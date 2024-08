We hebben de echte Valerie uit het liedje van Amy Winehouse gevonden

Er zijn behoorlijk wat theorieën over wie Valerie nou eigenlijk is, uit het nummer Valerie van Amy Winehouse. Volgens eentje zou ze eigenlijk een man zijn, volgens een andere juist een vriendin van Amy die niet meer met haar wilde praten vanwege haar drugsverslaving.



Maar over wie het nou écht ging, weet niemand. Tot nu.



Het nummer is oorspronkelijk geschreven door de Britse band The Zutons. Valerie Star, een make-upartiest die voor beroemdheden werkt en in New York woont, vertelde ons dat ze ooit heeft gedatet met Dave McCabe, de frontman van die band, en dat hij het nummer voor haar heeft geschreven.

We besloten het eens na te vragen. “O ja, het gaat inderdaad over haar,” bevestigt hij met een zwaar Liverpools accent. “Echt een lieve meid.”

McCabe schreef het nummer over Star in 2006, voor het tweede album van The Zutons:

Tired of Hanging Around. Hij schreef het binnen vijf minuten op de achterbank van een taxi. “Zij was toen in de Verenigde Staten, dus het was een soort ansichtkaart,” zegt hij weemoedig. McCabe bevestigt alles wat Star ons vertelde over de herkomst van het nummer, zoals dat zij voor de rechter moest verschijnen vanwege een aantal verkeersovertredingen en bijna de cel in ging (vandaar ook de regel “Do you need a good lawyer-er-er?”). Daarnaast kon ze niet naar het Verenigd Koninkrijk komen om bij hem te zijn, waardoor dat hele “Why don’t you come on over, Valerie?” in het liedje terechtkwam.

In 2007 produceerde Mark Ronson de cover van Winehouse, die veel succesvoller werd dan het origineel en hoog op de hitlijsten belandde. Datzelfde jaar werd het flink geremixt en verscheen er ook een videoclip, waar Winehouse zelf overigens niet in zat omdat ze kampte met een zware heroïneverslaving. McCabe had nooit gedacht dat het nummer zo groot zou worden, maar hij is er wel dankbaar voor – ondanks dat iemand anders er bekend mee is geworden.

Ik sprak met de Valerie – haar haar is nog steeds rood – om erachter te komen hoe haar fling met McCabe leidde tot het zwoele nummer zoals we dat tegenwoordig kennen.

VICE: Valerie, een muzikant schreef een heel liedje over je en het werd ook nog eens succesvol. Hoe is dat?

Valerie Star: Ik zeg altijd dat we een soort rare buitenaardse baby hebben gecreëerd, omdat we hierdoor verbonden zijn tot onze dood. Ik hou van Dave, hij is een goede man. We hebben nooit een heftige ruzie gehad of zoiets.

Ik kan me nog herinneren dat hij voor het eerst over het liedje vertelde: “Ik heb een soort van liedje over je geschreven, en nu wordt het uitgebracht als single.” Verder zei hij niet zoveel, hij was er heel verlegen over. En ik dacht alleen maar: o mijn god, wat voor liedje zou het zijn?



Ik vind het goed om te merken dat jullie allebei heel positief over elkaar praten, ook al zijn jullie niet meer samen. Is het niet een idee om weer terug bij elkaar te komen?

Ik hou heel van hem, maar hij woont aan de andere kant van de wereld. Het is niet realistisch om samen te blijven, omdat we vergroeid zijn met onze steden. Geen van ons kan zomaar alles oppakken en naar de ander verhuizen. En heb je de make-up gezien die ze in Liverpool dragen? Nee dank je.

Hoe hebben jullie elkaar precies ontmoet?

Een vriendin en ik hadden kaartjes geregeld om een show in Florida te zien, maar de band die we eigenlijk wilden zien zei op het laatste moment af. Ik hoefde niet per se naar de band van het voorprogramma te kijken, maar mijn vriendin Erin zei: “Kom op Valerie, we hebben de kaartjes al, dus laten we gewoon gaan.”

In het begin had ik een beetje een pretentieuze houding, alsof ik te goed was om naar deze band te luisteren. Maar zodra ik Dave hoorde vond ik het meteen fantastisch. Ze hadden zo’n uniek geluid, ik had nog nooit zoiets gehoord. Ze wisten een mooie sfeer neer te zetten. Toen ze van het podium kwamen, greep ik Dave bij z’n arm. “Ik moet een drankje voor je kopen,” zei ik. “Jullie waren geweldig.”

Het bleef niet bij één drankje. We gingen nog naar een andere bar, en toen naar nog een. En toen nog naar Erins huis, waar we champagne op het dak dronken totdat de zon opkwam.

Na de eerste nacht zei Dave dat ze vier uur verderop nog een show hadden, dus wij gingen daarheen. En daarna bleef ik hem achterna reizen naar de andere plekken waar ze op moesten treden. Het was geweldig, we hadden zoveel plezier samen.

En hoe ontstond het liedje?

Vlak voordat ik naar Liverpool zou gaan om hem op te zoeken, werd ik gearresteerd. Ik had gereden zonder geldig rijbewijs. Het was de zevende keer dat ik ervoor gepakt was.

Waarom had je geen geldig rijbewijs?



Toen ik de bekeuring kreeg dacht ik: als ik ‘m nou niet betaal, laat ik die agenten even zien wat ik van ze vind. Dat was behoorlijk dom, want ze konden zo een arrestatiebevel regelen. Ik was ook niet meteen gestopt toen ze me aan de kant van de weg wilden zetten. En heel misschien heb ik ook op de agent gespuugd, omdat hij erg onbeleefd was.

Ik gaf elke cent uit die ik had, wat ongeveer 30.000 dollar was, om niet naar de gevangenis te hoeven gaan. Mijn rijbewijs werd voor ongeveer vijftien jaar ingenomen, maar ik hoefde gelukkig niet de bak in. Toen ik vastzat in Florida en met rechtbanken en advocaten moest dealen, schreef Dave het nummer.

Ik had al lang in Liverpool moeten zijn, dus ik zei hem dat het wat langer duurde omdat ik juridische dingetjes moest regelen, gearresteerd was en geen geld had. En toen hoorde ik dat later in het liedje: “Did you have to go to jail / Put your house up for sale?”

En daarna?

Negen maanden later had ik eindelijk de juridische problemen achter me gelaten, maar was ik nog steeds blut. Ik kon niet mijn hele leven overhoop gooien en zonder geld naar Liverpool gaan. Ik ben niet zo iemand die denkt dat anderen het dan wel voor je gaan betalen. Dat zijn echt zure mensen.

Dus ik bleef in Florida totdat ik genoeg geld had om naar New York te verhuizen, wat voor mij een realistischere plek was om te wonen. En toen vertelde hij me dat hij het liedje had geschreven, het platenlabel het geweldig vond en er een single uit zou komen.

En jullie hadden nog altijd een relatie?

Ja, ik had mezelf wijsgemaakt dat ik op een dag echt naar hem toe kon gaan, en dat zei ik hem ook steeds. Maar het lukte uiteindelijk nooit.

Heb je een favoriete zin in het liedje? Ik vind “And I’ve missed your ginger hair” heel leuk.

Ik ook. Daarna komt “and the way you like to dress” – ik kleedde me nogal raar destijds. Ik zag er niet uit, achtervolgde een jongen in een band en werd de hele tijd gearresteerd. Het was een mooie tijd.

Hoe voelde je je toen de versie van Amy Winehouse zo’n hit werd?

Ze was een geweldige artiest, die haar tijd ver vooruit was. Ik vond het erg treurig dat ze niet in de clip te zien was, omdat ze zo in haar eigen wereld zat. Dat was hartverscheurend.

Ik heb Mark Ronson ontmoet toen hij met Dave in een radio-uitzending werd geïnterviewd. Hij zei dat hij het gevoel had dat hij me wat verschuldigd was, en me moest betalen. Dat was heel grappig, en ook wel gek. Het nummer zit niet meer in mijn afspeellijst. Niet dat ik het nou zo narcistisch vind, maar het leek me zo raar overkomen. Zo van: let niet op mij hoor, ik luister gewoon even een liedje over mezelf.

Heb je nu een heel hoge standaard voor mensen die met je willen daten?

Nou, dat heb ik altijd wel gehad. Ze moeten langer zijn dan ik, ook als ik mijn hoogste hakken aan heb. Ik hou wel van reuzen. En ik heb een zwak voor muzikanten, of mensen die op een bepaalde manier artistiek zijn. En een accent helpt ook mee.