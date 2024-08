Tusky legt uit hoe je het punk houdt op een festival

Dit artikel verscheen eerder in de VICE Festival Guide. Tusky staat vrijdag 13 juli op de Zwarte Cross.

Jammer genoeg zijn festivals tegenwoordig vooral een slimme manier om geld uit je zak te kloppen. Je moet in een dure tent, je moet een kaartje kopen voor veel te veel geld, je moet een black angus-burger, je moet een mojito. Maar kan het ook anders? Kan het niet wat meer punk? Daar probeerde ik achter te komen door het te vragen aan punkers. Punkers hebben namelijk een broertje dood aan commercialiteit, zijn bedreven in de nobele kunst van dingen bietsen en hebben schijt aan regels. Ik vroeg Chris en Bas, respectievelijk bassist en drummer van punkband Tusky, om advies.



VICE: Hoe hou je het punk als je een peperduur kaartje voor een commercieel festival hebt gekocht?

Chris: Heel veel halve liters kopen. Om te compenseren. En die vooral op de camping opdrinken, ’s middags, in de hete zon.

Bas: Eigenlijk moet je anderhalve maand van tevoren een heleboel bier – en als je slim bent ook meteen je tent – in een gat begraven op de camping.

Hoe hou je het punk als je je tas inpakt?

Chris: Oei, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik zou gewoon je ripped shirt meenemen.

Bas: Eentje? Dat gaat wel stinken.

Chris: Oké, twee shirts.

Bas: Je moet zoveel mogelijk plek overhouden voor bier. Ik zou wel een tandenborstel meenemen. Ik ben een nette poetser, ik poets twee keer per dag. Je gaat toch ook proberen te tongen, en dat is voor niemand leuk als je niet hebt gepoetst.

Chris: Dan moet je ook tandpasta mee­nemen. En ik neem drie onderbroeken mee.

Bas: Dan moet je weer een biertje achterlaten.

Chris: Ja, oké. Een boxer kan je best twee dagen aan. Of je gaat commando. Ik zou trouwens ook een kussen meenemen, maar dat ben ik. Dan slaap je zoveel lekkerder. Dat is mijn punkadvies: neem een kussen mee.

Bas: Voor mijn eerste keer Lowlands had ik een gasmasker gekocht om mee te nemen. Toen kwamen we erachter dat als je een hijs van een joint nam, dat masker opzette en dan heel snel en hard ging ademen, je dan heel snel stoned werd. Dat was donderdagavond kotsen, en vrijdagmiddag out gaan.

Hoe hou je het punk als je wordt uit­gezwaaid door je moeder bij de kiss & ride?

Bas: Nou, als je iets afweet van statistiek, dan weet je dat de kans dat mensen die jij belangrijk vindt dat zien heel klein is. Want er zijn gewoon heel veel mensen. Bovendien is het punk om schijt te hebben aan conventies. Dus je kan je moeder gewoon een dikke knuffel geven.

Chris: Het kan wel ongemakkelijk zijn, als je net dat ene meisje ziet waarvan je denkt: woah. Maar ik zou het niet erg vinden als mijn moeder me brengt.

Bas: Ik ook niet, mijn moeder heeft alleen geen rijbewijs.

Hoe hou je het punk als je in de rij staat?

Bas: Voordat je door de security gaat? Dan moet je heel cool blijven en doen alsof je geen drugs tussen je billen hebt.

Chris: Doe je dat dan met tape?

Bas: Nee, dat plakt wel van zichzelf.

Hoe hou je het punk als je een tent opzet?

Chris: Ik ben daar slecht in, dus ik word altijd boos. Dat is wel punk, denk ik. De beste tip is zo’n gooitentje.

Bas: Ik ben wat tenten betreft niet heel punk, want ik wil gewoon droog blijven. Maar ik heb wel dingen gezien in mijn directe omgeving. Een jongen die ik ken ging naar Lowlands en hij had de goedkoopste tent gekocht die er was. Kwam-ie er op het festival achter dat-ie zo’n windscherm had gekocht, zo’n tentje voor op het strand dat voor de helft open is.

Hoe hou je het punk als je de voetpomp voor je luchtbed bent vergeten?

Bas: Is een voetpomp punk?

Chris: Joh, ik zou dan al zo chagrijnig zijn van mijn tent opzetten, dat ik geen zin meer zou hebben om een luchtbed op te blazen. Gewoon heel veel bier drinken, dan heb je het niet zo door dat je op de grond ligt.

Bas: Ik denk dat ‘bier drinken’ eigenlijk het antwoord is op alle vragen die je nog gaat stellen.

Chris: Ik heb altijd moeite om te kakken op festivals. Vooral in het begin. Ik wil gewoon niet op die gore wc’s.

Bas: Ik was een keer op een Duits technofestival en ik moest naar de wc. Ik deed die dixi open en ik dacht: wat is dit? Er lag een berg met schijt en papier en alles, en daar lag een drol bovenop. Nou is dat niet zo heel gek, maar het toeval wil dat-ie exact even groot was als een halveliterblik.

Chris: Buh.

Bas: Ik zweer het. Hij kwam zo’n stuk boven de rand uit. Maar het is wel gelukt, ik ben eroverheen gegaan.

Hoe hou je het punk tijdens het bestellen van een broodje pulled pork?

Chris: Dat is een slechte keuze, man. Dat kost echt acht muntjes. Belachelijk. Daarom denk ik ook: festivals zijn gewoon niet meer voor kids. Hoe kunnen die dat betalen?

Bas: Vroeger vond ik het makkelijk om dat geld eraan uit te geven. Ik vond het toen veel belangrijker. Je moest ervoor sparen.

Chris: Ik zou in elk geval proberen om er van alles bij te vragen. Uitjes, augurken.

Bas: Je moet ook stelen. Je vraagt om saus, en als je klaar bent stop je de fles saus in je zak. Daar heb je het hele weekend profijt van.

Hoe hou je het punk als je een dagje ouder bent?

Chris: Nou, wat bij mij heeft gewerkt, is een band beginnen, toffe muziek gaan maken en op festivals gaan spelen. Dan ben je er gewoon één dag, ga je lekker spelen, hoef je niet in een tentje te slapen.

Bas: Je kan volle bak drinken.

Chris: Sterke drank. Je geeft een vette show en daarna ga je lekker het terrein op. En daarna ga je lekker naar huis, of naar een hotel.

Bas: Eigenlijk is dit de beste tip voor alles. Begin gewoon een band.

