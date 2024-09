Trumpsupporters vertellen over hun wensen en dromen

Het verhaal dat Donald Trump de afgelopen tijd heeft verteld – vanaf zijn inmiddels beroemde roltrapafdaling tot zijn onwaarschijnlijke klim tot president – ging als volgt: hij bouwde geweldige gebouwen, hotels, casino’s, verleidde modellen en dineerde met beroemdheden, werd steeds rijker en beroemder, en maakte zelfs een televisieprogramma over hoe rijk en beroemd hij was. Dus hoe overdreven zijn beloftes ook klinken — dat hij al zijn tegenstanders zal verslaan, dat hij misdaad zal elimineren en zijn supporters zal redden van armoede, dat hij in z’n eentje de koers van de Amerikaanse geschiedenis zal veranderen — hij zal ze waarmaken, want hij kan alles.

Op de ochtend van de inauguratie spraken mijn fotograaf en ik op het National Mall in Washington DC met de mensen die oprecht geloven in het verhaal van Trump. We wilden weten waarom ze helemaal naar Washington waren gekomen voor de inauguratie, en hoe ze dachten dat Amerika er over vier tot acht jaar uit zou zien nadat Trump aan het roer van de VS had gestaan.

Hieronder lees je hun wensen en dromen voor het Trumptijdperk, in hun eigen woorden.

Alle foto's door Jason Bergman

In de komende zes maanden zul je zien dat de helft van de muur gebouwd is, de helft van die criminele Mexicanen zijn gedeporteerd, en de banen die hier zijn — ik wil wedden dat er vijf miljoen banen bijkomen in de komende zes maanden, vanwege alle industrie die terugkomt. We zullen misschien wel een kleine terugval krijgen vanwege een handelsoorlog met China, maar daar krabbelen we wel weer uit. Niet met Mexico — Mexico wil met ons samenwerken. Ze willen niet tegen ons vechten.

Ik wil niet dat hij bijdraait…ik wil dat hij blijft zoals hij nu is. Praat op de manier zoals hij dat nu doet. Dat is waarom ik op Trump gestemd heb. Ik stemde niet op een politicus. Ik stemde op een zakenman die zijn land gaat helpen. Ik heb veertig jaar op een man als deze gewacht. Mijn vader was een politicus in Middlebrook, een raadslid, dus ik weet wat politici doen. Veertig jaar heb ik op hem gewacht. En hij gaat gewoon zo goed zijn. Hij gaat geen speeches geven die ik niet begrijp, omdat hij nergens doekjes omheen windt. Hij vertelt je gewoon wat hij wil doen, heel direct. En politici zijn niet direct. Ze draaien overal omheen, geven rare antwoorden. Maar Trump sprak rechtstreeks tot mijn hart.

– Jerry Dragon, 64 jaar, een gehandicapte Vietnamveteraan uit Cleveland

We hebben de laatste twee verkiezingen verloren, maar weet je wat? We stonden alsnog achter de president, omdat God zegt dat we onze leiders moeten steunen. Dus dat hebben we gedaan, en nu is het onze beurt. Onze president won, en we zijn hier om hem te steunen. We kwamen hier op dinsdag; we deden een gebedswandeling, rond het Capitool en rond het Witte Huis, voor bescherming, voor raad, en om ervoor te zorgen dat ons land als één samenkomt. We geloven in christelijke waarden, en we bidden en hopen dat deze president de komende acht jaar zijn liefde laat zien voor ons land, voor onze God en voor alle dingen waarvoor de Pilgrims hierheen zijn gekomen. Vrijheid van godsdienst, vrijheid om onze christelijke waarden te beschermen. Kijk naar al deze monumenten — er staan Bijbelse teksten op. En we bidden tot God dat hij onze waarden terugbrengt, onze christelijke waarden.

– Jackie Davey (rechts), 54 jaar, uit Spokane in Washington

Het land is zo verdeeld. Dus we willen hier zijn om ons land te steunen, onze natie, onze leider, en om te laten zien dat we geen racisten zijn. We vinden helemaal niet al die dingen waarvan ze ons beschuldigen, alleen omdat we Trump steunen. Over vier jaar zal Amerika weer veilig zijn, en zal ik als ik met mijn familie en kleinkinderen naar het winkelcentrum ga, niet bang hoeven zijn dat we het slachtoffer worden van terreur. Ik voel me persoonlijk niet onveilig, maar ik zie het om ons heen. Er werd zelfs tegen ons gezegd dat we hier niet heen moesten gaan. Omdat ons iets zou kunnen overkomen. Maar wij hadden zoiets van: “Nee..”

-Pastoor Peggy Irvin (links), 62 jaar, uit Denver

Ik ben het meest enthousiast over de economie en de dingen die hij gaat doen voor de economie. Ik denk dat we gewoon wat slecht beleid hebben gehad, en slechte statistieken voor de Amerikanen op het gebied van banen, werk, werkzoekende factoren. Ik vind dat hij, als zakenman, het erg goed heeft gedaan. En ik denk dat hij dat succes ook naar het land kan brengen.

Als president heeft hij een manier van spreken tegen het Amerikaanse volk die geen enkele andere politicus beheerst. Ik vind dat geweldig, maar ik denk ook dat hij zich ook een beetje moet inhouden. Maar ik denk dat hij zich genoeg kan inhouden, en ik denk dat hij het goed zal doen. Ik denk niet dat hij van Twitter af moet. Ik denk dat Twitter veel voor hem betekend heeft. Als het goed gebruikt wordt, kan Twitter hem erg helpen tijdens zijn presidentschap. Obama heeft ook Twitter. Het voelt als een goede manier om het Amerikaanse volk te bereiken.

-Daylon Schwahn (rechts), 20 jaar, uit Tennessee

Ik kwam hier omdat het een leuke buitenkans was. Ik ben geen enorme fan, of heel erg gepassioneerd over hem. Maar we wilden hier komen om DC te zien, de inauguratie te zien, een beetje te spijbelen. Het is een coole gelegenheid om hier te komen. Ik hoop dat alles een beetje anders wordt. Niets radicaals of te specifiek. Gewoon een klein beetje anders, om orde op zaken te krijgen. Ik hoop dat hij zich een beetje kan inhouden, en een beetje presidentieel kan worden. Ik wil echt dat hij dingen verandert, en een nieuwe toon zet.

-Brock Bolton (links), 20 jaar, uit Tennessee

Ik ben hier vanwege de manier waarop hij de politie steunt. Ik vind de manier waarop hij politie en justitie steunt goed. Ik heb het gevoel dat politieagenten de afgelopen zes jaar een doelwit zijn geworden, en ik kijk uit naar de komende vier jaar waarin er weer orde en respect voor autoriteit komt, en welvaart. Ik vind dat de vorige president ons gewoon financieel aan de grond heeft geholpen, en mijn salaris en zorgverzekering voor mij heeft gekozen. Mijn premie is gigantisch omhoog gegaan. Ik had een gratis zorgverzekering. Die heb ik niet meer.

Ik wil iemand die streng en sterk is. Amerika moet weer voorop lopen. Dat is waarom ik hier ben. Ik wil dat hij hard is in handel en banen terugbrengt naar dit land. We hebben de beste economie ter wereld, maar hij heeft dat allemaal weggegeven aan andere landen. Ik wil wat het beste is voor ons. En een sterke Verenigde Staten is een sterke wereld. Dat is wat ik van hem verwacht. Ik wil iemand die sterk genoeg is. Mensen mogen hem misschien niet, maar ze gaan wel respect voor hem hebben.

-Chris Darr, 37 jaar (rechts), uit Champaign in Illinois

Ik wil de Verenigde Staten weer een ruggengraat zien hebben. Gewoon sterk zijn, trots zijn. Niet ineenkruipen en buigen voor andere landen. Handel, banen terugbrengen. Gewoon weer trots zijn dat we Amerikaan zijn. Hij is voor het leger, en de veteranen met respect behandelen. Illegale immigranten zijn binnengekomen, en dat soort dingen. Sterke grenzen — we willen wel immigranten! Maar kom gewoon op de goeie manier binnen.

-Michael Wertz (links), 35 jaar, uit Champaign in Illinois

Ik ben de directeur van een school, en onze leerlingen hebben nog nooit zoveel interesse getoond in de verkiezingen als deze keer. En een reisbureau bood ons de mogelijkheid om mee te gaan. We zijn hier al vier dagen. We kwamen gisteren aan, en we blijven hier tot zondag.

Ik zou graag een verbetering van de algehele economie zien, en de algehele stemming in ons land. Ik denk dat die in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen de afgelopen acht jaar, en ik wil ons weer samen zien komen. Ik ben op zoek naar een boodschap van meer eensgezindheid, en ik denk dat hij wat dingen heeft gezegd die mensen van die richting hebben weggedreven, maar ik denk dat er veel misvattingen over zijn boodschap zijn. Ik denk dat hij een beetje moet dimmen, maar social media is erg 2017. Je komt op school en alle kinderen gebruiken het.

-Russell Stevener, 32 jaar, uit Utica in New York

Ik wil dat hij gewoon vrede, maar ook harmonie, terugbrengt naar de Verenigde Staten. Minder geweld. Gewoon praten over eenheid, en wat hij gaat doen om deze dingen te brengen, zodat we weer trots kunnen zijn op de Verenigde Staten. En dat is het belangrijkste — proberen ons weer samen te brengen, zodat we niet verdeeld zijn door ras of religie. We zijn allemaal Amerikaan. Het voelt alsof het land meer verdeeld is dan ooit. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf, en ze moeten zich weer verenigen met ons allemaal.

De komende vier jaar denk ik dat hij erg sterk, uitgesproken zal zijn…soms kan het een beetje lastig zijn om te horen. Soms moet hij meer luisteren dan praten, en naar andere mensen luisteren. Maar ik denk dat het goed gaat komen. Maar ik ben op zoek naar verandering, gewoon om te zien wat er gebeurt.

-Donitta Gardiner, 55 jaar, uit Des Moines

