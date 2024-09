Deze ex-soapie maakt peperdure, duurzame wodka van Hollandse tulpenbollen

In 2014 besloot voormalig GTST-acteur Joris Putman een veelbelovende carrière als filmmaker achter zich te laten en zich te storten op zijn grote ondernemersdroom: een product uitvinden. De 30-jarige Joris had alleen nog geen idee wat het moest worden of waar hij moest beginnen. Eén ding was zeker: zijn nog te bedenken product moest op de een of andere manier authentiek Hollandse tulpenbollen bevatten.

4 jaar en 4 miljoen tulpenbollen later gaat het lekker met Dutch Tulip Vodka. De exclusieve drank staat in meerdere Michelinrestaurants op de kaart en heeft maar twee ingrediënten: tulpenbollen en water.

Toen zijn idee voor een exclusieve drank eenmaal vorm begon te krijgen, kostte het Joris maar vijf minuten om te bedenken hoe hij het aan ging pakken.

“Mijn vrienden zeiden dat ik drank uit graan moest gaan destilleren, maar dat vond ik helemaal niks – dan zou ik weer hetzelfde maken en alleen maar iemand anders recept overnemen,” legt Joris uit. “Maar ik had dit idee snel uitgedacht. Ik zag meteen tulpen, sterke drank en wodka voor me en zo bedacht ik het binnen een paar minuten. Ik had ook meteen plannen om het te gaan testen.”

‘Tulpenwodka’ klinkt als een flauwe souvenir voor in een toeristenwinkel, maar Joris’ relatie met de bloemen gaat terug naar de zogenaamde ‘tulpenmanie’ van 1637. In de Gouden Eeuw schoot de prijs van tulpenbollen de lucht in waardoor mensen – waaronder ook de voorouders van Joris – als gekken bollen gingen kopen. Er wordt beweerd dat op het hoogtepunt van de manie tulpenbollen evenveel waard waren als een Amsterdams grachtenpand voordat de bubbel in 1637 knapte. Het familiebedrijf bleef met vallen en opstaan honderden jaren tulpen verbouwen. Joris is ervan overtuigd dat hij op deze manier de familietraditie nog jaren kan voortzetten.

“Tulpen hebben een stevige textuur wat destilleren lastig maakt. Maar het was echt fantastisch toen het de eerste keer lukte. Het was nog niet meteen echt lekker, maar wel een interessante en complexe smaak. Toen het distilleren eenmaal lukte konden we gaan experimenteren met hoe we de lekkere smaken naar boven konden halen en de vieze verwijderen.”

Joris was twee jaar bezig om het distilleer- en fermentatieproces te verfijnen met zijn bedrijf Clusius Craft Distillers, dat vernoemd is naar de botanicus die de eerste tulpen naar Nederland bracht. Joris hield zijn uitvinding geheim voor vrienden en familie tot hij het perfecte recept had gevonden. Pas toen dat lukte in december 2017, presenteerde hij Dutch Tulip Vodka aan de wereld.

De wodka wordt drie keer gedistilleerd, maar volgens Joris is zijn proces heel anders dan hoe de meeste distilleerderijen het doen. Door een speciaal gemaakte distilleerketel heeft hij veel meer controle over de smaak van zijn product.

Joris, links, met zijn zakenpartner en neef Brad Bouter.

“Door de kolommen in ons destillatiesysteem kunnen we heel precies werken,” legt hij uit. “Tijdens het distilleerproces kan ik smaken apart opvangen en bewaren, waardoor mijn eindproduct een hele pure wodka wordt. Ik kan de oorspronkelijke smaakstoffen gebruiken om de genuanceerde, prettige geur en smaak van een tulp te krijgen.”

Terwijl Joris zijn fermentatie- en distillatieproces perfectioneerde, kwam hij erachter dat de wodka niet meer te drinken is als de bollen vervuild zijn. Dat is iets waar hij ontzettend goed op let, omdat het soms wel wel drie maanden duurt voordat een batch klaar is. Daarom gebruikt hij alleen biologische tulpenbollen, die gewassen worden met regenwater en in een gekoelde hal opgeslagen liggen tot ze gebruikt worden. Tijdens de productie gaat zijn team door ruim 2000 kilo bollen per dag.

Van het distilleerproces tot het hergebruiken van zijn afval. Joris’ hele productieproces is zero waste – en daar is hij erg trots op.

“We kopen biologische tulpenbollen van een lokale boer, en als het distillatieproces klaar is brengen we de overgebleven gestampte bollen naar een melkveehouderij in de buurt,” zegt hij. “De koeien zijn echt dol op de tulpenbollen – het is echt een traktatie voor ze.”

Joris is er ook trots op dat Dutch Tulip Vodka, en het overkoepelende bedrijf Clusius Craft Distillers, een familiebedrijf is. Zijn zakenpartner Bart Bouter (36) is zijn neef en als er gebotteld wordt, verandert de hele Clusius-distilleerderij in één grote familiereünie.

“Als het tijd is om te bottelen, maken we een soort assemblagelijn. Mijn vader spoelt en sealt de flessen, mijn oom hamert de dop vast, en mijn moeder en tante plakken met de hand alle etiketten erop,” zegt hij. “Mijn vader heeft zelfs de bloemen op het etiket geschilderd.”

Deze betrokkenheid van de familie en het oog voor detail onderscheiden Dutch Tulip Vodka van de tulpenprullaria die je in een willekeurige Amsterdamse toeristenwinkel kunt kopen. De tulpenwodka van Putman is behoorlijk chic en niet gericht op toeristen.

Toen hij net begon ging hij bij sterrenchefs langs om z’n drankje aan te prijzen. Hoewel de presentatie nog wel wat werk kon gebruiken – hij had alleen een waterflesje met een sticker erop bij zich – waren de chefs enthousiast over zijn drankje. De wodka is nu verkrijgbaar bij goede restaurants door heel Europa, en ook bij de Librije en andere Nederlandse sterrenzaken.

De prijs van Joris’ tulpenwodka is daar dan ook naar. De Pure-variant die uitsluitend bestaat uit tulpen en water kost 295 euro per fles. In elke fles zitten rond de 350 tulpenbollen.

De Premium-blend, die gemaakt is van tulpen, water en biologische graanalcohol, kost 48 euro, wat ‘m betaalbaar maakt voor cocktailbars. In elke fles gaan ongeveer 40 tulpenbollen.

De komende tijd moet Joris zich door de ingewikkelde wereld van distributie gaan navigeren. Hoewel hij blij is met de eerste successen van zijn distilleerderij die al wodka heeft gebruikt van meer van 4 miljoen tulpenbollen, wil hij toch meer. Joris Putman en Bart Bouter willen op een internationale schaal groeien van de 40 duizend flessen die ze dit jaar produceerden naar 100 duizend – en meer. Zij familie staat dan nog voor één belangrijke uitdaging: wie gaat in hemelsnaam die etiketten op álle flessen plakken?

