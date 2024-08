De Antwerpse fotografe Valentina Stellino geeft momenten van vergetelheid vorm

Het leven zit vol kleine, pijnlijke momenten waar je liefst van al zo gezwind mogelijk voorbij manoeuvreert. Gelegenheden waarin de stiltes net iets te lang duren, het gevoel dat je bekeken wordt, dat gênante besef dat je de allereerste bent op een feestje… En dan zijn er die dagelijkse, doodgewone momenten waarop er niks speciaals gebeurt, degene die je zelfs niet meer opmerkt. Je vergeet ze bijna terwijl je ze beleeft: de routes die je blindelings aflegt, de gesprekken die zich herhalen en de gebaren die je automatisch maakt. Al die kleine details die samen je alledaagse leven invullen.

In plaats van die non-gebeurtenissen in een hoekje van haar geheugen te begraven, legt Valentina ze vast op foto. Eerst focuste ze op haar eigen omgeving, toen ze nog shifts aan elkaar reeg in de horeca. Daarna fotografeerde ze ook die van haar familie en reisgenoten en nu, voor haar laatste reeks, “Cut”, om het even wie haar pad kruiste.

In haar beelden wil Valentina die werkelijkheid volledig kunnen controleren. Ze zoekt bewust de grens op tussen fictie en non-fictie en speelt met deze spanning. Haar oog valt op zo’n onbewust, melancholische moment en vervolgens tracht ze dat tot op een paar millimeter na te re-enacten. Dan drukt ze op de knop. Het resultaat is een reeks foto’s die schippert tussen het schilderkunst en cinematografie. Het zijn beelden van plekken die een geladen sfeer uitademen en mensen die zich door de aanwezigheid van de camera bewust worden van de handeling die ze uitbeelden, wat maakt dat ze van zichzelf vervreemd geraken.

Camping in Spanje

Boom, België

Voetbalterrein, Panama

Koppel, Panama

IJskast in een busje, Panama

De rug van Nano na een sessie met hete stenen, China

Jongeman, Panama

Discotheek, Panama

Mijn vader, België

Analisa voor het feest

Ik in mijn slaapzaal, China

Mijn vriendin Steffi in de kamer van Romero, Panama

Gordijn, China

Mijn zus met Kerst, België

De caravan van mijn buurman, België

Haar werk maakt deel uit van het Luikse Fuseum van de Motografie, een rondreizende tentoonstelling.



Haar werk maakt deel uit van het Luikse Fuseum van de Motografie, een rondreizende tentoonstelling.