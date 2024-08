Check deze 7 vet interessante sprekers op ‘Us By Night’

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Toch willen we hier wat tekst en uitleg geven bij zeven van de zeventig bovengemiddeld interessante mensen die over twee weken verzamelen in het Antwerpse Park Spoor Noord. Daar gaat dan voor de derde keer Us By Night door, de jaarlijkse hoogmis voor iedereen die wild is van strak ontworpen logo’s, mind-blowing animaties en andere visuele snoepjes.

Voor de gelukkige bezoekers – maar ook voor iedereen die thuis blijft wegens schrik van mensen met Virgil Abloh-kleren, tattoo’s en een Creative Cloud-abonnement – lijsten we hier enkele sprekers op die je liever wel dan niet wil kennen.

1. Nikita Diakur

In het programma van Us By Night staat hij omschreven als ugly filmmaker. Hoewel dat een verwijzing is naar zijn kortfilm Ugly, kan je zijn animaties ook niet adembenemend mooi noemen. Integendeel, de film lijkt net gemaakt door een kleuter met ADHD die een dag loos is gegaan met 3D-software.

De personages lijken net de HD-versie van figuren uit Minecraft, maar dan met disproportionele lichamen. Vreemde scènes met katten waarvan de nek opeens langer wordt en de kop 360 graden ronddraait De enige vraag die je daarbij stelt: is dit nu geniaal of weet die dude echt niet hoe je moet animeren?

Zaterdag van 19:45 tot 20:30 op de Tutorial Stage.

2. David Uzochukwu

Beelden uit het VICE-artikel ‘De ongewone fotografie van de 19-jarige David Uzochukwu’|Foto’s door David Uzochukwu

In september interviewden wij deze voormalige Brusselaar nog over zijn indrukwekkende foto’s. Hij was dertien toen hij zichzelf met zijn camera leerde werken, en amper vier jaar later – jep, op z’n zeventiende – besloot FKA Twigs hem mee te nemen naar Mexico om beelden te maken voor een gigantische Nike-campagne. Weinig verbazend: sindsdien is hij alleen maar beter geworden als fotograaf.

Zijn persoonlijk werk – dat je op zijn website kan bewonderen – is enerzijds teder en kwetsbaar, maar leunt door manipulaties met Photoshop ook tegen het surrealistische aan. Intussen verzorgde hij ook commercieel werk voor onder andere Pharrell Williams, Ibeyi, het WNF en Dior.

Vrijdag van 19:45 tot 20:30 in de Living Room.

3. Eric Hu

Eric Hu is de Global Design Director bij Nike Sportswear, en werkte daarvoor samen met klanten uit de mode, muziek, architectuur en technologie. Zijn werk is heel druk en levendig, wat vaak contrasteert met zijn voorliefde voor strakke lettertypes. In een interview met It’s Nice That noemt hij het “maximalisme met typografische nuance.”

Zijn Instagrampagina is niet, zoals bij de meeste designers, een perfect geregisseerde online tentoonstelling van zijn werk en inspiraties, maar vooral een hilarische verzameling memes en kattenfoto’s waar 9Gag jaloers op zou zijn. Die online tentoonstelling bewaart hij liever voor zijn website. Zoals hij zelf in één van zijn recente Instaposts zegt (in een referentie naar het nummer ‘Jenny from the Block’ van Jennifer Lopez): Don’t be fooled by the Carefully curated humorous online persona that I got…

Donderdag van 19:45 tot 20:30 op de Main Stage.

4. Kelly Anna

Kelly Anna is een print designer uit Londen. Haar werken, die je op haar website en Instagram kunt bekijken, zijn een explosie van levendige kleure en rauwe energie. Haar sterke, vrouwelijke figuren komen tot leven door een mix van vloeiende lijnen en abstracte vormen. Daarnaast behoren onder andere Nike, Asos en H&M onder haar vaste klanten. Sterren zoals Beyoncé en Cara Delevingne lopen rond met haar prints. Op Us By Night zal ze een live demonstratie geven van hoe ze te werk gaat.

5. Erik Kessels

Uit het VICE artikel ‘Ik vroeg toeristen die poseren bij I Amsterdam: waarom?!’|Foto’s door Julien Goyet

We kunnen hier alle verwezenlijkingen van de Nederlandse ontwerpgod Erik Kessels opsommen, maar hoe groot en indrukwekkend zijn oeuvre ook is, alles verdwijnt in het niets bij zijn bekendste realisatie: I Amsterdam, de fantastische / spuuglelijke (afhankelijk van je smaak) letters op het Museumplein die symbool staan voor de toeristische tsunami die Amsterdam nu al enkele jaren overspoelt. Benieuwd wat Kessels daarover te vertellen heeft. En als dat je niet interesseert: hij heeft ook net een boek gepubliceerd vol foto’s van kakkende nazi’s. Nee, echt.

Zaterdag van 22:30 tot 23:15 op de Main Stage.

6. United Visual Artists

Dit Brits collectief staat bekend voor hun grootschalige projecten waarin ze moderne technologie combineren met klassieke media zoals architectuur, beeldhouwen en performance. Hun recentste project is ‘Spirit of the City’ in New York. Het bestaat uit zestien weerspiegelende zuilen die ronddraaien. Door de installatie lopen moet de ervaring van een stad nabootsen. Hun andere projecten, die wereldwijd tentoongesteld werden, vind je op hun website.

Vrijdag van 17:00 tot 17:45 op de Main Stage.

7. Studio Moross

Kate Moross, de Britse oprichtster van Studio Moross, ontwierp tussen 2006 en 2008 een aantal iconische covers voor ons eigen VICE Magazine. De stijl van haar Studio is fris, energiek en kleurrijk – plus een voorliefde voor Disclosure, zo blijkt toch op hun website.

De samenwerkingen met MTV, een aantal Britse festivals en singer-songwriters lijken een cover-up voor waar het hen echt om draait: Disclosure, Disclosure, Disclosure en (je raadt het nooit) Disclosure.

Vrijdag van 20:40 tot 21:25 op de Tutorial Stage.

