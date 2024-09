Future heeft al jaren geen introductie meer nodig. Gaan we dus ook niet doen. DJ Esco is een onmisbaar onderdeel van de kunst die hij maakt en heeft een hoop tijdloze muziek voor de rapster uit Atlanta geproduceerd. We hingen met het dynamische duo dat zichzelf soms ook wel als een soort Batman en Robin ziet, terwijl ze ons vertellen hoe het voelt om uit de diepte van Atlanta te klimmen en de wereld over te nemen.