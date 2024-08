De kunst van het uitgaan in je eentje

Na bijna twee jaar waarin het nachtleven aan banden lag, is FOMO officieel terug en hangt er een zweterig hedonisme in de lucht dat er niet was in 2019, toen uitgaan nog heel gewoon was. Maar wat te doen als je vrienden niet staan te springen om op elke beat te dansen binnen een straal van twintig kilometer? Voordat je het idee om in je eentje naar een club te gaan afschrijft, moet je even bedenken wat de voordelen zijn van een avondje alleen stappen: je wordt niet meegesleept naar eindeloze rookpauzes. Je raakt je vrienden niet kwijt in de rij. Je hoeft geen drankjes te kopen die een avondje stappen onbetaalbaar maken. En, helemaal belangrijk, de avond eindigt wanneer jij dat wilt – niet omdat je vriend uit de club wordt gegooid omdat hij een lijntje snuift op het toilet.

Geloof me, ik ben een doorgewinterd solo-feestbeest. Mijn eerste avondje alleen stappen vond plaats in Montpellier, Frankrijk, toen ik met mijn vader op vakantie was. (Hij is de meest waanzinnige danser die ik ken, maar onze muzieksmaak verschilt te veel om het eens te worden over een playlist voor in de auto, laat staan over Franse electromuziek).

Afgezien van de twijfelachtige overgangen tussen de nummers, ging het dansen in het gezelschap van vreemden gepaard met een vrijheid die ik nooit eerder had gevoeld toen ik met vrienden aan het feesten was. Ik zou nooit de euforie opofferen dat het delen van een dansvloer met mijn beste vrienden mij geeft, maar zonder vrienden, kon ik op mijn eigen voorwaarden van de nacht genieten. Begint dit alles wel aangenaam te klinken voor jou? Ik vroeg andere doorgewinterde veteranen naar tips over hoe je in je eentje lekker uit je dak kunt gaan.

Maak nieuwe vrienden – en dump ze wanneer je wilt

Het mooie van een solo-avondje uit is dat je geen idee hebt wie je gaat tegenkomen. Ik heb waarschijnlijk met meer dan twintig mensen gesproken in de paar uur dat ik in Montpellier was, maar het leukste onderdeel was de vrijheid om van groep naar groep te hoppen. Geniet van het gezelschap van je nieuwe vrienden, maar onthoudt dat je erg flexibel kunt zijn als solo-feestbeest. Als je namelijk zin hebt om van dansvloer te veranderen of je verveelt je bij een gesprek, hoef je nauwelijks een verklaring te geven voor je plotselinge afwezigheid.

Evenementenmanager Sean O’Connor (29) heeft sinds 2011 in zijn eentje gefeest. Hij merkte dat de ervaring om alleen naar een club te gaan hem ertoe aanzette om contact met anderen te leggen. “Ik ben erg introvert”, legt hij uit, “en deze ervaringen hebben me geholpen om beter om te gaan met sociale situaties en met het overwinnen van angst bij het ontmoeten van nieuwe mensen.”

Dan Funke (20) is al een keer of vier alleen naar een club geweest, maar voor hem betekent “solo feesten niet alleen feesten”. Je krijgt de kans om nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden maken is makkelijker dan je zou denken: “Iedereen is meestal aardig en communicatief en uiteindelijk zal een groep je opnemen of je zult iemand ontmoeten om de avond mee door te brengen.”

‘Fake it till you make it’ terwijl je alleen uit je dak gaat

Een paar uur voor mijn avondje uit begon, zat ik in de tram toen ik drie mensen zag met hakken en baarden vol glitters. Ik vertelde ze over mijn solo-plannen, vroeg ze of ze een dansplek konden aanraden en ze nodigden me meteen uit om daarna met hen mee te gaan naar een travestietenvoorstelling. Locatie voor het indrinken: geregeld.

Het gaat er om je zelfvertrouwen te faken. Het kan intimiderend aanvoelen om een groep vreemden te benaderen. Zolang je je niet opdringerig of seksueel agressief gedraagt, zullen de meeste mensen zich gevleid voelen als hen een vraag wordt gesteld of als hen wordt verteld dat hun outfit ze goed staat.

Als je een extra boost zelfvertrouwen nodig hebt, luister dan naar je favoriete playlist om jezelf op te peppen, op weg naar de dansplek. Op deze manier loop je naar binnen alsof je de tent bezit, ook al ben je nerveus.

Wees zelfvoorzienend als je alleen uitgaat

Mijn handtas voor het avondje solo-stappen bevat de gebruikelijke benodigdheden: kauwgom, telefoon, bankpasjes, labello – en contant geld. Een sigaret aftroggelen van een vreemde gaat misschien nog net, maar iemand vinden die je dertig euro wil lenen voor een taxirit naar huis, omdat de batterij van je telefoon leeg is, wordt moeilijker. Wees op jezelf aangewezen en neem alles mee wat je nodig hebt, inclusief een volledig opgeladen telefoon. En als je op vakantie bent, schrijf dan het adres van je hotel op papier, voor het geval je telefoon toch leeg raakt.

Doe je onderzoek en stel jezelf open voor een nieuwe ervaring

Yazan Saleh is een 22-jarige dj die al meer dan vijftig keer alleen is gaan stappen. “Je bent de piloot van je nacht en ervaring,” vertelt hij enthousiast over de ervaring. Yazan raadt ten zeerste aan om je avond goed te plannen voordat je je in het grote onbekende stort: “Doe een beetje onderzoek naar de artiest, line-up en locatie, zodat je vertrouwd raakt met de sfeer voordat je erheen gaat.”

Stappen wordt zo vaak gezien als een gemeenschappelijke ervaring dat we vergeten hoe het voelt als je de vrijheid hebt om je eigen instinct te volgen. Yazan vergelijkt solo-feesten met het bezoeken van een stad in je eentje – voor mij is de ervaring vergelijkbaar met het bezoeken van een galerie, restaurant of sportles in je eentje. Met andere woorden: uitgaan is een hobby waar je op je eigen manier van kunt genieten en misschien raak je dan geïnspireerd om het nog eens te proberen.

Kijk uit voor opdringerige types tijdens je solo-avondje uit

De eerste paar uur tijdens mijn solo-avondje uit, had ik moeite om mijn draai te vinden. Elke plek die ik koos werd zeer snel ingenomen door een man die veel te dichtbij kwam. Later danste ik met een paar mensen met wie ik had gekletst en ik voelde me hierdoor minder een natuurlijk ‘doelwit’ voor opdringerige mannen. Het herinnerde me eraan hoe belangrijk het is om mijn veiligheid voorop te stellen.

Elk persoon die ik interviewde benadrukte dit advies. “Vooral als je een femme of een trans persoon bent – ik ben beide – moet je je veiligheid prioriteren,” zegt Dan. “Laat je vrienden weten waar je bent. Stuur ze je live locatie. Let op je drankgebruik en neem geen drugs aan van mensen die je niet kent.”

Sean biedt wat dit betreft ook goed advies : “Als je niet weg kunt bij iemand van wie je slechte vibes krijgt of die je een ongemakkelijk gevoel geeft, dan kun je dit altijd aangeven aan de bar of bij de garderobe.” Het personeel zal dit opvatten als een signaal dat je hulp nodig hebt.

Helaas is de dansvloer niet zo veilig als hij zou moeten zijn, vooral niet voor mensen met een gemarginaliseerd geslacht of een gemarginaliseerde identiteit. Uitgaan zonder de steun van vrienden kan zelfs op de beste momenten onnatuurlijk aanvoelen. Maar als je je veilig genoeg voelt om solo te feesten, zijn de mogelijkheden van de nacht eindeloos – bereid je dus zo goed mogelijk voor en neem die duik in het onbekende. Het zou zomaar de beste avond van je leven kunnen zijn.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

