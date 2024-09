Tunji Ige voorspelt de toekomst in zijn nieuwe video voor ‘’Why Don’t You’’

Hoewel de toekomst er niet heel rooskleurig uitziet voor de meeste Amerikanen, ligt er bij Tunji Ige een stapel mooie ideeën klaar. Met zijn EP Missed Calls liet hij vorig jaar al zien dat hij een van de meest inventieve jonge rappers en producers van het moment is. Nu bereidt hij zich voor om nieuwe muziek uit te brengen, en een lichtpuntje te creëren in het Trump-tijdperk.

Een goed voorbeeld van zijn overvloed aan ideeën is de nieuwe video voor Why Don’t You. De clip is geregisseerd door Glassface en laat onder meer zien hoe Tunji in een zieke wagen door een straat rijdt, hoe een bruid wordt bedolven onder geld, en hoe politiegeweld nog steeds een groot probleem vormt. Er is zelfs wat geïmproviseerde anti-Trump graffiti zichtbaar – ze vonden de verfbussen op de set, vertelt hij ons later via email.

“Ik wil de mensen geven wat ze willen, en hen laten zien wat er echt gebeurt”, schrijft hij. “Dit is de realiteit voor een artiest in deze tijd, waar je meer en meer vastzit aan streams en viral gaan, en waar clickbait je afleidt van wat de boodschap echt is. Zeker in mijn geliefde hiphop, wat steeds verder evolueert in een landschap vol autotune en 808’s. Hoe kan iemand daarnaast staan en nog steeds de boodschap overbrengen? Ik denk dat dit kunstwerk precies geeft wat de mensen willen en meer.”

Bekijk de video voor Why Don’t You hier: