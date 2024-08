Uitgesteld genot: hoe 3-MMC je ideeën over plezier verpest

Disclaimer: VICE moedigt op geen enkele manier het gebruik van drugs aan. De Druglijn geeft de nodige informatie over wetgeving en risico’s in verband met drugsgebruik.

Romain Giraud, dertiger, werkt voor Bus 31/32 in Marseille, een vereniging voor onderzoek, ondersteuning en schadebeperking in verband met drugsgebruik. Hij gebruikt 3-MMC al anderhalf jaar regelmatig en kent de kracht van dit soort middelen heel goed.

Wat er precies gebeurt wanneer je het middel gebruikt is gemakkelijk te zeggen, vooral omdat 3-MMC deel uitmaakt van de cathinongroep, die overeenkomsten toont met andere gekende drugs zoals amfetamine en MDMA. De gewenste effecten zijn onder meer euforie, intensere belevenis van sensaties en empathie, huidhonger, mentale stimulatie, meer sociaal zijn en een verhoogd seksueel enthousiasme. In de praktijk is het daarentegen wel schadelijker. De dromerige weg naar het hoogtepunt van de ervaring verleent toegang tot een cirkel van plezier, iets wat Romain me gedetailleerd beschrijft. We hebben het hier over een cirkel omdat het een soort van eindeloos proberen terugkeren is naar die eerste belevingen. Het middel zelf is ver van duur, dus is het gemakkelijk om die cirkel te blijven voeden met meerdere dosissen die de nacht, de seks of het feest doortrekken tot in de oneindigheid. Het kan 12, 36, 48 of hoeveel uren je maar wil doorgaan. Als je er geen limiet op zet voor jezelf, dan blijf je gaan tot de volgende stimulatie in de hoop dat die beter zal zijn dan de vorige.

Met 3-MMC denk je steeds dat je eindelijk het doel zal bereiken. En iedere keer je het neemt, ben je ietsje dichterbij, dus blijf je onvermijdelijk doorgaan. De drug geeft je een soort van hernieuwbaar gevoel van voldoening die, door z’n cyclische aard, je nooit echt tevreden stelt. Het is een soort paradox van een honger die tegelijk wel en niet gestild lijkt te zijn. “Het is de FOMO drug,” vertelt Romain. “Je idee van plezier is volledig aangetast. Het is alsof je bijna klaarkomt, maar het gebeurt uiteindelijk niet.” Het beloningscircuit is verbroken. Meer dan het product zelf, leidt de ervaring ervan tot verslaving. “Je bent in feite niet verlaafd aan de drugs. Het gaat niet om het middel zelf, maar die beweging naar plezier toe. Dat gevoel van ‘ah, misschien is het de volgende keer beter’.”

“Zonder middel heb je ook geen libido.”

Het is die oneindigheid. Dat uitgestelde genot. De vicieuze cirkel waarin Romain voor een tijdje vastzat. 3-MMC was voor hem, in het begin, een “bonus” die hij af en toe gebruikte tijdens de seks. Gewoon een extra stimulatie, een euforie, die in het begin niet noodzakelijk belangrijk of een onderdeel was in seks – of in zijn leven in het algemeen, eigenlijk.

De zoektocht naar de ultieme ervaring van genot begint wel met chemsex. De opkomst van het gebruik van synthetische cathinonen begon in de jaren 2000, dat werd bevorderd door de toegankelijkheid van deze middelen op het internet en het gebruik in een seksuele context met oog op intenser genot, verlangens opwekken of fysieke prestaties verbeteren. Voor Romain veranderde die bonus stilletjes aan naar een noodzaak. Je libido gaat uiteindelijk parallel lopen met het gebruik. Zonder middel heb je ook geen libido. Dat is de meest wrede kant van de drug. De fysieke afname is misschien hard, maar de psychologische is zoveel zwaarder en brengt problemen met zich mee. Het gebrek in verlangen en voldoening zorgt voor een soort leegte, een lusteloosheid die moeilijk te verduren is. Dat kan maandenlang aanslepen en is vaak moeilijk te verbeteren zonder de gemakkelijke weg te nemen, namelijk consumptie van andere middelen. Alles zorgt ervoor dat je opnieuw wilt gebruiken, het is een dagelijkse frustratie.

Het gebruik van 3-MMC zag de laatste jaren een toename, maar – in tegenstelling tot wat vele mainstream media vertellen – is die toename niets nieuws in het nachtleven. Deze soort drug heeft al altijd bestaan in een meer gekende vorm zoals mefedron (4-MMC, chemisch gezien een andere drug, maar de effecten zijn gelijkaardig). Vandaag is 3-MMC overal. Het is niet ‘de nieuwe coke’ maar eerder een nieuw synthetisch middel zoals zoveel andere. Maar we moeten een onderscheid maken tussen het gebruik van 3-MMC in een publieke en feestcontext – dat nogal weinig voorkomt – en het meer wijdverspreide gebruik in de private context. Hoewel dit middel moeilijk te traceren valt, zijn er ook gevaren verbonden aan het af en toe nemen van de drug tijdens de avond. Maar dit lijkt – volgens Romain – aanzienlijk sterker en gevaarlijker in intieme setting, waar men hoe langer, hoe meer gaat nemen. En als chemsex vooral gebeurt tussen mannen onderling, dan is het gebruik buiten hun community nogal anekdotisch, maar toch bestaand.

Romain voegt daaraan toe dat er verschillende gebruikersprofielen bestaan, wat zorgt voor ongelijke gebruikers ten opzichte van deze situatie. Een gewoonte om drugs te gebruiken – in context van een feest – of de reflex om drugs te laten testen, kan zeker zorgen voor minder gevaren. Maar velen komen terecht in een situatie waar ze cathinonen nemen – in de context van seks, bijvoorbeeld – zonder ooit andere psychoactieve middelen te hebben genomen. “Zelfs als je niet verslaafd bent, ben je in het leven – in het algemeen – nooit tevreden,” vertelt hij. “Het gebroken beloningscircuit is er altijd, ook als je nuchter bent. Ik besef dat gelukkig wel, omdat dat mijn job is. Veel mensen ervaren dit probleem net omdat ze niet echt vaak zijn gaan feesten. Ik ben al 20 jaar aan het feesten en drugs aan het nemen, maar niet iedereen doet dat. Er zijn mensen die 3-MMC als hun eerste drug nemen.” Romain denkt dat de demografie die vooral verleid wordt door 3-MMC – desondanks de mogelijke teleurstellende eerste ervaring – jonger en/of armer is, omdat het goedkoper is dan coke en minder vermengd met andere middelen dan speed.

Romain vertelt nog wat meer over zijn ervaring: “Toen ik merkte dat ik het op feestjes gebruikte en het meer ruimte begon in te nemen in mijn leven dan ik wilde, was het na een tijdje nog moeilijk onder controle te houden. Ik zag mijn mentale gezondheid drastisch verslechteren. Tegenwoordig gebruik ik het niet veel, of af en toe met mensen die ik goed ken en met regels over de hoeveelheden en de duur van het gebruik. Zoals, “Oké, we hebben een gram, en om 2 uur ‘s ochtends is het gedaan ermee.”

“3-MMC heeft vooral het vermogen om ons plezier tegen zichzelf te keren.”

Als we beter worden in risicobeperking, dan hoeft het nemen van 3-MMC niet onvermijdelijk te eindigen in die helse cyclus van consumptie en frustratie. Heel wat van de gevaren hangt vast aan een gebrek aan betrouwbare informatie rondom dit soort synthetische drugs. Cathinonen zijn gemakkelijk te verkrijgen op het internet, maar net zoals het rad van fortuin ben je nooit zeker wat je zal krijgen. Dat werd alleen maar duidelijker toen 3-MMC in Nederland in 2021 anders werd geclassificeerd om het beter in de gaten te kunnen houden door justitie en gezondheidsautoriteiten. Het was een populair en identificeerbaar middel onder gebruikers, en dat werd alleen maar versterkt door het vergrotende effect van de publicatie van bepaalde artikelen over dit onderwerp. 3-MMC werd een visitekaartje met stevige marketingkracht. Als gevolg daarvan blijven online verkoopplatformen middelen verkopen onder de naam 3-MMC terwijl het eigenlijk vooral gelijkaardige – maar niet dezelfde – producten zijn. De meest verspreide daarvan is 3-CMC, wat minder sterke entactogene en empathogene effecten voortbrengt, en dus dichter ligt bij amfetaminen, met een zwaardere crash erna.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is je middelen te laten testen, zeker door verenigingen zoals degene waar Romain voor werkt. Het probleem is dat gebruikers van 3-MMC moeilijk te vinden zijn. Het is niet gemakkelijk om mensen die cathinonen in private omgeving gebruiken te benaderen. En binnen die gebruikersgroep is er zelfs een nieuwe, nog meer gesloten trend: solo-gebruikers. Romain denkt dat dat geen puur anekdotisch fenomeen is. “Er zijn steeds meer mensen die gebruiken in gesloten omgeving, die hun 3 thuis, alleen, gebruiken,” merkt hij op. “Ik ben momenteel bezig met een digitaal project die zicht richt op risicobeperking. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te begeleiden. Sommigen daarvan zoeken toenadering en vertellen me over hun solo-gebruik. Ze blijven thuis en gebruiken om muziek te maken, porno te kijken, te gamen, naaien. Dat heeft vast iets te maken met die eerste lockdown, de angst van de buitenwereld en de mogelijkheid van meerdere dagen gewoon thuis te zitten. Dat solo-gebruik is waarschijnlijk het snelst aan het toenemen, zelfs al is het moeilijk waar te nemen.”

Als je eraan denkt dat iemand thuis 3 neemt om dan te naaien, is dat best een grappig beeld. Maar het geeft ook heel goed die isolatie in de zoektocht naar plezier weer. Uiteindelijk speel je gewoon kat en muis met je genotservaring, of je dat nu alleen of in gezelschap doet, voor seks of om te dansen, op een kamer of in de club. In het begin van mijn onderzoek was ik ervan overtuigd dat 3-MMC de perfecte drug bleek te zijn, soma voor een arme stakker. Toegankelijk en uniek. Maar de werkelijkheid ligt ver van dit Eldorado. 3-MMC heeft vooral het vermogen om ons plezier tegen zichzelf te keren. Het is pas wanneer we ons in de chemische cirkel bevinden dat we beseffen hoe moeilijk het is de grenzen van onze eigen voldoening te vinden. “Het negatieve effect is volledig psychologisch, en het duurt enorm lang tegen dat je terug genot kan ervaren,” concludeert Romain. “Maandenlang haal je geen plezier uit niks. Alles verveelt, je verveelt je rot.”

