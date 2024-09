De fictieve en hysterische wereld van Twin Palms

Van 16 tot en met 25 september wordt het UNSEEN Photo Festival gehouden, en zijn er fotogerelateerde dingen te zien en doen door heel Amsterdam. Het werk van Matt Henry wordt tentoongesteld in de Westergasfabriek bij Flatland Gallery.

Matt Henry is een Engelse fotograaf die werk maakt met een sterk cinematische inslag. Elke foto ziet eruit als een gestileerde scène uit een misdaadfilm, waarin alles tot in de puntjes is uitgewerkt. Deze serie is een gedramatiseerde blik op de verschuivingen in de genderverhoudingen eind jaren zestig in het fictieve Amerikaanse stadje Twin Palms. Henry laat krachtige vrouwen zien die – volgens het tevens fictieve krantenknipsel – in de greep zijn van massahysterie en zich met z’n allen verzetten tegen het patriarchaat.

Videos by VICE

Alle onderstaande foto’s komen uit de serie Twin Palms en zijn gemaakt door Matt Henry, die wordt gerepresenteerd door Flatland Gallery. Haar: Simon Webster en Dawn Mattocks, make-up: Hannah Wing en Dawn Mattocks, assistentie: Emily Watts.