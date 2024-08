Tusky is tot de tanden bewapend voor hun albumrelease deze vrijdag

Hier, op deze plek, had een prachtig en ontroerend interview kunnen staan met alle leden van de band Tusky, die vrijdag hun nieuwe album Rated Gnar uitbrengen. Het zijn doorgewinterde punkrockers, gepokt en gemazeld – deels als formatie John Coffey – in de immer turbulente wereld van de allesverzengende muziek. Een onuitputtelijke bron van antwoorden op allerhande vragen over het ruige leven (en de dood, wat dat betreft) voor, achter en op het podium.



Een complete hotellobby in het centrum van Amsterdam: afgehuurd. Fotograaf: ingehuurd. Vrijwel niets kon dit absolute hoogtepunt in de Neerlanse muziekjournalistiek nog dwarsbomen, dacht ik, tot ik vast kwam te zitten in een lift en de afspraak aan me voorbij moest laten gaan.



Een ronduit onfortuinlijke situatie, maar gelukkig ben ik een man die in oplossingen denkt in plaats van in problemen. Daarom belde ik even met Alfred van Luttikhuizen ­– bekend van eerder genoemde band John Coffey en een prachtige snor – om toch nog alle vragen te stellen die ons uiteindelijk tot een collectief, journalistiek hoogtepunt kunnen brengen. We mogen tegelijkertijd ook nog de videoclip voor de single Armed to the Teeth in première laten gaan. Bekijk die hieronder.

Noisey: Welk album zou jij opzetten als je vastzit in de lift?

Alfred van Luttikhuizen: Ik denk het nieuwe album van Khruangbin, omdat ik daar heel rustig van word. Ik kende ze nog niet voor dit uitkwam, maar het is nu gelijk het eerste wat in me opkomt. Maar als ik echt weet dat ik dood ga vallen, dan zou ik denken, fuck it: we draaien nog één keer Master of Puppets van Metallica.



Wel een prima plek om jullie nieuwe clip te checken, een defecte lift.

Ja. Het is best goed gelukt hè? We proberen elke keer wel een verhaaltje te vertellen, met een budget van praktisch nul euro, en ik ben blij met het resultaat.

De gloednieuwe clip van Tusky.



Wat ik me gelijk afvroeg toen ik het zag was: wat is het domste Tel-Sell-item dat je ooit hebt besteld?

Ik heb nooit een Tel Sell-item gekocht, maar ik was wel redelijk verslaafd aan kijken naar die reclames. Op RTL5 waren altijd reclames voor die verzamelcd’s uit de jaren zeventig en tachtig. Tussen m’n tiende en vijftiende keek ik daar naar, en dat vond ik heel vet. Er zijn ook heel veel hits waar ik alleen hele korte stukjes van ken, door die previews. Kan het nu nog meezingen, denk ik.



Keek je ook die belspelshows?

Ja! En iedereen maar raden hè, terwijl je gewoon weet: je gaat niks winnen, vriend. Leo Driessen presenteerde dat in Nederland, geloof ik. Toen kwam hij al van Langs de Lijn, en ik geloof dat hij nu bij Fox Sports werkt als sportcommentator. Maar toen dacht ik: wie is die gast joh? Uiteindelijk deed hij het best goed, vond ik. Elke keer als ik hem hoor bij sport denk ik aan belspelshows. Zeer gewaardeerde sportcommentator.



Weet je dat hij ook co-writer is van De Meeste Dromen Zijn Bedrog?

Wat? Nee joh. Die gast! Wauw. Zeer fijn dat ik elke dag weer nieuwe dingen over Leo Driessen leer. Wacht, ik ga nu een fan-account op Instagram beginnen.



Ik vind Leo Driessen alleen visueel niet zo sterk.

En hij is inmiddels ook een beetje zuur geworden, heb ik het idee. Ik hoorde hem laatst in Sportforum, en daar was hij behoorlijk lelijk over alles. Worden die shows nog uitgezonden? M’n tv is drie jaar geleden gejat, en toen heb ik ook maar meteen m’n abonnement opgezegd. Maar als Netflix er een nieuwe serie over gaat maken, zou ik er zeker in willen acteren met de Tusky-jongens.

Zou een interessante soap-setting zijn.

Ja, zo kwamen we ook op het idee voor de video. Competitieve jongens die spullen willen verkopen, en uiteindelijk wint er iemand.

Is er zo’n competitie onderling in de band?

Nee, dat zijn we wel voorbij denk ik. We hebben te veel in andere bands gespeeld, en te veel getourd om nog moeilijk te kunnen doen. We dachten: we gaan het doen, maar we gaan het wel leuk hebben. Niemand had meer zin in ruzie.



‘Tusky: wij maken muziek én plezier!’ is echt een prima slogan.

Ja, dat zou de slogan van elke band moeten zijn, denk ik. Er is bij jonge mensen vaak zo’n focus op ‘ik zit nu in een bandje, dit moet lukken’. Ze weten vaak ook zoveel van de zakelijke kant van de muziekindustrie dat het al snel vooral om de beste boeker, het beste label en de grootste shows draait. Dat willen wij niet. Wij begonnen ooit met muziek in de dorpjes waar we vandaan kwamen omdat we ergens boos over waren, en omdat we wilden rammen. Stonden we in het plaatselijke buurthuis te denken dat we ons einddoel hadden gehaald omdat alle meisjes van havo 4 stonden te kijken: beter werd het niet. Alleen daarom zou ik al een keer mee willen doen met De Reünie. Maar dan moet Leo Driessen het presenteren.

Tot slot: jullie album komt vrijdag uit.

Vrijdag inderdaad. Ook nog een uitverkochte Ekko, dus helemaal te gek. Vorige week was het ook precies een jaar geleden dat we onszelf wereldkundig maakten met onze eerste single, en als ik zie wat we nu al hebben staan ben ik er echt heel erg trots op. Hebben ook wel onze reet eraf gewerkt trouwens, dus dat maakt het extra leuk.



Aanstaande vrijdag komt Tusky’s debuutalbum ‘Rated Gnar’ uit.