Vacature-expert Ginny vertelt waarom een droombaan niet voor iedereen is weggelegd

Wist jij als kind heel goed wat je later wilde worden? En ben je dat ook geworden? Ik wel. Ik zat op mijn negende al een buurtkrant in elkaar te draaien, ging op de middelbare school voor de schoolkrant schrijven en kwam op mijn zeventiende via een columnistenwedstrijd bij de plaatselijke krant terecht. Ik wilde dolgraag journalist worden en dat is me uiteindelijk ook gelukt.

Door de jaren heen heb ik mezelf desalniettemin een aantal keer keihard van mijn pad laten duwen. Niet alleen door mensen waarvan ik dacht dat ze het beter wisten dan ik, maar vooral ook door mijn eigen ego, dat vond dat ik zo snel mogelijk het hoogst haalbare moest bereiken – terwijl dat hoogst haalbare in de praktijk niet zo goed bleek te bevallen.

Videos by VICE

Een voorbeeld: tijdens mijn studie communicatiewetenschap ontdekte ik dat ik het werk van voorlichters en woordvoerders interessant vond. Hoe kun je de media zo goed mogelijk tot dienst zijn terwijl je tegelijkertijd de reputatie van een organisatie beschermt? Zowel mijn docenten als mijn ouders pikten mijn interesse op en lieten duidelijk weten dat ik in de communicatiebranche sneller een baan zou vinden en een stuk meer zou verdienen dan in de journalistiek. Met een stage en een bestuursfunctie deed ik ervaring op als voorlichter en na mijn afstuderen ging ik bij een pr-bureau werken. Leerzaam, maar ik merkte dat ik als accountmanager het schrijven miste en dat mijn creativiteit niet altijd gewaardeerd werd door klanten. Ik was er na een jaar alweer vertrokken. Het was niet wat ik écht wilde, en eigenlijk wist ik dat diep van binnen al.

“Het ontbrak me aan motivatie en ik kon me slecht concentreren. Ik wilde van alles en nog wat.“



Nog zo’n voorbeeld: ik wilde dolgraag bij de NOS werken. Op journalistiek gebied het hoogst haalbare in Nederland, vond ik (en vind ik nog steeds). Zowaar werd ik aangenomen als redacteur economie. Een mooie en verantwoordelijke functie, maar ik was weer even vergeten dat schrijven me echt gelukkig maakt. Televisienieuws, het vertellen van een verhaal met beelden, kon me minder bekoren. Mijn droombaan bleek niet mijn droombaan. Ik nam ontslag bij het journaal en besloot verder te gaan als freelance journalist. Nu heb ik eindelijk het gevoel dat ik echt doe wat ik wil doen. Dat ik ‘mijn droombaan’ gevonden heb.

Ginny Ramkisoen (33) heeft er haar werk van gemaakt om mensen aan hun droombaan te helpen. Ze werd in het verleden zo vaak gevraagd om mensen uit haar netwerk te koppelen aan een toffe nieuwe baan dat ze een Facebookpagina startte met vacatures in de creatieve sector. Die pagina groeide in 2015 uit tot de website en het bedrijf Vacature Via Ginny.

Inmiddels laat ze de dagelijkse leiding van dat bedrijf over aan anderen om haar creatieve geest de ruimte te geven. Zo schreef ze afgelopen jaar een boek over het vinden van de perfecte baan: Ginny Werkt. Ze putte daarbij niet alleen uit haar ervaring als eigenaar van een vacaturesite, maar ook uit de ervaring die ze in een groot aantal banen opdeed. Zo was ze kleedster op televisiesets, boeker bij een artiestenbureau, pr-medewerker voor dj’s en later manager van een muzieklabel.

Ik sprak de ochtend na haar boekpresentatie met Ginny over wat ze vroeger wilde worden, wat ze nu doet, en hoe je een droombaan vindt.

Ik wist al vroeg dat ik journalist wilde worden. Op de boekpresentatie vertelde jij dat je geen duidelijk beeld had van wat je wilde doen. Waarom niet?

Ginny Ramkisoen: “Ik had inderdaad geen flauw idee wat het moest worden. Alleen van knutselen werd ik gelukkig. Op school had ik het bij handarbeid en techniek prima naar mijn zin. Voor de rest ontbrak het me aan motivatie en kon ik me slecht concentreren. Ik wilde van alles en nog wat. Dat kwam omdat ik ADHD heb, maar dat werd pas een paar jaar geleden ontdekt.”

Je hebt allerlei banen gehad. Hoe stelt die ervaring jou in staat om anderen advies te geven?

“Ik had nooit verwacht dat ik me in het zelfhulpgenre zou begeven. Eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat ik een boek zou schrijven over hoe anderen een droombaan kunnen vinden. Het idee om een boek te schrijven werd geopperd door de pr-manager die ik voor Vacature Via Ginny had ingeschakeld. Ik heb best wel geworsteld met de vraag die jij stelt. Daarom vond ik het schrijven van de eerste hoofdstukken zo moeilijk. Ik heb mezelf ervan moeten overtuigen dat ik mijn kennis in de vorm van een boek kan delen. Want ja, ik heb veel ervaring: met de behoeftes van de werknemer en de behoeftes van de werkgever. Mijn werk gaat over werk.”

Waarom is het moeilijk om een droombaan te vinden?

“De meeste mensen hebben wel enig idee welke kant ze op willen, maar het kost tijd om erachter te komen waar ze echt blij van worden. Het helpt om concreet te maken wat ze diep van binnen vaak al weten. In mijn boek moet de lezer drie belangrijke vragen beantwoorden: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? En daarna: hoe ga ik daar komen?”

Ik ben nu heel gelukkig met mijn werk, maar als je vijf jaar geleden tegen me gezegd had dat ik acuut op zoek moest naar mijn droombaan was ik compleet in de stress geschoten.

“Dat snap ik. Daarom leg ik uit dat een droombaan niet per se een baan hoeft te zijn waar alles helemaal geweldig is. Een droombaan kan ook een baan zijn waar het gewoon prima is. Soms goed, soms minder, maar waarin je het over het algemeen naar je zin hebt en waarin je je kunt ontwikkelen.”

Zijn we niet veel te veel bezig met succes in ons leven?

“Ik denk het wel, ja. De generatie van onze ouders en grootouders was daar volgens mij totaal niet mee bezig. Wij zijn overambitieus, waarschijnlijk omdat we voortdurend naar anderen kijken in plaats van naar onszelf. Als je mensen om je heen hebt die bijvoorbeeld een Gouden Kalf winnen of een eigen kledinglijn hebben, denk je: shit, dat wil ik ook! Terwijl dat misschien niet eens bij je past. We staren ons blind op de droombaan van een ander en verdwalen vervolgens in een bos van opties.”

Willen we te veel?

“Onze generatie wordt weleens de ‘slash’-generatie genoemd, een term die journalist Kaira van Wijk [ Het Financieele Dagblad, red.] met me deelde en bij mij is blijven hangen. We doen veel verschillende dingen om ons geld te verdienen en onszelf te ontplooien. Ik denk dat we die neiging hebben omdat er gelegenheid voor is, maar ook omdat we het anderen zien doen. Ergens een heel interessante ontwikkeling, maar we moeten voorkomen dat de kwaliteit van wat we doen of maken slechter wordt, en dat we zoveel druk gaan voelen dat we totaal overspannen raken.”



Niet iedereen heeft de keuze om op zoek te gaan naar een droombaan. Is dit niet een onwijs luxeprobleem?

“Als je een gezin hebt om voor te zorgen, weinig geld hebt of zelfs schulden, dan kun je niet op je dooie akkertje gaan zitten bedenken waar je precies wil werken. Financiële zekerheid is een goede reden om een bepaalde baan te hebben. Je hoeft niet voortdurend bezig te zijn met het najagen van een carrièredroom. Als je nu een baan hebt die verre van je droombaan is, maar waardoor je wel andere dingen kunt doen die je graag wil in je leven, dan is dat ook goed.”

Of, zoals Ginny in haar boek schrijft: “Ik moet er niet aan denken dat iedereen op deze planeet bezig is met het vinden van zijn of haar ultieme droombaan, want dan zou er niemand meer zijn die jouw kots opruimt als je het toilet van de club onder hebt gebrokkeld.” Terecht punt, al zou dit statement je de indruk kunnen geven dat Ginny Werkt uitsluitend geschreven is voor verwende millennials. Dat is niet zo. Wie het boek leest, ontdekt dat de auteur realistisch genoeg is om te beseffen dat mensen het soms moeten doen met minder. “Er zijn momenten in je loopbaan dat je moet gaan voor de best haalbare optie. Vier maanden droog brood eten omdat het allemaal niet uitpakt zoals je had gedacht is niet wat je wil.”

Of je met behulp van dit boek ook echt je droombaan vindt? Ja, dat zou heel goed kunnen. Door een aantal pittige vragen te beantwoorden over hoe je in elkaar zit, kun je beter inschatten wat je nu echt wil. Ginny trapt een aantal open deuren in (“inzet loont”, “wees geduldig”, “staar je niet blind op de baan van een ander”), maar als ik denk aan de periode waarin ik zelf een bord voor m’n kop had is dat precies wat ik toen had willen lezen.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: