Tweelingen zijn leugenaars, dieven en bedriegers en dat weten we allemaal

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl en heel veel liefde door het slijk.

Het internet staat vol met Tweelingen-haat. Alhoewel elk sterrenbeeld over minder goede eigenschappen beschikt, lijken Tweelingen wel echt de allerslechtste reputatie te hebben onder mensen die zich met astrologie bezighouden. Dat komt omdat Tweelingen bekend staan als leugenaars, bedriegers en dieven.



Videos by VICE

Die reputatie is deels verdiend. De planetaire heerser van dit sterrenbeeld is Mercurius, de planeet van communicatie. Dit heeft als gevolg dat Tweelingen gigantische kletskousen zijn en maar al te graag verhalen vertellen. De naam van dit sterrenbeeld zegt het eigenlijk al: de gemiddelde Tweelingen praat genoeg voor twee, en mensen met dit sterrenbeeld hebben vaak de vervelende neiging twee heel verschillende gezichten te hebben. Ook daten ze niet zelden twee mensen tegelijkertijd. Ze lullen zich zonder al te veel moeite overal uit, en beleven er plezier aan mensen voor te liegen. Door gewiekst gebruik van woordspelletjes, zijn ze de mensen om zich heen vaak te slim af.



Veel Tweelingen lijken niet bekend met het schitterende concept dat luisteren heet. Misschien zullen ze ooit beseffen dat aan één stuk door blijven praten nogal ongeïnteresseerd en arrogant overkomt – hoe interessant hun zogenaamde inzichten ook mogen zijn. Door het eeuwige geouwehoer lijken ze meer waarde te hechten aan uitsloverij dan aan een waardevol en wederzijds gesprek.

Tweelingen veranderen zo vaak van mening dat ze de ene dag iets kunnen zeggen (en daar dan ook volledig achter kunnen staan), om de volgende dag een totaal ander standpunt in te nemen.



Laten we niet langer om de hete brij heen draaien: er zit momenteel een Tweelingen in het Witte Huis, die daar de hele boel weet te corrumperen. Hij is zo’n enorme leugenaar, dat het hem moeite kostte een advocaat te vinden die zich aan hem wilde binden – tot hij Rudy Giuliani, die andere gluiperige Tweelingen, ontmoette. Ook de Amerikaanse vice-president is Tweelingen. (Tweelingen trekken erg naar elkaar toe en beschermen elkaar. Het zal je waarschijnlijk ook niet verbazen dat Kanye West, die recentelijk nogal wat stof deed opwaaien nadat hij tweette hoeveel bewondering hij wel niet heeft voor die oranje trol, ook een Tweelingen is.)



Maar laten we eerlijk zijn, niet alle Tweelingen zijn zulke weerzinwekkende oplichters. De meeste Tweelingen realiseren zich niet eens hoe dubieus ze overkomen. Eigenlijk is het heel simpel: ze veranderen zo vaak van mening dat ze de ene dag iets kunnen zeggen (en daar dan ook volledig achter staan), om de volgende dag een totaal ander standpunt in te nemen.

Het woord ‘mercuriaal’ is goed toepasbaar op Tweelingen; ze zijn luchttekens en dat betekent dat het intellectuelen zijn die heel scherpzinnig zijn, maar tegelijkertijd zijn ze heel moeilijk te duiden. Tweelingen houden ervan plannen op het laatste moment af te zeggen of te veranderen.

En als de onvermijdelijke hel dan uitbreekt – bijvoorbeeld wanneer vrienden boos worden omdat de Tweelingen wéér een afspraak heeft afgezegd, of de partner van een Tweelingen gekwetst is nadat die haar of zijn diepste gevoelens heeft gedeeld en de Tweelingen er vervolgens vandoor gaat, op zoek naar een ander verzetje – kunnen ze nogal emotieloos overkomen. Ze hebben de neiging de situatie alleen maar erger te maken door die te over-analyseren, en ze lijken daardoor koud en gewiekst.



Mocht het je toch lukken een relatie aan te gaan met een losbandige Tweelingen, wees dan voorbereid op: 1) zij of hij zal je waarschijnlijk bedonderen, en 2) je zal waarschijnlijk doodmoe worden van je liefje die continu aan het woord wil zijn. Op sommige dagen wil je knuffelen en lekker apathisch op de bank liggen met je vlam, op andere dagen is het tijd voor keiharde seks – bij beide activiteiten komt doorgaans niet veel gepraat kijken. Helaas geven Tweelingen er doorgaans de voorkeur aan ook hierbij lekker door te kletsen, in plaats van dat ze zich bekommeren om jouw plezier.

Een dubbelleven is voor Tweelingen heel natuurlijk – en ze hopen ermee weg te komen door constant excuses te maken voor hun slechte gedrag.

Tweelingen kunnen onzeker zijn, wat veroorzaakt wordt door het onvermogen om hun mond dicht te houden en doordat ze hun emoties niet onder ogen willen zien. Ze zijn er zo op gebrand altijd in het middelpunt van de belangstelling te staan, dat ze maar zelden de tijd nemen om eens goed naar zichzelf te kijken. Terwijl dat wel zou moeten. Vaak is er sprake van een hoop weggestopte gevoelens van ontevredenheid, waar ze mee om moeten leren gaan. Een voorbeeld: waarom voelen Tweelingen zich ook nog klote nadat hun laatste post op Instagram een hele hoop likes heeft opgeleverd? Omdat de bewondering van andere mensen je niet gaat helpen om over je ex heen te komen, of over welke problemen dan ook, Tweelingen!



Veel Tweelingen beseffen niet dat de leugens die ze zichzelf vertellen ook meteen de ergste leugens zijn. De tweezijdigheid die ten grondslag ligt aan de kern van dit sterrenbeeld kan zich in de vorm van een gespleten persoonlijkheid manifesteren. In plaats van dat de Tweelingen in kwestie haar of zijn eigen dualiteit erkent en accepteert, verwerpen of verstoppen ze hun alter ego meestal; ze zien zichzelf op een bepaalde manier, maar hun gedrag staat volledig haaks op dat beeld.



Een dubbelleven is voor Tweelingen, die constant excuses maken voor hun slechte gedrag, heel natuurlijk. Iedere keer als een Tweelingen zich vreemd gedraagt, vertellen ze zichzelf dat het om een uitzondering gaat; ze willen niet toegeven dat er sprake is van een patroon van achterbaks gedrag. Omarm deze duistere kant van jezelf, Tweelingen, of je zult eraan onderdoor gaan.



Rozen bloeien in het Tweelingen-seizoen, in de late lente. Deze bloem staat symbool voor de gespleten persoonlijkheid van Tweelingen, met haar zachte blaadjes en scherpe doorns. Er gaat een verhaal rond over de eerste roos, die in Barcelona zou zijn ontstaan: nadat Joris de draak had gedood, vloeide het bloed van het monster op de grond; uit die bevlekte grond groeide de eerste roos. Tweelingen, het is tijd om jouw innerlijke draken met dezelfde kracht te verslaan. Stop met praten, houd je stil en probeer je eigen ik te doorgronden. Daarmee zul je pas echt indruk maken – met de roos die uit deze bloederige rotzooi zal ontstaan.

Volg Broadly op Facebook, Twitter en Instagram.