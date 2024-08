De voor terrorisme veroordeelde rapper die naar België vluchtte

Wie terrorist zegt, denkt waarschijnlijk niet aan een achttienjarige rapper die in zijn teksten wat stoer doet tegenover de Spaanse politie, politici en het koningshuis. Toch werd de rapper Valtònyc (24) zes jaar geleden aangeklaagd wegens ‘verheerlijking van terrorisme, uiten van doodsbedreigingen en majesteitsschennis’, omwille van zijn uitspraken op sociale media en raps in 16 liedjes.

Het gaat onder andere om zijn populairste nummer, ‘Koning Whiskey‘, vol kritiek tegen de toenmalige Spaanse Koning Juan Carlos I en garant voor meer dan een miljoen views op YouTube. In een lied genaamd ‘Zij zouden bang moeten zijn‘ rapt hij: “Queremos que […] explote un bus del PP con nitroglicerina cargada.” – oftewel: “We willen dat een bus van de PP [de rechtse partij Partido Popular, red.] ontploft, geladen met nitroglicerine.” In een ander nummer zegt hij over een lokale politicus: “Jorge Campos verdient een atoombom.” [Campos is een politicus van Círculo Balear, een partij die tegen het gebruik van het Catalaans op de Balearische eilanden is, hoewel die taal daar altijd al werd en wordt gesproken, red.]

Zelf zegt Valtònyc over zijn betwiste lyrics: “Het zijn liedjes, en in liedjes heb je een zekere creatieve vrijheid. Je mag ze niet te serieus nemen.” Het Spaanse gerecht zag dat anders, en vooroordeelde hem begin dit jaar tot 3,5 jaar cel. Op de dag voordat hij naar het gevangenis moest, slaagde Valtònyc – mede dankzij zijn fans die massaal vliegtuigtickets kochten – erin naar België te vluchtten.

De jonge rapper is trouwens niet de enige die problemen kreeg met de Spaanse overheid omwille van zijn uitspraken. Waar in heel 2011 drie mensen werden aangeklaagd op basis van dezelfde wet waarmee Valtònyc wordt vervolgd, waren dat er in 2017 al 39. Dat zorgde in de laatste drie jaar voor bijna 70 veroordelingen, schrijft Amnesty International. Het gaat dus niet zo lekker met het recht op vrije meningsuiting in Spanje. Dat bleek ook toen de Spaanse regeringspartij Partido Popular, in 2016 een wetsvoorstel indiende met als doel een verbod op internetmemes die politici bespotten.

In eerste instantie besliste het Belgische gerecht niet in te gaan op het Europees aanhoudingsbevel dat de Spaanse staat heeft uitgevaardigd. Op 6 november wordt in beroep een definitieve beslissing genomen. We spraken Valtònyc (Josep Miquel Arenas) in zijn nieuwe thuisstad Brussel over de verbannen Catalanen in België, het recht op vrije meningsuiting en de absurde situatie waarin de jonge rapper terecht is gekomen.

