Tekeningen van vluchtelingenkinderen die in hun eentje naar Europa zijn gekomen

“Een Thuis voor Mensenrechten” is een initiatief dat door de Griekse immigrantenrechtenorganisatie METAdrasi wordt gerund. Het doel is om tijdelijke opvanggezinnen te regelen voor alleenreizende vluchtelingenkinderen. Tot ze een veilige plek hebben gevonden, worden de kinderen geplaatst in verschillende METAdrai-centra in Griekenland, waar ze een groot deel van hun tijd tekenend doorbrengen.

Als je meer wil weten over het programma of een alleenreizend kind een veilige plek kan bieden, klik dan hier.