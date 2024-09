Trump last voor het eerst in 20 jaar het Suikerfeest in het Witte Huis af

Terwijl de premier van de Canadezen met ‘Eid Moebarak’ op zijn sokken meeliep in de Pride-parade, keken Amerikanen toe hoe Donald Trump ervoor koos niet deel te nemen aan een symbolisch gebaar waarmee het Witte Huis al bijna twintig jaar de moslimfeestdag viert.

Al bijna twintig jaar lang wordt in het Witte Huis een iftar-diner (dat is, natuurlijk, het avondmaal dat moslims tijdens de ramadan eten om hun vasten te doorbreken na zonsondergang) gehouden tijdens de Ramadan, en geen enkele Republikeinse of Democratische partij heeft die traditie in de tussentijd verbroken. Tot nu. President Trump koos ervoor de iftar niet te laten doorgaan. In de plaats van een iftar kwam het Witte Huis afgelopen zaterdagmiddag met een geschreven statement als plaatsvervangend symbolisch gebaar.

“Moslims in Amerika hebben zich tijdens de heilige ramadanmaand samen met moslims wereldwijd gefocust op geloof en naastenliefde,” schrijft het Witte Huis in dat statement. “Terwijl ze op dit moment met vrienden en familie Eid herdenken, zetten ze een traditie van buren helpen en brood breken met mensen van alle rangen en standen voort. Deze feestdag herinnert ons aan het belang van genade, medeleven en goedwilligheid. De Verenigde Staten hernieuwt op deze manier onze toewijding om deze waarden te eren. Eid Moebarak.”

De traditie van een iftar in het Witte Huis gaat terug naar 1805, toen president Thomas Jefferson een iftar hostte voor de Tunesische ambassadeur Sidi Soliman Mellimelli tijdens de Barbarijse Oorlogen. Als presidentsvrouw bracht Hillary Clinton de traditie terug in 1996, door een diner te organiseren voor het Suikerfeest, waar ongeveer 150 mensen aanwezig waren om het einde van de ramadan te vieren.

In mei schreef Reuter al dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson de aanbeveling van het bureau voor religie om een diner te organiseren voor het Suikerfeest geweigerd had. Een woordvoerder vertelde aan Reuters dat “ze de mogelijke opties voor een uiting van respect jegens het Suikerfeest nog aan het doorlopen waren… ambassadeurs worden aangemoedigd om het einde van de ramadan te vieren door middel van verschillende activiteiten, die jaarlijks over de hele wereld worden gevierd.” Tillersons manier van vieren en eerbetoon werd uiteindelijk een korte verklaring die hij zaterdag de wereld instuurde.

“Het is ontgoochelend omdat het zo’n goede traditie was,” vertelde imam Talib Shareef uit Washington aan Newsweek. “Ermee stoppen stuurt geen goede boodschap uit. Je hebt wel tijd om te gaan golfen en andere dingen. Hoe komt het dan dat je geen tijd hebt voor een groot deel van de bevolking in je land dat alle steun kan gebruiken? De boodschap die deze verklaring stuurt, is dat wij niet erg belangrijk zijn.”