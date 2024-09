Tur-G is 14 jaar, pakt miljoenen views en praat al hardop over zijn Lamborghini

Wat deed jij in je puberteit? Op je kamer zitten met de deur op slot, af en toe een beetje tongen en proberen de middelbare te overleven. Tenminste, dat is wat ik deed. Tur-G is veertien jaar en houdt zich met andere dingen bezig, zoals meer dan vier miljoen views pakken met zijn video Miljonair, waarin hij uit de doeken doet hoe hij later rijk wordt en in een Lamborghini rijdt. Of liedjes schrijven zoals Dankbaar, dat dan weer een prima anthem zou kunnen zijn voor de EO-Jongerendag. Dit jaar stond hij maar liefst twee keer naast Rotjoch voor een 101Barz-sessie met trapliedjes en Broederliefde-vibes. Zijn succes komt niet uit het niets, hij is al een tijdje bezig: volgens Tur-G zelf begon hij op zijn vijfde. Ik sprak met hem af op een bankje in Amsterdam-Zuidoost, vlakbij de plek waar hij vaak voetbalt, voor een praatje over het leven en zijn favoriete schoolvak.



Noisey: Ik begreep dat je op je vijfde al begon met rappen. Toen zat je in groep 1 van de basisschool. Hoezo wist je toen al wat hiphop was?

Tur-G: Dat kwam door mijn broer Meo-D. Hij was vroeger rapper en hij inspireerde mij om het ook te gaan doen. Hij begeleide me en zorgde ervoor dat ik ben waar ik nu ben. Ik heb veel van hem geleerd. In het begin wist ik helemaal niet hoe je een tekst moest schrijven. Ik sprak niet eens zo goed Nederlands. Ik schrijf nu wel mijn eigen tekstjes, en hij helpt me af en toe met de puntjes op de i zetten.

Waar gingen je eerste teksten over?

Dat weet ik niet meer zo goed. Over stoer doen en stoere dingen.

Wat vind je leuker: school of rappen?

Ik vind school hartstikke belangrijk, dat staat op de eerste plek. Maar muziek komt steeds dichterbij. Ik vind het belangrijk dat ik iets heb om op terug te vallen. Stel, mijn rapcarrière wordt toch niks, dan wil ik nog wel iets anders kunnen. Daarom wil ik na de havo gelijk doorstuderen, ik weet alleen nog niet wat.

Wat is je favoriete vak?

Wiskunde. Als je dat eenmaal begrijpt, is het hartstikke makkelijk.

Handig voor als je later rijk wilt worden.

Het helpt misschien wel bij het sparen. En als je goed bent met cijfers heb je het eerder door als je wordt afgezet.

Ben je al op weg naar je eerste miljoen?

Hoeveel ik precies op de bank heb, kan ik niet zeggen, dan maakt m’n broer me af. Laat ik het zo zeggen: voor mijn leeftijd verdien ik goed, ik mag zeker niet klagen.

Geef je ook veel geld uit?

Ik hou echt van schoenen en ik heb laatst een PlayStation gekocht. Ik gebruik mijn geld voor leuke dingen. Je moet genieten van het leven, toch!

Heb je fans in de klas zitten?

Nee, mijn klasgenoten vinden het normaal wat ik doe. Ze zien me elke dag, dus ze vinden mijn carrière niet zo bijzonder. Het komt misschien ook wel omdat ze me al kenden voordat ik bekend werd. Er lopen wel wat fans rond op school, maar die zitten in andere klassen.

Hoe is het om een beroemdheid te zijn op school?

Fans vallen me niet lastig, ze vragen gewoon hoe het gaat en wat ik aan het doen ben, dat soort dingen. Ze zeggen wel dat ze fans zijn en dat ze elke dag naar mijn liedjes luisteren. Ik maak gewoon tijd voor ze vrij, want ik vind het helemaal niet erg.

En hoe zit het met de meisjes, krijg je meer aandacht omdat je beroemd bent?

Ja, maar ik let er niet op. Als ik op school ben, focus ik me op school en niet op andere dingen. Ik heb ook geen vriendin.

Je hebt een track met Emms van Broederliefde opgenomen, hoe kwam je bij hem terecht? Emms is een goede vriend van mij en m’n broer. We hadden nog een verse nodig voor Fissa en we waren aan het bedenken wie we konden vragen. Toen kwamen we op Emms uit. Het was echt tof om met hem te kunnen samenwerken, want ik kijk ontzettend naar hem op.

Met wie zou je nog meer samen willen werken?

Ik ben fan van Drake, met hem samenwerken is een van mijn grootste dromen. Ik weet niet of het ooit zover komt, de kans is natuurlijk erg klein, maar je weet het nooit. Ik doe in elk geval m’n best. Binnen Nederland zou ik wel iets met Ronnie Flex willen doen, ik vind hem echt tof.

Emms heeft vast zijn nummer.

Klopt. Ronnie heeft ons zelfs een keer geflasht. Mijn broer had contact met hem, hij zou naar de studio komen. Toen moest hij opeens iets doen met Expeditie Robinson, terwijl hij eigenlijk zou komen helpen met een track. Maar ja, zulke dingen gebeuren in de muziekindustrie.

Beeld door ​Rebecca Camphens​​​