Twee robots dansen op de klassieke muziek van Ludovico Enaudi in deze 360º video

De meeste makers van virtual reality-werelden richten zich vooral op hoe die werelden eruitzien, maar de Nederlandse creatieve programmeur Sander Sneek houdt zich liever bezig met een aspect dat volgens hem minstens zo belangrijk is voor een overtuigende VR-ervaring: geluid.

In zijn nieuwste 360-graden-video Life in 360: A Tribute to Ludovico Einaudi gebruikt hij de muziek van de Italiaanse componist Ludovico Einaudi als basis. Zijn muziek gaat van minimalistisch naar melodieus en dynamisch, en leent zich daarom perfect voor het meeslepende verhaal over twee robots die langzaam ontwaken op een rotsachtige planeet en beginnen te dansen op de klassiek muziek. Al snel ontdekken ze dat ze niet alleen zijn. .

Sneek gebruikt weinig kleur – alleen blauwe, magenta en paarse tinten. De bewegingen van de robots verlichten de grond onder hun voeten terwijl hun handen zwierige, verlichte lijnen tekenen in de lucht. Het CGI-beeld van Sneek is al genoeg om indruk te maken, maar de fusie met de muziek en dans zorgt ervoor dat je als kijker nog dieper in de digitale wereld getrokken wordt.

“Ik heb altijd al een passie voor muziek gehad, dus in dit project probeer ik het te combineren met een nieuw medium,” vertelt Sneek aan The Creators Project. “Mr. Ludovico Einaudi is een grote inspiratie voor mij en mijn werk. Toen ik vorig jaar zijn concert bezocht maakte het een diepe indruk op me. Ik heb de afgelopen maanden aan dit project gewerkt als een ode aan hem. Mijn doel is om mensen vreugde te brengen door ze Mr. Ludovico Einaudi’s fantastische muziek via een nieuw medium te laten ervaren.”

Voor de dans haalde Sneek zijn inspiratie uit een optreden van het Scapino Ballet Rotterdam. “Als je de video bekijkt in VR zie je dat de dansers niet ver van je afstaan,” zegt hij. “Het lijkt net alsof je een persoonlijke voorstelling krijgt.”

