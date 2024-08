Tienduizenden mensen kwamen dit weekend demonstreren tijdens Unmute Us

Nadat Unmute Us geen reactie kreeg vanuit Den Haag na hun vorige demonstratie, waren er zaterdag weer massaal protesten in tien verschillende steden in Nederland. De organisatie eiste dat onder andere clubs en festivals per direct weer open kunnen.⁠⁠

⁠⁠

Net als vorige keer liepen demonstranten onder het genot van pompende muziek, drank en allerhande gezelligheid door de steden, vaak met protestborden die verantwoording van de overheid eisen.⁠⁠

⁠⁠

Fotograaf Raymond van Mil was bij de demonstratie in Den Haag en legde het vast.