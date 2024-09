Naakt voor de lens van een fotografenkoppel op pensioen

Eric is een zeventiger die al zo lang als hij zijn vrouw Arlette kent – sinds z’n 15e – gepassioneerd is door fotografie. Het liefst van al fotografeert hij – samen met z’n sidekick Henri – vrouwen, bij voorkeur naakt. Om die passie om te zetten in de praktijk plaatst het duo advertenties op websites zoals quefaire.be, waarin hij mensen uitnodigt om voor hem te komen poseren.

Dit klinkt misschien als de intro van een bijzonder vreemd verhaal, maar dat is het niet. Integendeel: drie van de modellen die al meermaals voor Eric en Henri z’n lens hebben gestaan – Ella (26), Aurore (24) en Rosie (26) – raakten zo geïnspireerd door hun fotosessies dat ze besloten om er in mei een tentoonstelling rond te organiseren. De ‘Papi’s’-serie is meer dan een gewone fotoreeks: ze vertelt het verhaal van een ongewone vriendschap en roept vragen op over het taboe dat geld verdienen als naaktmodel nog altijd is.



VICE sprak met Ella, Aurore en het gepensioneerde fotografenkoppel (dat liever anoniem blijft omwille van de aard van de foto’s) om erachter te komen hoe zij die tentoonstelling hebben beleefd. Eric zet meteen de toon als hij tegen Aurore een grapje maakt over zijn echte leeftijd: “Maar die heb ik jou nooit verteld! Anders had ik je niet mee gekregen.”

Videos by VICE

Ella door Henri

VICE: Hey Eric en Arlette, hoe lang maken jullie al foto’s?

Eric: Dat deden we al voordat jouw moeder geboren was!

Arlette: Ons hele leven eigenlijk. Ik ontmoette hem toen hij 15 was, en toen hij 17 was legde hij alles al vast op camera: natuur, dieren,…

Eric: Maar vooral Arlette en haar vriendinnen.

Heb je altijd al een voorkeur gehad voor naaktfotografie?

Eric: Mijn voorkeur gaat vooral uit naar de vrouwen zelf, want naast naaktfoto’s maak ik ook veel portretten van mensen die ik ontmoet en die niet per se uit de kleren gaan. Ik houd ook van alles wat met natuur en landschappen te maken heeft.

Aurore: Dat is ook waarom we naakt in de tuin geposeerd hebben!

Ella en Aurore, hoe zijn jullie op het idee gekomen om voor Arlette en Eric te poseren?

Aurore: Een gemeenschappelijke vriendin vertelde me over hun sessies. Zij had al eerder dit soort werk gedaan om wat bij te verdienen toen ze in het buitenland woonde. Na haar sessie met Eric en Arlette zei ze dat het haar beste ervaring met naaktfotografie ooit was geweest. Ze zei: ‘Je zult zien, het is echt anders dan je nu verwacht.’

Ella: Ik heb Aurore ontmoet toen we in dezelfde bar werkten als Rosie (die ook op de foto’s staat). Ze hadden allebei al een keer een sessie gedaan, en ik was geïntrigeerd. Ik vroeg me eigenlijk vooral af waarom ze het deden. We raakten aan de praat en toen kreeg ik er zelf ook zin in.

Eric: Ah ja, letterlijk!

Ella: Oh, zeg je dat niet zo? (Ella spreekt Nederlands, de anderen frans – red.) Hoe dan ook, onze eerste sessie deden we met z’n drieën zodat ik me meer op mijn gemak zou voelen. En dat heeft onze vriendschap sterker gemaakt. Naakt rondlopen met z’n drietjes is heel intiem. Het was geweldig – we draaiden onze dienst in de bar, deden daarna wat lippenstift op en fietsten samen naar de kleine bijeenkomsten in het huis van Eric en Arlette. Het was een beetje surreëel.

Ben je de eerste keer niet geflipt?

Aurore: In het begin is er nog een zeker wantrouwen. Vooral omdat ik nog nooit naakt had geposeerd, en ook omdat je je afvraagt wat ze eigenlijk met die foto’s gaan doen. Maar die angsten heb ik snel achter me kunnen laten. Toen ik voor mijn eerste sessie in Eric’s salon kwam, ontmoette ik daar twee geweldige mensen. Er hing een gezellige sfeer. Toen ik Arlette zag, voelde ik me meteen op mijn gemak, ik was heel blij met die vrouwelijke aanwezigheid.



Arlette: Ik ben er ook om hen te helpen met het uitzoeken van leuke outfits en accessoires. Daar hebben we bakken vol van. De meisjes kiezen altijd zelf wat ze willen dragen.

“Je denkt dat we in een tijdperk van feministische revoluties leven, dat je je eigen lichaam hebt leren kennen, ervoor kunt vechten. Maar ik besefte dat ik mijn lichaam helemaal niet kende, noch het vrouwenlichaam in het algemeen.” – Aurore

Wat heeft dit je op persoonlijk vlak opgeleverd?

Aurore: Tijdens de eerste sessie voelde ik me geweldig, maar achteraf was ik in shock. Ik realiseerde me wat ik had gedaan en vroeg me af waarom ik dit nu eigenlijk gedaan had. Toen ik erbij stilstond besefte ik dat mijn naaktheid mij met veel dingen geconfronteerd had. Je denkt dat we in een tijdperk van feministische revoluties leven, dat je je eigen lichaam hebt leren kennen, ervoor kunt vechten. Maar ik besefte dat ik mijn lichaam helemaal niet kende, noch het vrouwenlichaam in het algemeen.

Eric: Jij denkt wel bijzonder ingewikkeld!

Aurore: Nee, helemaal niet! Ik had jarenlang een fobie om in de spiegel te kijken, ik denk dat ik aan dysmorfie leed. Sommige delen van mijn lichaam bezorgden mij een enorm complex en ik was daar enorm op gefocust. Maar door de cameralens leerde ik mezelf écht onder ogen te zien. Beetje bij beetje heb ik mijn lichaam leren kennen en het leren appreciëren. Dankzij de fotosessies is mijn kijk op mijn eigen lichaam – en dat van vrouwen in het algemeen – veel positiever geworden.

Arlette en Eric, hoe zorgen jullie ervoor dat de modellen zich op hun gemak voelen?

Eric: Ik probeer hen te doen lachen en complimentjes te geven. Onze meisjes weten dat ik mijn best doe om ze van hun beste kant te laten zien. In het begin ben ik heel direct. Ik verzeker ze dat ze niks moeten doen wat ze niet willen. Als ik fotografeer, focus ik op de esthetiek van de scène, daar is niks seksueels aan.

Aurore: Precies. Als model en fotograaf werd ik vaak geconfronteerd met dingen als: ‘Je bent fotogeniek, of je bent het niet’. Maar bij Eric is iedereen fotogeniek, bij sommige mensen moet je gewoon wat meer je best doen om dat naar boven te halen.

Arlette: Wat zo mooi is aan deze foto’s is dat ze laten zien dat elk lichaam wel iets moois heeft.

Ella: Bovendien maken ze er echt een geruststellende situatie van: ze verwelkomen ons in hun huis, ze koken voor ons…

Jullie zeiden dat jullie eerst bang waren om wat er met de foto’s zou gebeuren, maar uiteindelijk zijn ze publiekelijk tentoongesteld in de studio van Rosie, het derde model. Wat was het doel van deze tentoonstelling?

Aurore: Het doel was om juist dat soort schaamte te ontmantelen – de sessies op zich waren geheim en privé. Achteraf waren we erg trots en blij met deze sessies, dus besloten we om de foto’s te laten zien.

Ella: En daarnaast hebben we zelf de controle in handen genomen over deze beelden, net door ze openlijk tentoon te stellen. De foto’s zijn nu openbaar, maar ze kunnen niet zonder ons medeweten gebruikt worden.

Eric: Ik vond dat er iets heel sterks was aan het feit dat zij zelf besloten om de foto’s te laten zien.

Aurore en Ella

Hoe is de tentoonstelling verlopen?

Aurore: Heel positief. We kregen enkel feedback over het proces en de artistieke aspecten van de werken.

Ella: Mijn moeder was er ook, en wij hebben eigenlijk niet het soort relatie waarbij je bijvoorbeeld naakt over de gang naar de badkamer loopt. Ik was super gestrest omdat ze me al minstens tien jaar niet meer naakt had gezien, en op deze foto’s stond ik open en bloot tentoongesteld. Uiteindelijk zei ze alleen maar dat ze me heel mooi vond en dat de foto’s ook mooi waren.

Eric, heb je ook wel eens aan de andere kant van de lens gestaan?

Eric: Ja, ik heb ooit zelf naakt geposeerd en dat heb ik toen tegen iedereen verteld omdat ik het zo grappig vond. Eerst zei ik het aan Arlette om haar goedkeuring te krijgen, nadien ook tegen mijn ouders en mijn zonen. Het begon met een kerel die me in een bar benaderde omdat hij op zoek was naar een model voor een ‘big hair’ gay magazine. In die tijd woog ik 130 kilo, dus ik paste perfect in die categorie. Ik had succes bij dit tijdschrift en de fotograaf heeft mij stevig vastgelegd…

Arlette: Op foto dan, hè! Bovendien had hij al langer een fan uit Japan die hem na de uitgave van dit magazine allerlei prachtige cadeautjes stuurde.

Eric

Arlette, ben je ooit beschaamd of jaloers wanneer het op deze sessies aankomt?

Arlette: Nee, ik ben nooit jaloers. Het is ook leuk voor mij om naakte meisjes in de woonkamer te zien als ik terugkom van boodschappen doen!

Wat is jouw rol tijdens de sessies?

Arlette: Dat hangt er vanaf. Als het meisjes zijn die alleen maar een sessie doen om wat geld te verdienen, ben ik er niet zo nauw bij betrokken. Maar in het geval van Aurore of Ella maak ik zelf ook foto’s en dat vind ik heerlijk om te doen.

Ella: Sinds de tentoonstelling is onze band veranderd, want ik denk dat je nu begrijpt hoe erg we deze sessies en jouw werk waarderen. Nu komen we ook om foto’s te laten nemen zonder daarvoor betaald te worden, omdat we ervan genieten om samen tijd door te brengen. We schrijven elkaar, zeggen het als we ergens mee zitten, we delen onze diepste geheimen…

Aurore: Deze foto’s vertellen in de eerste plaats een verhaal over een mooie menselijke ervaring en een vriendschap over generaties heen. Er zijn enorm sterke banden uit ontstaan.

De foto’s zullen op 25 oktober tussen 18.00 en 22.00 uur openbaar worden verkocht in het atelier van de Volksroom, Bergensesteenweg 33b – Brussel.

Volg Eric’s werk en contacteer hem hier.

Aurore en een vriendin door Henri

Ella door Henri

Ontdek hier andere Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons een mailtje op beinfo@vice.com

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.