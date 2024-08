Twitter bant iedereen die z’n account voor z’n dertiende maakte

Sinds de nieuwe Europese wetgeving voor gegevensprivacy – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG – vorige week inging, hebben een hoop mensen geklaagd dat hun Twitter-accounts zijn opgeschort. De accounts werden geband, omdat Twitter lijkt te denken dat ze jonger zijn dan dertien – ook al zijn ze dat niet.

Twitter verwijderde bijvoorbeeld het account van de Canadese journalist Tom Yun – die echt ouder is dan dertien. Volgens een screenshot die door Yun werd gedeeld op een nieuw Twitter-account, meldde het bedrijf hem dat je “om een Twitter-account te maken minimaal dertien jaar oud moet zijn” en “je niet aan de leeftijdseisen voldoet.” Twitter heeft lang als voorwaarde gehad dat gebruikers ouder dan dertien jaar moeten zijn. De AVG stelt dat de minimumleeftijd voor het gebruik van online diensten dertien is, maar biedt landen de mogelijkheden om hun eigen regels te bepalen.



Voor Twitter-account is het niet nodig om een geboortedatum op te geven, maar sommige gebruikers kiezen er wel voor om dat te doen als ze zich aanmeldden. Als de opgegeven geboortedatum aangeeft dat de gebruiker op dat moment jonger was dan dertien jaar, zou Twitter – om te voldoen aan de AVG – de gebruiker om toestemming van zijn of haar ouders moeten vragen om het platform te blijven gebruiken. Twitter heeft volgens het bedrijf wel zo’n systeem gemaakt. Sommige gebruikers hebben echter geen geboortedatum ingevoerd toen ze zich aanmeldden, maar voegden er wel later een toe aan hun profiel en Twitter kan niet legaal inhoud op hun platform bewaren, waarvan ze weten dat het door iemand onder de dertien is gemaakt. Bovendien kan Twitter geen onderscheid maken tussen wat iemand vóór zijn dertiende en na zijn dertiende heeft geplaatst, zegt het bedrijf.

Volgens Twitter heeft het sociale netwerk ervoor gekozen om gebruikers te bannen, waarvan de geboortedatum aangeeft dat ze jonger dan dertien waren toen ze een account maakten. Gebande gebruikers, zoals journalist Tom Yun, kunnen een nieuw account op het platform maken. Het bedrijf werkt aan een langetermijnoplossing voor de benadeelde gebruikers.

De onhandige manier waarop ze deze situatie een hebben gepakt lijkt op de zwalkende wijze waarop veel andere techbedrijven aan deze nieuwe datawet proberen te voldoen – in sommige gevallen hebben ze er zelfs voor gekozen om hun diensten er voor hele regio’s uit te gooien.

Natuurlijk kan het lijken alsof Twitter door deze klappen van de banhamer eindelijk regels afdwingt die ze al jaren verwaarlozen, maar het is eigenlijk vooral een puinhoop. Het is nogal zorgelijk als een commercieel bedrijf journalisten zomaar van hun platform afgooit. Het platform dat ze gebruiken om informatie en nieuws met het publiek te delen.

