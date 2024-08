Deze uiterst zeldzame kwal is nog maar één keer op beeld vastgelegd

Een duiker voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea filmde onlangs een enorme kwal die naast hem zwom, en hij plaatste de video op zijn Facebook-pagina. Hij zei dat de kwal ongeveer zo groot was als een voetbal en dat het dier “best snel” zwom.

Op de video zie je vier clusters gestreepte tentakels door het water zwiepen, achter het doorschijnende lichaam van de kwal, waarop ringen van verschillende grootte zichtbaar zijn. Binnenin het ronde doorschijnende lichaam bevindt zich een helderrood orgaan dat waarschijnlijk de maag- en darmholte van het dier is.

Videos by VICE

Deze kwal is zo zeldzaam dat-ie nog maar twee keer is waargenomen. De laatste keer is het dier ook gefilmd.

De officiële naam van de kwal is Chirodectes maculatus (Latijn voor ‘gevlekt’), een uiterst ongewone soort ‘dooskwal’ die voorkomt voor de kust van Queensland, Australië. Dooskwallen, die een doosachtige vorm hebben, zijn vaak giftig voor mensen — sommige zijn zelfs dodelijk. Maar C. maculatus is dat zover bekend niet.

“Het is niet mogelijk om alle lichaamsdelen van de kwal uit de video op te maken (sommige zijn intern), maar het dier lijkt zeker heel erg op de Chirodectes maculatus, op basis van wat men kan waarnemen,” schrijft dr. Allen Collins, zoöloog en curator voor het Smithsonian Instituut van het Nationaal Natuurhistorisch Museum, in een e-mail aan Motherboard.

Een team Australische wetenschappers, onder leiding van bioloog Paul Cornelius, beschreef voor het eerst de C. maculatus in 2005. Zij hadden de kwal in 1997 gevangen en bewaard. In het artikel schrijven zij dat zij “terughoudend” waren om het te ontleden, dus zij maakten alleen uitwendige waarnemingen. De wetenschappers beschreven de soort aanvankelijk als Chiropsalmus. Een jaar later becommentarieerde een andere wetenschapper, Lisa-Ann Gershwin, de classificatie van het organisme. Zij verplaatste het officieel naar de soort Chirodectes, en dat werd geaccepteerd.

Een tekening uit het document waarin C. Maculatus voor het eerst wordt beschreven. Beeld: Cornelius, P.F.S., Fenner, P.J. & Hore, R., memoires van het Queensland Museum, 2005.

Het viel Collins op dat het kleurenpatroon op het lichaam van het dier in de video verschilde van het patroon dat door de oorspronkelijke wetenschappers was beschreven. De kwal uit 2005 had effen vlekken, terwijl die in de video ringen had. “Ik veronderstel dat het mogelijk is dat dit een exemplaar is van een nauw verwante maar nog onbeschreven diersoort dat onder Chirodectes valt, maar ik neig ernaar dat het de C. maculatus is,” zegt hij.

Collins zegt dat de video opvallend is omdat het, ondanks de kwal’s grootte, pas de tweede waarneming is. “Dat zoiets groots en opvallends slechts twee keer wordt gezien, is nogal verrassend,” zegt hij. “Maar dat gezegd hebbende, veel diversiteit is zeldzaam. Hierdoor weet ik dat we nog veel te ontdekken hebben.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Motherboard.



