliegvrije zone boven Syrië – en het wegdoen van gerechtelijke activisten en “originalists” in het hooggerechtshof.

Hebben een van Trumps keuzes in de eerste honderd dagen je teleurgesteld over zijn presidentschap?

De twee grootste dingen zijn Syrië en Obamacare. Hij voerde campagne tegen buitenlandse inmenging, hij kan niet betrokken raken bij regimeverandering in Syrië. Obamacare is wat me veranderde van democraat naar wat ik nu dan ook ben, dus Trump het zien verpesten is teleurstellend. Hij moet het ofwel met rust laten totdat het instort en het democraten forceert ze stemmen te geven, of het rechtstreeks afschaffen en democraten dwingen ze stemmen te geven. Het “laten we zoveel mogelijk verzoening bereiken”-plan is dom.

Wat is het belangrijkste wat je wil dat Trump bereikt tijdens zijn presidentschap?

Gebruik ons leger niet om regimeverandering in Syrië of elk ander land te forceren. Geen buitenlandse oorlogen.

Heeft Donald Trumps presidentschap je tot nu toe ervan overtuigd dat hij Amerika weer geweldig zal maken?

Ik vertrouw Trump niet. Zijn acties ten opzichte van immigratie, hervorming van regulatie, DAPL/KeystoneXL, Gorsuch en zijn belastingvoorstel hebben me weinig hoop gegeven dat ik hem in 2020 misschien wel kan vertrouwen. Ik geloofde nooit iets van dat ‘Make America Great Again’, dus daar kan ik niet over meepraten. Wat ik wel kan zeggen is dat ik absoluut geen spijt heb dat ik voor hem in plaats van voor Hillary heb gestemd.

Deze interviews zijn ingekort en bewerkt om ze duidelijker te maken.