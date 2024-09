Mary Lake studeerde mode in Arnhem, werkte als styliste en maakt de laatste tijd naam als dj. Ondertussen heeft ze altijd een analoge camera op zak, waarmee ze alle momenten die daarom vragen vastlegt, of dat nou een kitscherige Christelijke begraafplaats is, of een punkconcert in Londen.

De radicale afwisseling in haar onderwerpen – van een modeshoot tussen de vuilniszakken tot foto’s van eten, dieren en vrolijke vrienden – zorgen ervoor dat je naar de foto’s van Mary Lake wil blijven kijken.