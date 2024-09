Twintigers die nog nooit een relatie hebben gehad vertellen hoe je met ze om moet gaan

Het hebben van een relatie is het ultieme levensdoel – tenminste, als we de gemiddelde Hollywoodfilm of Nederlandse romkom moeten geloven. Maar er zijn ook mensen die het (gewild of ongewild) zonder geliefde doen, en dat worden er steeds meer.

Zelf ben ik al een tijd samen met mijn vriend, maar een aantal van mijn vrienden hebben nog nooit een relatie gehad. De vragen die ik ze stel over hun liefdesleven zijn uit oprechte interesse, maar soms voelt het ongevoelig om ernaar te vragen.

Ondanks dat je als twintiger nog een hele hoop tijd hebt voor je bijvoorbeeld moet gaan nadenken over kinderen krijgen, en we het leven als individualistische millennials ook prima alleen kunnen, merk ik dat ook ik me bij mijn single vrienden wel eens afvraag waarom ze “nog steeds” geen geliefde hebben. Niet alleen bemoeizuchtige ooms en tantes, maar ook ik denk dingen als “wordt het niet eens tijd.”

Maar willen mijn vrienden zonder relatie wel dat ik meedenk over potentiële dates? En hoe is het om telkens dezelfde vragen te krijgen over je liefdesleven? Om daarachter te komen vroeg ik een paar single twintigers en een dertiger die nog nooit een relatie hebben gehad hoe zij willen dat de mensheid – en ik – met ze omgaat. En hoe juist niet. Hieronder vind je een gids, opgesteld uit de adviezen van singles Carlijn (26), Egbert (26), Lisa (28) en Dorien (30).

Ga er niet vanuit dat mijn leven minder leuk of incompleet is omdat ik geen relatie heb

Egbert: Single zijn is een soort taboe, alsof het leven daardoor minder goed is. Ik vermaak me prima. Ik kan me voorstellen dat het leuker kan zijn om met zijn tweeën te zijn dan alleen. Maar soms merk ik dat single mensen het heel erg missen om iemand te hebben. Die gaan heel geforceerd op zoek naar een relatie. Ik probeer er ontspannen mee om te gaan. Ik ben heel onafhankelijk, ik hoef met niemand rekening te houden. Je kunt ook een leuk leven hebben zonder iemand naast je.

Carlijn: Ik mis het zelf soms ook wel. Maar ik kan wel heel erg mijn eigen levenskeuzes maken doordat ik vrijgezel ben. Ik doe dingen puur omdat ik het zelf wil en laat me niet beïnvloeden doordat ik een relatie heb. Een relatie maakt je leven niet completer, al hoop ik niet dat ik tot mijn tachtigste alleen blijf. Ik denk dat het dan wel leuker is, maar voor nu vind ik dat niet per se.

Dorien: Het lijkt soms alsof je een relatie hoort te hebben. Daar ben ik het niet mee eens. Het moet een toevoeging zijn op je eigen leven, maar het lijkt alsof veel mensen alleen een relatie hebben omdat ze bang zijn om alleen te zijn, omdat het zo hoort of omdat hun leven heel erg zou veranderen als ze het uitmaken. Ik ben liever alleen dan dat ik een relatie heb omdat het moet.

Lisa: Mensen vinden het vaak zielig dat ik nog geen relatie heb. Ze zeggen dan: je bent zo een leuke meid. Maar je kunt toch ook een leuke meid zijn én single zijn? Het zijn vaak oudere mensen die dat zeggen, ooms en tantes vooral. Er wordt gezocht naar een oorzaak; ze vragen bijvoorbeeld of ik bindingsangst heb, heel irritant. Ik ben geen gesloten persoon en ik heb er ook geen problemen mee om goede vrienden te maken, dus het is echt onzin als mensen dat zeggen.

Vriendinnen zeggen als het uit gaat met hun relaties vaak dat ze meer zouden willen zijn zoals ik. Ze vinden het heel moeilijk om alleen te zijn, dat heb ik helemaal niet. Ze zien dan dus in dat het ook voordelen heeft, terwijl veel mensen vaak denken dat er alleen nadelen zitten aan het single zijn.

Vraag niet telkens wanneer ik een relatie krijg

Dorien: Mensen vragen zich af waarom ik nog steeds geen relatie heb, want ik ben toch zo leuk? Ze bedoelen het goed, maar het is een irritante vraag omdat ik daar zelf het antwoord ook niet op weet. Ik heb liever dat mensen dat niet vragen.

Egbert: Ik kom uit een christelijk milieu en hier wordt een relatie of huwelijk over het algemeen als een soort hogere vorm van samenleven gezien. Daarom vragen mensen die ik niet eens heel goed ken mij vaak wanneer ik nou eens een relatie krijg, of hoe het met de liefde staat. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en ze gunnen het me, maar ik krijg daardoor het gevoel dat het single zijn minder waard is dan een relatie. Ik vind het zelf niet erg om single te zijn, dus andere mensen hoeven er ook niet zo mee bezig te zijn.

Carlijn: Soms vragen mensen veel te lang door: ‘hoe kan dat dan, waarom heb je geen vriend, je bent toch een hele leuke meid?’ Dan lijkt het net of er iets met me aan de hand is en ze op zoek zijn naar wat er mis is. Het is gewoon niet zo, hou op met zeuren. Blijkbaar lijken zij het logisch te vinden dat je sowieso een relatie hebt als je leuk bent.

Vorig jaar ging ik met mijn moeder, haar vriend, mijn zussen en hun vriendjes naar een concert. Mijn moeder had een jaar daarvoor de kaartjes al gekocht, ook een extra voor mij, omdat ze hoopte dat ik tegen die tijd wel een relatie zou hebben. Ik nam mijn huisgenoot mee.

Laat mijn single zijn onze vriendschap niet beïnvloeden

Egbert: Zodra andere vrienden een relatie krijgen of trouwen, is het vaak zo dat we alleen nog maar samen met zijn of haar aanhang kunnen afspreken. Daardoor ben ik vaak de derde persoon. Daar verandert de dynamiek van en gesprekken worden er oppervlakkiger van. Als er iemand bij is die ik niet zo goed ken, ga ik niet de dingen delen die ik anders wel zou delen. Ik word als vrijgezel dus liever niet alleen voor ‘dubbeldates’ uitgenodigd, ik wil nog gewoon één op één kunnen afspreken zoals vroeger, ook al hebben veel van mijn vrienden nu een relatie en ik niet.

Lisa: Sommige vrienden willen altijd alles samen met hun aanhang doen. Ik heb een vriendengroep waar alle anderen een relatie hebben, behalve ik. Ze vinden het heel leuk om ook hun vriend uit te nodigen. Dat vind ik jammer, want ze zijn de hele tijd met hen bezig, terwijl we wat zijn vijven zouden gaan doen. Daardoor verandert de vriendschap, zeker als ik ze niet vaak zie. Als er altijd vriendjes bij zijn, ben je minder open naar elkaar dan anders. Ze houden er geen rekening mee dat ik niemand heb om mee te nemen en ze snappen denk ik niet dat het niet zo leuk is voor mij. De laatste keer dat we met zijn allen waren begonnen alle stelletjes ruzie met elkaar te maken. Toen heb ik gezegd dat als het zo doorgaat, ze van mij de volgende keer niet meer mee hoefden.

Leg niet zoveel druk op de relatiezoektocht

Dorien: Vriendinnen zeggen vaak “we gaan nu op zoek naar een leuk iemand voor jou” als we bijvoorbeeld in de kroeg staan. Dat werkt niet. Als je in een kroeg zegt dat je nu op zoek gaat, komt er heel veel druk op te liggen. Alsof ik zelf niet met iemand kan gaan praten. En als je tegen iemand gaat zeggen hoe leuk ik ben, voelt het ook een beetje kinderachtig.

Carlijn: Mijn oma vroeg me vlak voor ze overleed wanneer ik nou eens een jongen aan haar kwam voorstellen, dat leek haar leuk. Dat vond ik niet heel erg, want toen ik zei dat ik nog bezig was met ‘marktonderzoek,’ gaf ze me groot gelijk. Dat vond ik fijn, ze verwachtte niet veel van mij. Ze deed er heel luchtig over en dacht: dat komt allemaal wel op zijn tijd. Vooral geen haast maken.

Lisa: Ik vind het vreselijk als vriendinnen in de kroeg mannen aanspreken voor mij. Het lijkt dan net alsof ik het zelf niet zou kunnen, maar dat is niet het probleem. Het is kleinerend en ik vind het arrogant. Het zijn altijd vriendinnen met een relatie die dat doen. Maar wie zijn zij om iemand voor mij te vinden? Ik word er boos van. Ze doen net alsof ze beter weten wat goed is voor mij dan ikzelf.

Maak geen aannames over mijn seksuele geaardheid

Carlijn: Mijn moeder en ik zijn heel open tegen elkaar en zij zei wel eens: “als het een meisje is, dan is dat ook goed hè .” Ik vond het schattig dat ze die optie een keer wilde noemen. Ze hoopt dat ik iemand vind, maar wil er geen druk op leggen wie of wat dat dan is. Als iemand anders die ik niet zo goed ken dat zou vragen zou het meer een veroordeling zijn van het feit dat ik nog nooit een relatie hebt gehad en dat er iets anders aan me is; dat er wel een verklaring voor moet zijn. Het is een dubbele vraag: aan de ene kant wordt de nadruk gelegd op het feit dat je nog steeds niemand hebt, aan de andere kant laat de ander wel weten dat het niet uitmaakt voor diegene.

Dorien: Veel vriendinnen van mij vallen op vrouwen, daardoor vraagt mijn familie ook wel eens of ik misschien ook op vrouwen val. Ze willen het serieus weten, maar vragen het alsof het een grapje is. Ze vinden het een gevoelig onderwerp om naar te vragen. Ik vind het nergens op slaan. Moet het meteen betekenen dat je op hetzelfde geslacht valt als je geen relatie hebt? Dat vind ik een rare redenering.

Vraag me niet of ik bijna kinderen wil

Dorien: Mensen vragen mij ook wel eens of het geen tijd wordt voor kinderen en of ik daar geen vriend voor moet vinden. Ik weet niet of ik kinderen wil. Dat weet ik denk ik pas zeker als ik met iemand samen ben. Ik snap dat mensen bezorgd kunnen zijn; want hoe ouder je bent hoe moeilijker het wordt. Maar waar bemoeien ze zich mee? Het is een stomme vraag. Ik ga niet een relatie aan waar ik niet helemaal tevreden mee ben alleen zodat ik dan een kind kan krijgen.

Lisa: Mensen vragen vaak of ik niet een keer serieus moet gaan doen en een relatie moet beginnen, als ik ook nog kinderen wil. Ik maak mijn eigen keuzes daarin. Ik hoef niet per se kinderen, dus er zit niet heel veel druk achter. Het zijn vaak mensen die ik niet zo goed ken die het vragen. Die weten niet dat ik geen kinderwens heb, maar gaan er eigenlijk van uit dat ik dat heb.