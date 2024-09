Uit onderzoek blijkt dat de pil je het gevoel kan geven dat je leven verschrikkelijk is

Het eerste grote steekproefonderzoek naar de manier waarop anticonceptie het welzijn van vrouwen kan beïnvloeden is de nieuwste toevoeging aan de toenemende hoeveelheid literatuur over de lang genegeerde bijwerkingen van de pil. Het onderzoek is gedaan door het Karolinska Instituut in Stockholm en is deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Fertility and Sterility. Het onderzoek wijst uit dat anticonceptiepillen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het leven van vrouwen.

Anekdotes van vrouwen over dit fenomeen zijn niet moeilijk om te vinden. Volgens het CDC gebruikt 62 procent van de vrouwen een vorm van anticonceptie. Maar sommige vrouwen zijn erachter gekomen dat de pil niets voor hen is – ze worden er chagrijnig, geïrriteerd en soms zelfs depressief van – en kiezen liever voor niet-hormonale alternatieven.

Kate Sloan gebruikte Aviane, een hormonale anticonceptiepil die bekend staat als de combinatiepil. Zij vertelde Broadly eerder al over hoe deze pil haar minder productief maakte. “Voordat ik aan de pil ging schreef ik twee of drie liedjes per maand,” vertelde ze. “Tijdens de drieënhalf jaar dat ik aan de pil was, schreef ik in totaal maar vier of vijf nummers.” Nadat ze twee maanden de pil had geslikt kon ze amper uit bed komen om te douchen of eten, zo slecht voelde ze zich.

Het heeft lang geduurd voordat de negatieve aspecten van de ervaringen van vrouwen aan de pil door middel van onderzoek werden bevestigd. Vorig jaar ontdekte een onderzoek in JAMA Psychiatry een connectie tussen het gebruik van hormonale anticonceptie en de eerste keer dat vrouwen antidepressiva voorgeschreven krijgen.

De onderzoekers aan het Karolinska Instituut ontdekten geen toename in depressieve gevoelens bij vrouwen aan de pil, maar ze kwamen er wel achter dat vrouwen aan de pil hun kwaliteit van leven een minder hoog cijfer gaven dan vrouwen die een placebo kregen.

Voor het dubbelblinde onderzoek (waarbij zowel deelnemers als de onderzoekers niet weten wie wat krijgt) kregen 340 vrouwen tussen de 18 en 35 drie maanden lang of een anticonceptiepil met ethinylestradiol en levonorgestrel – een van de meeste gebruikte combinatiepillen – of een placebo. De pil die ze kregen was Aviane, de pil die Sloan ook kreeg.

Voordat het onderzoek begon, vulden de deelnemers formulieren in over hun welzijn en depressieve symptomen om basisgegevens te verzamelen. Nadat de drie maanden voorbij waren, deden de deelnemers dat opnieuw. Er werd gevraagd naar “angsten, depressieve gevoelens, positief welzijn, zelfbeheersing, algemene gezondheid en vitaliteit.” De vragenlijst over depressie onderzocht 21 symptomen van depressie, zoals neerslachtigheid, een gevoel van falen, ontevredenheid, schuld, schaamte, huilen, terugtrekken uit het sociale leven en gewichtsverlies. 332 vrouwen hebben het onderzoek uiteindelijk afgerond.

De onderzoekers kwamen erachter dat de algemene kwaliteit van leven en bepaalde aspecten zoals welzijn, zelfbeheersing en energie negatief werden beïnvloed door de pil. Ze zagen echter geen toename in depressiesymptomen.

“We kwamen erachter dat 35 procent van alle deelnemers voor het onderzoek gemiddeld tot ernstige problemen met het welzijn hadden en 7 procent had last van gemiddelde tot ernstige depressie,” schrijft de onderzoeker. “Na de behandeling had 44 procent van de orale contraceptie (OC) groep en 38 procent in de placebogroep last van gemiddelde tot ernstige problemen met het welzijn en 7 procent van de OC-groep en 7 procent van de placebogroep had een gemiddelde tot ernstige depressie.

De onderzoekers wijzen erop dat de veranderingen in het welzijn klein zijn en dat er andere resultaten zullen zijn bij een onderzoek met een langer tijdsframe. Het is namelijk bewezen dat negatieve effecten na een tijdje afnemen. Maar deze lasten waar vrouwen mee worden opgezadeld terwijl ze proberen te voorkomen om zwanger te worden, zijn belangrijk. Onderzoek laat zien dat bijna zestig procent van de vrouwen die aan de pil zijn op een gegeven moment stopt met de pil of het onregelmatig gebruiken. De negatieve bijwerkingen kunnen volgens onderzoekers een rol spelen in deze ontwikkeling.

“Dit kan, in sommige gevallen, een reden zijn voor het gebrek aan volgzaamheid van de instructies en onregelmatig gebruik van contraceptie,” zegt Niklas Zethraeus, een professor die meewerkte aan het onderzoek. “Er moet aandacht worden besteed aan deze afname van de kwaliteit van leven. Dit moet meespelen bij het voorschrijven van de pil en bij de keuze van een methode van contraceptie.”