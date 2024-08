Bij een underground gevecht van Hoodfights Amsterdam

Te lui om te lezen? Beluister hieronder de ingesproken versie.

Ik loop de parkeerplaats aan de rand van Beverwijk op. Op een paar auto’s na, ergens in een hoek, is het er verlaten. Voor de auto’s staan een stuk of twintig jongens. De meesten dragen gezichtsbedekking; mondkapjes of skimaskers. Van twee jongens worden de handen ingetaped. Ze maken zich klaar voor een gevecht, hier op de parkeerplaats.

Videos by VICE

Als ik kom aanlopen, kijken ze me wantrouwig aan. Dan stapt een grote jongen uit de groep. Hij draagt een rood petje en een bodywarmer. “Ik ben Migi,” zegt hij. “Welkom, jij bent van VICE hè?” Migi is Miguel Bustamente, met hem heb ik hier afgesproken. Hij is de persoon achter Hoodfights Amsterdam, een instagramaccount waarop illegale bokswedstrijden worden georganiseerd in de omgeving van Amsterdam. Migi begon het account eind mei en heeft nu al meer dan 16.000 fanatieke volgers. Ik heb met hem afgesproken, omdat ik erachter wil komen hoe het er aan toe gaat bij zo’n illegaal gevecht.

Illegale bokswedstrijden duiken de laatste weken regelmatig op in Nederland. Het principe is simpel: twee jongens vechten met elkaar op straat, en dat wordt live uitgezonden op social media. Op Dumpert duiken er vage filmpjes van op, en in Helmond liep het vorige week flink uit de hand. Op die wedstrijd kwamen 150 jongeren af. De ME moest de groep uit elkaar drijven. “Wij hebben niks te maken met die groep in Helmond,” benadrukt Migi. “Dat waren kids, die wilden dat er zoveel mogelijk mensen op hun gevecht afkwamen. Bij ons willen we geen kinderen. Bovendien houden wij onze locatie geheim, ook voor de politie.”

De kickbokspartij vandaag gaat tussen Choppa en VK, twee leden van 73 De Pijp, een groep drillrappers uit Amsterdam. 73 De Pijp is een opkomende groep, die bekendstaat om hun clips waarin met kapmessen wordt gezwaaid, en hun lyrics over drugshandel. De nummers van de rapgroep pakken de laatste tijd miljoenen views op YouTube. Begin dit jaar kwam hun eerste album uit, Crimelife 1.0, dat miljoenen keren is gestreamd op Spotify. De meeste jongens die zich op de parkeerplaats in Beverwijk hebben verzameld, zitten bij de rapgroep. Maar vandaag wordt er niet gerapt. Vandaag wordt er gevochten.

Choppa en VK zijn grote gasten. Choppa draagt een korte broek en een sweater van Paris-Saint Germain, VK een grijs trainingspak met een hoodie. “Bro, ben je klaar om geklapt te worden?”, roept Choppa naar VK, terwijl zijn handen worden ingetaped door iemand met een skimasker op. VK loert lachend terug vanaf de andere kant van de parkeerplaats. “Kijk uit, ik heb die flexibiliteit bro,” reageert hij. “Ik heb die hoge trappen.” Migi moet erom lachen. Van hem hoeven de vechters elkaar niet te haten. “Dit is voor volwassen mannen die eenmalig een potje vriendschappelijk willen kickboksen,” zegt hij.

De politie is niet zo blij met deze gevechten. “De popo is een paar keer bij jongens thuis langs geweest omdat ze mee zouden doen aan onze gevechten. Dan kwamen ze dat afraden,” vertelt Migi. Op straat vechten is openbare geweldpleging, en dat mag niet van de wet. “Maar als jij en ik buiten een potje willen sparren, waarom zou dat dan niet mogen?”, redeneert Migi. “We moeten het alleen niet middenin een drukke wijk doen. Dan verstoren we de openbare orde.” Vandaar dat we op een vrijwel lege parkeerplaats tussen de weilanden staan. Hier is het alsnog illegaal, maar als niemand het ziet, heeft niemand er last van, redeneert hij.

Een ander probleem is dat er bij de gevechten weinig rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand, die vanwege de coronamaatregelen nog altijd geldt. Om de politie op het verkeerde been te zetten, postte Migi in de middag op het instagramaccount van Hoodfights Amsterdam dat het gevecht plaats zou vinden op het Hildo Kropplein in Amsterdam-Oost, in plaats van deze parkeerplaats bij Beverwijk. “Het kat- en muisspel met de politie is een van de dingen die dit zo leuk maakt,” zegt Choppa lachend.

Dit soort illegale gevechten zijn vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland. Voor Migi was dat ook de inspiratie om ermee te beginnen. “Ik zag dit soort gevechten in Amerika al jaren op internet. Kimbo Slice is er het bekendst mee geworden,” herinnert hij zich. Kimbo Slice werd dik tien jaar geleden een internetsensatie door in Amerikaanse achtertuinen andere straatvechters keihard knock-out te slaan. Uiteindelijk schopte hij het zelfs tot professionele organisaties, zoals de UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Ook huidig UFC-ster Jorge Masvidal begon zijn carrière met illegale straatgevechten.

Ik vraag Migi of hij erop is voorbereid als het een keer uit de hand loopt bij een van zijn gevechten. Iemand kan bijvoorbeeld zwaar knock-out gaan, of publiek kan zich mengen in het gevecht. Daar gaat hij simpelweg niet van uit. “Dat gaat bij ons niet gebeuren. Alle gevechten bij ons zijn vriendschappelijk,” zegt hij, terwijl hij VK helpt zijn handen in te tapen. “Ik wil geen platform zijn waarop jongens ruzies oplossen. De jongens kennen elkaar en er is geen kwaad bloed. Het is gewoon entertainment. Maar er wordt wel echt gestreden.”

Dan roept Migi iedereen bij elkaar. De partij gaat beginnen. Ik vraag een willekeurige omstander, een jongen met een wit skimasker op, wie hij denkt dat er gaat winnen. “Moeilijk, moeilijk,” zegt hij, hardop denkend. “Choppa heeft de ervaring, maar VK is flexibel en heeft die hoge trappen.” De vechters krijgen allebei een paar bokshandschoenen aan, plus een bitje in de mond. Er wordt gevochten onder kickboksregels, maar dan met gympen aan. “Wacht effe, m’n lul,” zegt Choppa, terwijl hij zijn piemel even goed in zijn broek legt. “Nog één minuut!”, roept Migi. Het publiek moet op afstand blijven, gebaart hij. De meeste jongens pakken hun telefoons erbij om de partij te filmen.

“Dit is de scheidsrechter,” zegt Migi. Hij legt een hand op de schouder van een witte jongen, die een zwart trainingspak draagt. Zijn naam is Tommie. “Deze man bepaalt alles. Hij beslist aan het einde wie er gewonnen heeft. En daar komt dan geen gezeik over,” aldus Migi. VK oefent nog een paar keer zijn hoge trap. Dan richt Migi zich tot een jongen die het gevecht voor het kanaal van Hoodfights Amsterdam filmt met zijn telefoon. Ze zijn zojuist live gegaan op Instagram. “Dames en heren, we gaan beginnen,” zegt Migi met luide stem in de camera. “Jullie hebben lang op deze partij gewacht. Choppa versus VK. Het moment van de waarheid is eindelijk hier!”

VK zet meteen een harde lowkick op Choppa, die terugslaat met een paar flinke stoten op de dekking van VK. “Hij is bang bro!”, roept iemand uit de hoek van Choppa, als VK zijn dekking hoog houdt. Maar dan komt VK met een paar goede stoten. “Lekker VK! Lekker!”, schreeuwt een van de omstanders. De jongens tasten nog een beetje af. Ze zijn zwaar, dus elke klap is hard, maar kost ook veel energie. Choppa gooit er nog snel een paar jabs uit, voordat de eerste ronde voorbij is. “Einde eerste ronde!”, roept Tommie. Beide vechters zoeken een andere kant van de parkeerplaats op en spugen hijgend hun bitje uit. Ze krijgen waterflessen om uit te drinken. Hun vrienden geven ze complimentjes voor de eerste ronde. “Adem in door je neus, uit door je mond,” tipt Migi de vermoeide vechters.

Choppa begint de tweede ronde met een paar harde stoten op het hoofd. VK probeert hem te snel af te zijn met soepel voetenwerk, maar raakt daardoor buiten adem. Choppa komt er overheen met een nieuw salvo harde stoten, twee knietjes en zelfs een paar hoge trappen. Choppa heeft veel energie, voor hoeveel gewicht hij meetorst. “Gebruik je voeten VK!”, roept de jongen die alles livestreamt. Maar Choppa eindigt de ronde sterk, met weer een knie en een highkick. VK is buiten adem in de pauze tussen de tweede en derde ronde. Jongens helpen hem zijn vest uit te doen, want hij heeft het warm. “Zoek die lichaam, bam, bam!”, tipt een vriend. Een ander helpt VK zich uit te strekken, zodat hij goed diep kan ademhalen.

Voordat de derde ronde begint, geven Choppa en VK elkaar glimlachend een vriendschappelijke boks. Dan gaat het er meteen hard aan toe. VK gaat vol gas. Hij gooit er een paar hoge draaitrappen uit, die Choppa op een haar na missen. “Oehhhh!”, roepen de jongens in het publiek. De vechters raken in een zware slagenwisseling, waarbij rake klappen vallen. Choppa begint uit zijn neus te bloeden. “Zijn neus! Laten we even stoppen,” zegt een van de omstanders. “Hoort erbij, hoort erbij!”, roept een ander. Choppa wil zelf ook doorgaan. Hij blijft harde stoten gooien, terwijl VK opnieuw buiten adem raakt. De jongens vechten zich helemaal leeg, met Choppa in de slotfase als dominante van de twee.

“Tijd!”, roept scheidsrechter Tommie. De partij zit erop. Choppa en VK krijgen een applaus van de omstanders. “Hoodfights papa! Hoodfights, wat is er?!”, schreeuwt de jongen die alles filmt voor de livestream. Choppa en VK vallen elkaar lachend in de armen en gaan samen op de foto. “Alleen maar love, boys,” zegt Migi. VK zoekt de filmende jongen op en kijkt recht in de camera van de telefoon. Hij richt zich op de kijkers van de livestream: “Als je wil vechten, kom vechten dan, mapampa!” Migi maakt intussen met water en een handdoekje het gezicht van Choppa schoon. De bloedneus is gelukkig niet zo heftig. Op de livestream gaan de kijkers los, ze vragen om een extra ronde.

Die extra ronde komt er niet, er is hard genoeg geknokt. Tommie haalt de twee vechters naar zich toe voor de uitslag. “Veel respect voor jullie, jullie hebben een mooie strijd neergezet,” zegt hij. “Maar er is natuurlijk maar een winnaar. Dat is Choppa!” Tommie tilt de hand van Choppa de lucht in. De jongens geven opnieuw een applaus, maar ook VK krijgt schouderklopjes. “Choppa gaat gelijk een steak eten straks!”, roept een van de omstanders, waarna de groep lacht. “Lekker fittietje hoor boys”, zegt een ander. Ook VK is tevreden, ondanks zijn verlies. “Ik ga dalijk meteen een assie draaien,” zegt hij. De jongens zijn het met elkaar eens: dit was de beste partij van Hoodfights Amsterdam tot nu toe.

https://www.instagram.com/p/CCLgYyNl5x6/

Migi kijkt tevreden om zich heen. Ik vraag hem of hij de vechters betaalt voor zo’n partij. “Ik betaal niks, want ik verdien er ook niks aan”, zegt hij. “Het doel is om ooit de stap naar YouTube te zetten en er zo misschien wat centjes aan te verdienen als we veel views pakken. Of we kunnen misschien sponsors krijgen als we veel volgers op Instagram hebben.” Tot nu toe hebben de vechters vooraf altijd zelf geld ingelegd, vertelt Migi, dat na afloop van de partij naar de winnaar gaat. “Er wacht wel een lekker potje op me nu,” zegt Choppa.

De jongens hangen nog kort op de parkeerplaats. Sommigen steken een jointje op. Dan stappen ze in groepjes hun auto’s in en rijden ze weg. Alles heeft binnen drie kwartier plaatsgevonden, van de warming-up tot nu. Ik kijk om me heen op de lege parkeerplaats. Het gevecht was illegaal en de avond had in principe alle ingrediënten om uit de hand te lopen. Maar de jongens hebben zich, binnen hun eigen regels, keurig gedragen.

Een kip loopt vanuit een van de omliggende weilanden de parkeerplaats op. Het is weer uitgestorven, alsof er niks is gebeurd.

–

Naast onze geschreven verhalen en video’s hebben we nu ook een podcast: De Wereld van VICE Sports. De afleveringen zijn hier te luisteren bij Apple of hier op Spotify: