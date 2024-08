Twee loterijmedewerkers zijn vandaag betrapt op het uitreiken van een prijs

“Nederland blijft een land van het brede midden, waar veel mensen vrijwilligerswerk doen, iets overhebben voor anderen en waar verstandige compromissen worden gesloten.” Dat zei koning Willem Alexander vandaag in zijn troonrede. Geruststellende woorden, maar terwijl de koning en de gehele volksvertegenwoordiging gezellig met zijn allen in de Ridderzaal zaten, beleefde een vrouw in Hilversum een gierende angsttrip. Ze werd overvallen door onverwacht bezoek van twee medewerkers van de Postcodeloterij, die haar een prijs van 25.000 euro kwamen uitreiken.



En wat doe je in dit land van Law & Order als er plotseling twee loterijmedewerkers met een cheque voor de deur staan? Juist, dan bel je de politie. Om het onderzoek een handje te helpen hebben we vast een reconstructie gemaakt van hoe het zomaar gegaan zou kunnen zijn:

Videos by VICE

12.55 uur: Het slachtoffer zit in haar huiskamer naar de livestream van Prinsjesdag te kijken. “Het is mooi weer, in ieder geval droog.” “Veel hoedjes.” “De baard is er nog.” Bij de NOS doen ze weer eens alsof alles koek en ei is. Niets is minder waar. De middenklasse zit in de knel en het slachtoffer voelt de druk op haar schouders. En als er écht niks aan de hand is, waarom hebben ze dan Stef Blok aangewezen als designated survivor? En waarom wil de politie dan tasers?

13.00 uur: De bel gaat. Het slachtoffer schrikt: wie belt er nou midden op de dag zomaar aan? Ze krimpt ineen op de bank en hoopt dat de onaangekondigde onverlaten vanzelf weggaan.

13.01 uur: De bel gaat nog een keer. Op haar hoede sluipt het slachtoffer dan toch maar naar de deur.

13.04 uur: Het slachtoffer heeft de deur bereikt. Ze tuurt door het sleutelgat, en ziet twee figuren in rode bomberjacks. Iedereen weet dat het foute boel is als er zomaar twee figuren in bomberjacks voor je deur staan. Het slachtoffer trekt voorzichtig de deur op een kier. Vroeger had ze een touwtje uit de brievenbus hangen, maar nu worden er drie dikke stalen kettingen strakgetrokken die moeten voorkomen dat indringers de deur forceren. “Wat moeten jullie?” vraagt het slachtoffer, maar het wordt er allemaal niet minder verdacht op.

13.06 uur: De twee types hebben het over een “straatprijs” van 25.000 euro. “Wat, per kilo?” vraagt het slachtoffer. Ze heeft ook weleens een serie gekeken en weet dat dat eigenlijk veel te goedkoop is. Wat is er van Nederland geworden? Een narcostaat vol brutale types die ongevraagd hele balen cocaïne van dubieuze kwaliteit aan je komen slijten. “Aan de deur wordt niet gekocht,” zegt het slachtoffer.

13.10 uur: De types beweren dat ze namens de Postcodeloterij juist geld komen uitdelen, maar ze lijken in de verste verte niet op die joviale kale gezelligerd die het slachtoffer altijd op de televisie ziet. Het slachtoffer vertrouwt het hele zaakje voor geen cent en smijt de deur dicht.

13.11 uur: Het slachtoffer belt de klantenservice van de Postcodeloterij en al haar angsten lijken gegrond te zijn. De Postcodeloterij heeft geen idee waar ze het over heeft, en alarmeert de politie.

13.15 uur: De “verdachte situatie” wordt officieel geconstateerd.

13.30 uur: De politie is ter plaatse, en de twee types in de rode jassen benadrukken dat ze écht van de Postcodeloterij zijn. Als bewijs laten ze een cheque van 25.000 euro zien.

13.38 uur: De orde is weer hersteld door de dappere wetsdienaren. De rode bombers slagen erin hun identiteit voldoende te bewijzen en het slachtoffer blijkt de gelukkige winnaar van een flinke geldprijs.

13.40 uur: Er wordt een gezellig facebookbericht geplaatst. In de Ridderzaal klinken drie hoeraatjes voor de koning.