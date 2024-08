Twee familiegeschiedenissen komen samen in een buurtwinkel in Amsterdam-Noord

In de korte film Het Hele Verhaal worden twee familiegeschiedenissen tegelijk verteld. Terwijl we kijken naar het verhaal van Johan, vertelt Ashraf de geschiedenis van zijn oma met de bijnaam ‘Zeven Levens’. Aan het einde van de film, die maar vijf minuten duurt, komen de twee verhaallijnen samen in een avondwinkel in Amsterdam-Noord.



Volgens regisseur Teddy Cherim gaat de film vooral over begrip hebben voor elkaar. “Ik ben altijd heel geïnteresseerd in de geschiedenis van mensen, en hoe die invloed heeft op hun gedrag,” zegt hij tegen VICE. “Als je iemand per ongeluk afsnijdt op de fiets, en diegene wordt boos, dan denk je waarschijnlijk: wow, doe even relaxed, hoezo ben je zo boos? Maar als je weet wat een enorm vervelende dag die persoon achter de rug heeft, begrijp je hem waarschijnlijk totaal. Zo’n moment, dat is waar de film over gaat.”

De twee jonge acteurs die in de film spelen hadden nog geen acteerervaring voor ze in de film speelden. De makers vonden de jongens via Twitter. “We hebben eerst via kindercastingbureau’s gezocht, maar dat lukte niet zo goed, want dan krijg je echt van die Marokkaanse jongens uit het Gooi, van die Kinderen voor Kinderen-types,” vertelt Teddy. “Uiteindelijk heb ik Achmed Akkabi gevraagd of hij een oproep op Twitter wilde zetten. Dat heeft hij gedaan, en toen meldden deze jongens zich. Ze hadden hun teksten niet geleerd, maar het was wel meteen duidelijk dat zij waren wie we zochten, zij waren echt.”

De film lijkt bovendien een opstapje te zijn voor een serieuze acteercarrière. “Een van die jongens, Oussama, heeft nu een grote rol gekregen in een nieuwe serie over de Amterdamse mocromaffia,” zegt Teddy.

Volgens Teddy is het belangrijk dat mensen zich wat meer in elkaar verdiepen en inleven, om zo meer begrip voor elkaar te krijgen. Dat is precies waar Het Hele Verhaal over gaat.

Bekijk Het Hele Verhaal hier: