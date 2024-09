Steam bant een gameontwikkelaar omdat ze negatieve gebruikers aanklaagden

Update: Sinds dit artikel werd gepubliceerd in de VS, heeft Digital Homicide een uitgebreid antwoord gegeven op Valve. In de VS is dan ook een vervolgverhaal geschreven als reactie op deze ontwikkeling. Dat artikel kan je hier lezen.

Digital Homicide, videogame-ontwikkelaar, lijkt er alles aan te doen om zichzelf de vernieling in te helpen. Zo kwam de studio eerder dit jaar slecht in het nieuws toen ze recensent Jim Sterling voor een absurde €10 miljoen aanklaagden. Dat deden ze omdat hij grove video-recensies van al hun spellen sinds 2014 postte. Terwijl die zaak nog steeds loopt, daagt het bedrijf nu een grotere groep uit, wat alleen maar voor meer problemen zorgt.

Uit een aantal juridische documenten die op Google Docs verschenen dankzij YouTuber SidAlpha, blijkt dat Digital Homicide-ontwikkelaar James Romine nu 100 gebruikers van Valve’s digitale distributeur Steam aanklaagt. Er wordt zeker €16 miljoen geëist voor het gruwelijke onrecht dat het bedrijf is aangedaan: het schrijven van negatieve recensies over games en het zeggen van slechte dingen over de studio. Romine heeft van rechter Eileen Willet zelfs toestemming gekregen om de persoonlijke gegevens van anonieme Steam-gebruikers op te eisen bij Valve, zodat hij deze mensen kan dagvaarden. Als de rechtszaak wordt gewonnen, zou dit wel eens een grote, en gevaarlijke, doorbraak kunnen zijn voor toekomstige juridische stappen.



Een van de reacties die wordt geciteerd in de juridische documenten.



Vrijdagavond ontdekte twitteraar “Iashman” dat Valve alle games van Digital Homicide van Steam heeft gehaald. Spellen zoals Wyatt Derp, Temper Tantrum, and The Slaughtering Grounds (het eerste spel dat Sterling recenseerde) – zijn allemaal verdwenen samen met de ‘community’ pagina’s, recensies en verwante downloads: het is alsof ze er nooit op hebben gestaan. Als je de spellen al eens hebt gekocht hoef je je overigens geen zorgen te maken. In dat geval staan ze gewoon nog in de persoonlijke bibliotheek. Maar mocht je nou opeens graag Wyatt Derp willen kopen, dan zul je ergens anders moeten zoeken want via Steam gaat het niet lukken.

“Valve doet geen zaken meer met Digital Homicide omdat ze zich misdragen tegenover klanten van Steam,” schreef Valve’s adjunct-directeur marketing Doug Lombardi in een mail aan Motherboard. Hij vertelde niet hoe Valve om zal gaan met de dagvaarding van klanten en of “misdragen” eigenlijk directe betrekking heeft op de rechtszaken.

De Digital Homicide-groep in Steam bestaat wel nog steeds, en gebruikers reageren om hun leedvermaak te uiten. De reacties zijn kleurrijk, maar hier is één van de beteren:

“Iedereen heft het recht om kritiek te uiten op de producten die je verkoopt, als je daar niet tegen kan moet je maar uit de verkoopwereld stappen,” reageerde een gebruiker genaamd Captain Cthulhu. “Games rotzooi noemen is geen laster. Een recensent is geen slecht persoon als die het publiek laat weten dat de games rotzooi zijn, ze doen juist een hele goede daad als recensent.”

Andere gebruikers leken volledig door te hebben wat de gevolgen van hun acties waren:

De rechtszaken van Digital Homicide zijn slechts de nieuwste ontwikkeling in een lange strijd die gaande is tegen internetrecensies. Afgelopen week was recensiesite Yelp bijvoorbeeld nog in het nieuws met een waarschuwing dat negatieve recensies volledig zullen verdwijnen, als de rechtszaak tegen het bedrijf om een aantal recensies met zogenaamde “leugens” over een bedrijf te verwijderen, word gehandhaafd.

Nu vraagt het bedrijf aan het hooggerechtshof van Californië of zij terug willen komen op het vonnis waardoor de verwijderingsverzoeken nog worden gehandhaafd. Zoals AP schrijft, zegt Yelp dat handhaving van dit vonnis ervoor zorgt dat bedrijven “mensen die bepaalde content posten kunnen aanklagen en vervolgens via de rechtbank een internetbedrijf kunnen dwingen om het te verwijderen.”