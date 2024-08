Dit zijn onze favoriete artiesten op Us By Night

Op het laatste weekend van september staat er een feestmaal op je hongerige creatieve ziel te wachten in Antwerpen. Met een line up van meer dan 70 artiesten laat Us By Night jou van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 september genieten met al je zintuigen.

Vorig jaar was het festival ver voor datum uitverkocht, met in totaal meer dan 6.000 bezoekers uit meer dan 30 landen. Dit jaar vestigen ze zich op een nieuwe locatie met een capaciteit van 2.500 mensen per dag. Ze toveren de Waagnatie vlakbij de Schelde om tot een reusachtige exporuimte waar je naast talks onder andere ook gigantische projecties en live kunstperformances te zien krijgt.

“De unieke night market, de energie, de hechte community, het speelse: alleen al daarvoor is Us By Night een must.”

Dit avond- en nachtfestival kan je zien als een nieuwe manier van uitgaan: al je zintuigen worden geprikkeld en je komt dronken van al die input weer buiten. En misschien ook een beetje van de pintjes. Naast inspirerende talks is er deze nazomer ook een indoor én outdoor night market met kunstinterventies, arcade games, ping pong, air hockey, live painting en acts, en diverse street food kraampjes. En je kan tussendoor ook gewoon een tattoo laten zetten. “De unieke night market, de energie, de hechte community, het speelse: alleen al daarvoor is Us By Night een must,” vertelt de curator Rizon Parein.

Om je keuzestress alvast wat te verzachten, verzamelden wij de kunstenaars en ontwerpers die je volgens ons niet mag missen op Us By Night.



Illustratie door Yarza Twins voor AIGA Eye on Design

Na tussenstations in New York en Madrid, leeft de Spaanse tweeling achter Yarza Twins tegewoordig in Londen. Hun illustratie-, branding- en typografieprojecten hebben vaak een psychedelische vibe. Ze zijn nog geen dertig, maar hebben al een reeks posters gemaakt voor Adidas, werkten samen met Converse en werden ze uitgeroepen tot één van de ‘15 emerging visual artists under 30’ door Print Magazine.

Hun grootste inspiratiebronnen zijn ontwerper Stefan Sagmeister en regisseur Pedro Almodvar. Ondertussen begrijp je wel dat als de Yarza Twins iets doen, ze dat ook goed doen. Het mantra “K.I.S.S.” (Keep It Simple, Stupid) dat ze volgen, zorgt ervoor dat hun beelden speels en robuust worden, om ons een bijna-kinderlijke visie op het dagelijks leven te geven.

Een van de hybride creaties van Helen Kirkum

Het werk van Helen Kirkum gaat over vernielen en daarna alles weer op een andere manier in elkaar zetten. Deze kunstenaar en ontwerper uit Londen is gespecialiseerd in sneakers, al zou je haar werk ook kunnen zien als hybride objecten die half kunstwerk, half kledingstuk zijn. Zo wil Helen onze blik op wat een schoen is veranderen. Met de oprichting van Helen Kirkum Studios daagt ze nu andere ontwerpers en bedrijven uit om zich ook te mengen in de radicale toekomst van de intelligente textieldeconstructie.

Bonne Suits x Gilles de Brock

Deze Nederlander staat bekend om zijn zeefdrukken en digitale prints: twee kunstvormen die hij met veel liefde combineert. Zijn mix van verschillende disciplines breekt met de traditionele regels van de designwereld. Ondertussen heeft Gilles gewerkt met merken als Nike, Adidas, Red Bull en Champion. En onlangs maakte hij met het Amsterdamse kledingmerk Bonne Suits een speciale editie van hun unisex overalls die hij via airbrush met zijn prints bewerkte.

