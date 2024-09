Hou toch op met al die kookprogramma’s – Tyler, the Creator komt met de meest geniale kookshow ooit

Tyler, the Creator is niet bepaald het soort kerel dat bij het ochtendgloren naar de markt gaat om veertig euro aan vers fruit en veggies uit te geven, om de rest van de dag te spenderen aan de voorbereiding van een gebalanceerde en heerlijke maaltijd. Tyler, the Creator is meer het type man dat om één uur ‘s middags wakker wordt, cornflakes in een kom giet en in joggingpak tekenfilmseries gaat kijken. Nu hij zijn eigen mediakanaal heeft, Golf Media, gaat hij aan de haal met de standaard formule van kookprogramma’s: met The Greatest Cooking Show Of All Time wil hij kooktelevisie maken voor “doodnormale mensen”.

Samen met Bonnie Lalich, een hyperenthousiast en knap meisje dat net zo weinig weet van koken als Tyler – die in het programma ‘Mawrk’ heet en vooral ‘SUCK MY DICK WHITE AMERICA’ schreeuwt – maakt hij dingen als belachelijk lekkere wafels. De show zit vol gekissebis tussen de hosts, een vreemde sketch met een broodrooster en verschillende gezichtsuitdrukkingen waarvan ik niet eens weet hoe ik ze zou moeten omschrijven.

Videos by VICE

In de eerste aflevering leren we kaneelwafels maken die smaken als “Nickelodeon op een zaterdag”, en die je zeer waarschijnlijk suikerziekte opleveren.