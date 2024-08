Twijfels en misverstanden rondom de dood van Sourour

Op zondag 15 januari om 6u ‘s avonds, vormt een stille menigte zich op het voetpad van Koningsstraat 202A, voor het gigantische gebouw van de federale politie zone Brussel hoofdstad-Elsene. Dit is waar Sourour A., een 46-jarige Belgische moeder van Tunesische origine dood werd gevonden in haar cel op 12 januari.

De samenkomst, georganiseerd door de familie van Sourour en non-profit organisatie Présence et Action Culturelles (PAC) waar Sourour voor werkte, verenigde meer dan honderd rouwende mensen.

Voor de ingang van het politiebureau werden foto’s van haar omringd door kaarsen en boeketten bloemen. Tussen de menigte staat Ayoub Bouda, de oudere broer van Mehdi Bouda, die een doodslag ontving van een politiewagen in 2019 in Brussel. Hij was amper 17 jaar oud.

De feiten gebeurden op de avond van 11 januari in de Kasteleinswijk in Elsene. Sourour, die in een dronken staat gearresteerd werd, werd overgebracht naar een ontnuchteringscel. Het is pas de volgende dag, rond 7u in de ochtend, dat de politie haar levenloze lichaam terugvond in de cel. Volgens de informatie die de familie kreeg zou Sourour zichzelf gewurgd hebben met haar trui, en pleegde daarmee dus zelfmoord.

Deze versie van de feiten is moeilijk te geloven voor haar familieleden en de advocaat van de familie, Selma Benkhelifa, die ons verzekert dat Sourour geen suïcidale gedachten had. Als liefhebbende moeder van een 19-jarige zoon en een enorm geapprecieerde maatschappelijk werker was ze gekend voor haar joie de vivre, haar solidariteitsgevoel en politieke engagement, vooral als feministe. Op het einde van de bijeenkomst vertelt een van haar voormalige collega’s: “Sourour zei altijd dat haar naam ‘glimlach’ betekent. Dus blijven we glimlachen, voor haar.”

De motieven en omstandigheden van de arrestatie van Sourour in de Kasteleinwijk moeten nog worden vastgesteld. De bewakingscamera’s moeten in beslag gelegd en onderzocht worden door justitie. De videobewakingsbeelden van de cel, die al bekeken werden door Comité P moeten nog naar het parket van Brussel worden gegeven, nadat het gerechtelijk onderzoek wordt geopend. Een autopsie van het lichaam vindt plaats deze maandag 16 januari.

De twijfels van de verwanten van Sourour omtrent haar dood zijn des te meer aanhoudender omdat ze niet de eerste persoon is die sterft in het politiebureau in de Koningsstraat. Op twee jaar tijd is dit het derde geval van een verdachte dood binnen de muren van een politiebureau.

Op 18 januari 2021 – enkele dagen na de dood van Ibrahima Barrie (23) die volgde op een politiecontrole – werd Ilyes Abbedou, een jonge ongedocumenteerde man van 29 gearresteerd voor de vermeende diefstal van een jas. Hij werd ‘s avonds in een cel geplaatst en werd de dag erop in de namiddag dood gevonden in zijn cel. Volgens de autopsie stierf hij zo’n 9 uren voor de politie dit officieel had vastgesteld. Echter zouden de camera’s constant in de gaten moeten worden gehouden zodat men alarm kan slaan bij de minste zorg. De lijkschouwer stelde dat er geen sporen van geweld te vinden waren en dat hij stierf zonder de ingreep van derden. Tot op vandaag is er geen opheldering over deze onverklaarde dood.

Hetzelfde geld voor Mohamed Amine Berkane, ook een ongedocumenteerde man van Algerije, die dood teruggevonden werd in zijn cel, in hetzelfde gebouw op 13 december van hetzelfde jaar. Hij werd gearresteerd op het Beursplein voor de vermeende diefstal van een gsm. Hij werd onderzocht door een dokter voor hij vastgehouden werd. Die dokter had een document ondertekend ‘gezien en gezond’, dat de goede gezondheid van de persoon in kwestie verklaarde. De jongeman werd dood verklaard de dag erna om 3u in de namiddag, na een interventie van de MUG. Ook hier opnieuw verklaarde de autopsie dat er geen ingreep was van derden.

Wat de omstandigheden ook zijn, sterven in een politiecel is niet normaal. De strijd voor gerechtigheid begint voor de familie van Sourour, die vastbesloten zijn licht te werpen op deze tragische gebeurtenissen en te begrijpen hoe mensen kunnen sterven in de handen van de politie. De familie en vrienden van het slachtoffer roepen om mobilisatie voor toekomstige events, die kunnen gevolgd worden via de Facebookpagina van het PAC.

