Twee Brabantse drugsdealers lieten zien hoe je niet moet dealen

Mocht je een carrière als drugsdealer overwegen, dan heb ik een tip: doe het niet. De werktijden zijn zeer ongunstig, en de secundaire arbeidsvoorwaarde ‘grote kans op strafrechtelijke vervolging’ is ook niet heel aanlokkelijk. Mocht je deze tip in de wind slaan, dan heb ik er nog één voor je: pak het niet aan zoals twee dealers in Tilburg deden.

Het duo besloot een tijd geleden dat het tijd werd voor een nieuwe marketingstrategie. Mond-tot-mondreclame bereikt maar een beperkt publiek, dus bedachten de twee een nieuwe manier van audience targeting. Ze besloten bij een flat in de buurt van het centrum van de stad briefjes door de brievenbus te gooien, met daarop een menulijst (cocaïne: 1,5 gram voor 50 euro; Xanax: 10 bars voor 20 euro) en een telefoonnummer.

Als de Blokker weer eens ongevraagd een folder vol meuk door de brievenbus laat duwen, zullen bewoners hoogstens eens flink hun schouders ophalen, hoofdschuddend naar de nee-nee-sticker op hun brievenbus kijken en de folder vervolgens ongelezen in de papierbak flikkeren. Maar als op die folder geen nieuwe swiffers of hoekbanken worden aangeprezen, maar ketamine en valium, is de kans groot dat een van die flatbewoners met dat briefje naar de lokale media stapt. En als die er eenmaal over schrijven is het een kwestie van tijd voor de politie je handeltje in de gaten gaat houden.

Dat is dan ook precies wat er gebeurde. De politie sprak volgens Omroep Brabant met een paar kopers van de drugs, waarop al snel twee mannen van 26 en 27 jaar oud in het vizier kwamen. En alsof het nog niet dom genoeg was om lukraak briefjes waarop je illegale waren aanbiedt door brievenbussen te gooien, bleken de twee nu opgepakte verdachten hun stash ook nog eens thuis te bewaren. De twee mannen zijn opgepakt en hebben nu mooi even de tijd om een minder dom marketingplan te bedenken.