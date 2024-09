Ty Dolla $ign heeft een documentaire gemaakt over zijn broer die in de gevangenis zit

Afgelopen herfst bracht Ty Dolla $ign zijn debuutalbum Free TC uit, volledig geweid aan zijn broer die levenslang kreeg voor moord en momenteel vastzit. Volgens Ty gaat het om een valse aanklacht. Toen het album uitkwam, sprak Noisey uitvoerig met Ty over de straf, en over de problematiek van het gevangeniswezen in Amerika in het algemeen. Ty blijft zijn broer verdedigen en kritiek leveren op het gevangenissysteem.

“Het is echt gestoord,” zegt hij. “Maar het is al zoveel jaar geleden, dat ik er bijna bescheiden van ben geworden en me nu vooral afvraag wat ik eraan kan doen. Het is een moeilijk gevoel. Ik doe wat ik kan, en ik ben dankbaar dat mensen me steunen, want ik heb het gevoel dat we deze situatie echt kunnen omkeren. Er zijn trouwens veel anderen die er net zo over denken.”

Videos by VICE

TC is niet alleen de jongere broer van Ty, maar zelf ook zanger. Hij stond op het fenomenale debuutalbum My Krazy Life van YG, op het nummer Thank God. TC heeft een mooie stem, en je hoort meteen dat hij de broer is van Ty – die hem vervolgens op ook Free TC liet meedoen.

In de tussentijd heeft Ty een documentaire gemaakt. In twaalf minuten zie je niet enkel wat er aan de hand is met TC, maar ook hoe deze massale opsluitingen het leven van andere Amerikanen beïnvloedt. De première kan je hier bij Noisey bekijken. Over de documentaire zegt Ty: “Het is mijn missie om m’n broer vrij te krijgen, daarom heet het album ook Free TC. Hij werd ten onrechte beschuldigd, en door dit album uit te brengen wilde ik sociale ongelijkheid, maar ook de in gevangenisproblematiek in Amerika onder de aandacht brengen. Dit is meer dan gewoon een album, het is een beweging. De documentaire is bedoeld om de wereld een beter inzicht te geven op het verhaal van TC, en wat ik probeer te doen met dit album”.

Bekijk Free TC hieronder, en check Ty Dolla $ign live in augustus op het festival Les Ardentes in België.