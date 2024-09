In de video voor ‘War’ van Tunji Ige lijkt het alsof je boven wolken vliegt

Screenshot van YouTube

De Missed Calls EP van Tunji Ige is zonder al teveel bombarie toch stiekem een hitje geworden. War is een dromerig en romantisch nummer afkomstig van deze EP, en het staat vol met leger-metaforen over een meisje in de club. Gaat de track over het overhalen van een meisje om je levenspartner te worden? Dat weet ik niet zeker, maar wat ik wel weet is dat de gezongen stukjes prachtig zijn, de productie een droom is en de video een schilderachtige interpretatie van Malibu Beach is.

Tunji is ook bezig met een tour met Michael Christmas, een vriend van Noisey, waarmee hij samen met ILoveMakonnen een remix op Day2Day maakte, het nummer dat ervoor zorgde dat Ige bij het grote publiek bekend werd. 23 juli kun je Tunji Ige live zien op de Noisey-stage van 22fest, maar bekijk voor nu even de video van War hieronder.