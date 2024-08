Tyler, The Creator vertelt in een nieuw interview over z’n eerste vriendje

Tyler, The Creator is relatief stil geweest rondom de release van Flower Boy. Het album kwam officieel eind juli uit, en sinds het te horen is proberen fans en zogenaamde experts de lyrics rondom zijn seksuele geaardheid te ontcijferen. Tyler is niet ingegaan op lines als “Next line will have ‘em like ‘Whoa’ / I been kissing white boys since 2004”. Tot nu.

In een recent interview met Koopz Tunes van Know Wave benoemt hij het snel: “I had a boyfriend when I was fifteen in fucking Hawthorne, nigga. If that’s not open-minded, I don’t know what the fuck that is”. Hij besteedt er verder geen aandacht aan, maar het is in ieder geval de eerste keer dat hij er over praat sinds zijn album uit is.

De rest van de show vult hij vooral met wat van zijn favoriete tracks, het uiten van zijn onbegrensde (platonische) liefde voor Pharrell en het uitleggen waarom 2 Chainz op dit moment zijn favoriete artiest is. Luister het hier beneden.