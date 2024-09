Underground Resistance is boos op Armin van Buuren. De groep uit Detroit vindt dat Van Buuren hun naam heeft gejat voor een feestje op Ibiza. Dat feest heet ‘U R With Armin van Buuren’, en UR is natuurlijk ook de afkorting voor, nou ja, dit hoef ik niet uit te leggen.

Op Facebook schreef de groep uit Detroit afgelopen zaterdag een bericht waaruit blijkt hoe boos ze zijn: “Is there no shame? What happened to electronic creativity? What the fuck is it all about the money?? To ’those who know’ MOVE TO CONDITION RED!! To those who steal culture, you have been warned.”

Wat ‘move to condition red’ betekent, weet ik niet, maar het klinkt dreigend. Je bericht eindigen met ‘je bent gewaarschuwd’ klinkt ook best gevaarlijk. Armin, doe je voorzichtig? Zijn dit mensen waar je ruzie mee wil? En waar is Tim Hofman als je hem nodig hebt?



Update: Armin van Buuren gaat het logo aanpassen. In een statement tegen Nu.nl, zegt Van Buuren: “Laat ik voorop stellen dat ik het vervelend vind dat deze situatie nu gaande is. Mijn team, het team van Hi/Ushuaia en ikzelf, waren ons niet eerder bewust van gelijkenissen tussen ons logo en het logo van Underground Resistance. Oorspronkelijk is UR, de naam van het nieuwe evenement waarmee ik wekelijks in Ibiza zal staan afgeleid van Universal Religion, een wat ouder, maar desalniettemin een door fans welbekend Armin van Buuren concept. Het beeldmerk, bestaand uit het lettertype en kader, is ontworpen vanuit de Armin van Buuren huisstijl. Na overleg hebben mijn team, het team van Hi/Ushuaia en ik besloten de naam te behouden zoals hij nu is maar het beeldmerk aan te passen. Vertrouwende op het begrip van de media, fans en Underground Resistance.”