Twintig kunstenaars eren de fantastische veelzijdigheid van de vuilniszak

De vuilniszak is die vreemde in de kroeg waar je je diepste geheimen aan toevertrouwt, maar toch een verkeerd telefoonnummer geeft. Het is je eerlijkste dagboekpassage, waar je achteloos je magnetronbami, zwangerschapstesten en dichtgeknoopte condooms in kiepert. De ondergewaardeerde vertrouwenspersoon van onze vieze, vuile en vunzige geheimen, die je op vaste tijden voor je voordeur zet. Een dun laagje zwart plastic over de puinhopen van je bestaan.

Jan Hoek

Kortom: de vuilniszak is onze waardevolste en toch minst gewaardeerde levenspartner. En kunstmagazine Ordinary – dat het alledaagse eert met buitengewone fotoreeksen – geeft het object de waardering die het verdient.



