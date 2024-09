Valtifest 2016 was weer een viering van het onbeschaamd belachelijke

Bekkende tweelingen, piemelpakjes, Mexicaanse worstelwedstrijden: op Valtifest is meer rare shit te zien dan in de meest vervreemdende David Lynch-film. Het festival aan de NDSM Werf was ook dit jaar weer de plek om heen te gaan als je net geen millennial meer bent, maar nog wel genoeg driften hebt om je uit te leven op een festival. Joost van Bellen bracht RAUW voor het laatst naar een festival, techno-zwaargewicht Kevin Saunderson en 2-step gigant The Artful Dodger lieten menig heup zwieren. Maar belangrijker nog dan de muziek was het thema: on fire. We stuurden Lotte Dale erop uit om de sfeer, vreemde situaties, bizarre mensen en een emmer aan tweelingen vast te leggen op deze serie foto’s.