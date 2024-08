Valentijnsdag is een perfect moment voor een flink potje masturberen

Ik kan de emotionele energie niet opbrengen om aan dingen aanstoot te nemen – laat staan aan knuffelfeestdagen zoals Valentijnsdag. Het concept is zo verschrikkelijk saai dat zelfs het schrijven van deze zin me ertoe gedreven heeft om mijn kamer schoon te maken ter afleiding.

Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij voor de mensen die met hun echtgenoot, minnares of Grindr-date aan een vaste-prijs-menu zitten vanavond, op eenzelfde manier als ik blijdschap voel voor mensen die genieten van feitjes over de luiaard. Alles wat mensen een sprankje vreugde geeft, is goed en belangrijk in deze sombere tijden. Daarom besteed ik zelf twintig uur per week aan het bekijken van video’s van chihuahua’s die een bad nemen.

Videos by VICE

Maar ik nodig mensen uit om iets meer verbeeldingskracht te hebben, omdat ik denk dat we deze dag, die zo genadeloos commercieel en vastomlijnd is, vele malen beter kunnen gebruiken. En soms betekent een ruimere voorstelling van zaken dat we iets alledaags en toch zo onbesproken in een nieuw, zachtroze licht moeten zien: ik heb het over masturbatie.



De meeste mensen zijn het erover eens dat masturberen behoorlijk chill is, zo niet dope. Masturberen is een van de waardevolste manieren om tijd voor jezelf en niemand anders te maken, om genot te ervaren, om een gloeiend knopje licht te vinden in de drukkende saaiheid van het bestaan.

Ik bedoel dit niet op een manier van ‘verwen jezelf, omdat je het waard bent’ – ik heb het over iets groters voor deze opgefokte feestdag, iets wat je lichaam en geest zal stimuleren zonder dat je hoeft te staan of te praten. De handeling en nasleep van masturbatie zorgt voor een bepaald soort romantiek, opwinding en voldoening die zelfs het meest overdadige valentijnsdiner, met chocolade overgoten, nooit zal kunnen bereiken.

“Maar masturberen is niet romantisch! De manier waarop ik het doe is ziek goor!” Het maakt mij niet uit hoe vies jij masturbeert; je kunt het leuk maken. Steek een kaars aan. Zuig de hondenharen op. Gooi dat oude pak yoghurt weg, of verberg het op z’n minst. Zet Frank Ocean op – niet de nummers die je laten huilen, of misschien juist die nummers, als dat je ding is. Ontdaan van alle troep, snapchatfilters en kritische opmerkingen die mensen maken over consumentisme, is Valentijnsdag een lege huls, gewoon een gemiddelde dag in de slechtste maand van het jaar. Maar het kan mooi zijn, als we het mooi maken. Als we onszelf – of vooral: onze geslachtsdelen – in het middelpunt van de belangstelling zetten.

Alicia Sinclair, gecertificeerd seksvoorlichter en oprichter van Le Wand (een vibrator die volgens mij de beste date is op Valentijnsdag) zegt dat masturberen “een geweldige manier is om jezelf te trakteren” op deze feestelijke dag, en geeft een paar suggesties om de zelfbevrediging nog sensueler te maken.

“Als je je orgasmes intenser wil maken en jezelf wil toestaan om echt in het moment te zijn, kan dat bijvoorbeeld door rustig aan te doen,” zegt ze. “Begin langzaam en intensiveer de ervaring geleidelijk, naarmate je steeds dichter bij de climax komt. Natuurlijk wil je soms snel van punt A naar punt B, op de manier die het jij het beste kent, maar soms kan je door jezelf de tijd te geven en naar het momentum toe te werken, genieten van een heel ander scala aan sensaties.”

Naast seksspeeltjes gebruiken, kun je erover nadenken om ook je andere hand te gebruiken. “Het is makkelijk om te denken dat je maar één hand nodig hebt om klaar te komen, en dat kan inderdaad,” zegt Sinclair. “Maar met twee handen kan het beter. Als je bijvoorbeeld met de ene hand je clitoris stimuleert, kun je met de andere je huid op andere plekken strelen. Verwen jezelf zoals je verwent wil worden in bed, en je zult verrast worden door de verschillende vormen van opwinding.” Als masturberen stressvol of beangstigd voor je is – of als je moeilijk of niet tot een orgasme kunt komen – kun je jezelf nog steeds trakteren door jezelf aan te raken. Ik beloof je dat het meer vreugde zal brengen dan een doos chocola.

Ter voorbereiding op dit stuk vroeg ik een aantal vriendinnen of ze van plan waren om op Valentijnsdag te masturberen. (Het is echt leuk om mij te kennen.) De meest voorkomende reactie was: “Ja, omdat ik op de meeste dagen masturbeer.” Een van mijn vriendinnen zei: “Ik denk het, maar ik heb geen specifieke plannen. Eerlijk gezegd denk ik dat masturberen wordt overschat. Het is prima, maar ik kijk meestal liever tv, of ik eet liever yoghurt.” En een andere vriendin zei: “Hell yes! Maar ik masturbeer elke dag, dus op Valentijnsdag zal dat niet anders zijn.”

Een mannelijke vriend vertelde me iets waarvan ik even stil werd. “Ik denk dat ik nooit ‘van plan ben’ om te masturberen. Ik neem gewoon de beslissing voordat ik ga slapen, of ik er zin in heb of niet,” zei hij. “Ik hoop dat ik op Valentijnsdag een date heb waardoor ik er helemaal niet meer over na hoef te denken. Maar als dat niet lukt, zal ik zelf moeten beslissen, wat er meestal op neerkomt dat ik het doe.”

Ik verwerp het idee om te masturberen als back-upplan. Laten we er op 14 februari hét plan van maken. Dat is in ieder geval wat ik ga doen: binnenblijven, met zo min mogelijk mensen praten en mezelf liefde geven.