Twee pornomakers met elkaar in gesprek over puberporno, mannen en seks met burgers

Pornosites worden elke dag door miljoenen mensen bezocht, maar de wereld van neptieten, dubbele penetratie en hitsige pizzabezorgers lijkt er eentje die we het liefst in het geheim bezoeken. Porno is een privé-kwestie, maar waarom eigenlijk? Deze week zoomt Broadly in op de rol van porno in het leven van vrouwen.

Met haar porno-imperium, bestaande uit onder meer twee pornozenders, is Kim Holland een van de succesvolste pornomakers van Nederland. De herkenbare en mainstream stijl van Meiden van Holland – goedkope decors, veel blonde acteurs, weinig verhaallijn – is heel anders dan de porno die Yvette Luhrs maakt.

Luhrs werkt al zeven jaar in de seksindustrie als performer, maker en webcammer. Daarnaast is ze voorzitter van PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland. Haar pornohart gaat sneller kloppen van feminist en queer porn, en zelf is ze vaak te zien in de girl-next-door en all natural niche.

Voor Broadly Generations gaan de twee makers met elkaar in gesprek over hoe porno door de jaren heen is veranderd – zowel voor henzelf als voor de kijker.