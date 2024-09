Twintig kunstenaars eren de fantastische veelzijdigheid van de vuilniszak

De vuilniszak is die vreemde in de kroeg waar je je diepste geheimen aan toevertrouwt, maar toch een verkeerd telefoonnummer geeft. Het is je eerlijkste dagboekpassage, waar je achteloos je magnetronbami, zwangerschapstesten en dichtgeknoopte condooms in kiepert. De ondergewaardeerde vertrouwenspersoon van onze vieze, vuile en vunzige geheimen, die je op vaste tijden voor je voordeur zet. Een dun laagje zwart plastic over de puinhopen van je bestaan.

Jan Hoek & Godlisten Meshack

Kortom: de vuilniszak is onze waardevolste en toch minst gewaardeerde levenspartner. En kunstmagazine Ordinary – dat het alledaagse eert met buitengewone fotoreeksen – geeft het object de waardering die het verdient.

“Het is de eerste editie van het jaar, dus het moest de meest ‘vieze’ zijn,” vertelt Max Siedentopf, fotograaf en samen met ontwerper Yuki Kappes bedenker van Ordinary. “Alledaagse objecten zijn bijna altijd onzichtbaar voor ons, als een soort blinde vlek in ons dagelijkse leven. We gebruiken ze, maar negeren ze voor de rest, ook al hebben ze zoveel extra potentie.” En kunst is het medium bij uitstek om alledaagse voorwerpen in de verf te zetten. “Het is inspirerend om te zien hoe ver je kan gaan om deze objecten om te zetten naar iets creatiefs. En zoals deze editie aantoont, kan je daar redelijk ver in gaan,” zegt Max.

Cover van Ordinary #5

De foto’s zijn onder andere van Jan Hoek, Chris Maggio en Daniel Gebhart de Koekkoek, maar ook van niet-kunstenaars. “Het is interessant om mensen die niets te maken hebben met kunst te laten ontwerpen, want ze kijken sowieso op een andere manier naar voorwerpen,” vertelt Max. “De vereiste is vooral dat het gewoon leuke mensen moeten zijn.”

Synchrodogs

Zhongjia Sun

Daniel Gebhart de Koekkoek

PUTPUT

Kelia Anne MacCluskey

Rottingdean Bazaar & Annie Colligne

Taisuke Koyama

Het magazine komt vandaag uit en dat wordt gevierd met een feestje in photoQ in Amsterdam. Kan je er niet bij zijn? Geen probleem, het magazine zal binnenkort beschikbaar zijn in winkels in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Japan, Korea, Taiwan en uiteraard online.

Ga naar de website van Ordinary voor meer kunst met alledaagse dingen.